Глава Совета Европы призвал главу МВД РФ лично разобраться в деле Голунова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обеспокоен задержанием в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова и насильственными действиями в его отношении в отделении полиции. Насилие со стороны полицейских в ходе следственных действий "абсолютно запрещено статьей 3 Европейской конвенции по правам человека, участником которой является Российская Федерация", говорится в заявлении, которое Ягланд 9 июня разместил на своей странице в Twitter.

Одновременно глава Совета Европы указывает на заявления Голунова о том, что обвинения против него были сфабрикованы, что, по его словам, вызывает еще большие подозрения в этой ситуации. Учитывая особую серьезность этих фактов, Ягланд призвал министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева "лично разобраться с этой ситуацией". Кроме того, он выразил надежду, что к делу подключится уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова. "Свобода выражения мнений и право на безопасность являются фундаментальными в демократическом обществе, и правоохранительные органы также должны защищать эти ценности", - подчеркнул далее Ягланд.

Задержание Ивана Голунова также раскритиковал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. По его словам, он "очень обеспокоен" преследованием корреспондента "Медузы". "Журналисты должны иметь возможность призывать власти к ответу, не опасаясь мести. Мы внимательно следим за его делом", - написал он в Twitter.

Дело Ивана Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России, а также за рубежом проходят пикеты в поддержку журналиста.

8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке. Сам журналист свою вину полностью отрицает. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил поместить корреспондента "Медузы" под домашний арест сроком на два месяца.

Уголовное дело против журналиста "Медузы" передано в Главное следственное управление МВД по Москве и находится "на личном контроле" начальника этого управления Олега Баранова.

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