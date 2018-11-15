Глава VW: Германия отстает в разработке беспилотных автомобилей

Немецкие компании на один или два года отстают в разработке беспилотных автомобилей от американских. Об этом на конференции, посвященной разработкам в области искусственного интеллекта, заявил председатель правления Volkswagen Херберт Дис (Herbert Diess). О конференции в воскресенье, 18 ноября, написало издание Welt am Sonntag. "Мы полны решимости догнать (американцев - Ред.). Игра еще не закончена", - заверил Херберт Дис.

Глава автоконцерна Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche) отметил, что разработка беспилотного движения должна сопровождаться сопутствующими законодательными мерами. "Мы не желаем законодательства, которое полностью развяжет промышленности руки, которое на все будет давать "зеленый свет", - подчеркнул он. Иначе, по его словам, невозможно будет добиться доверия потребителей к этой технологии. "Машины-роботы должны быть в 100 или даже 1000 раз лучше человека", - заявил он.

Между тем, согласно статистике, самыми активными разработчиками технологий для автономного вождения являются американцы и немцы: из США и Германии поступает наибольшее число заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями. Треть всех заявок за последние 7 лет на регистрацию патентов, касающихся различных аспектов автономного вождения, Европейское патентное ведомство (EPO) получило из США. На втором месте Германия - на ее долю приходится 14,5 процента заявок.

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