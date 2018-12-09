Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному о защите чести

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал в Люблинский суд Москвы иск к оппозиционному политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Золотов требует взыскать с Навального компенсацию в размере миллиона рублей, сообщил журналистам адвокат главы Росгвардии Шота Горгадзе во вторник, 11 декабря. По его словам, если суд будет выигран, эти средства будут отданы "на нужды одного из детских домов".

Золотов требует у Навального опровергнуть информацию из одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). "В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве (Росгвардии. - Ред.), которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе в беседе с ТАСС.

"Очень смешно, - прокомментировал Навальный иск Золотова. - Что же на ФСБ не подал?" Политик напомнил, что накануне Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении законодательства при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов". Дело заведено по обращению ФСБ, поступившему еще в мае 2018 года.

Что ФБК Навального узнал о Золотове

В расследовании ФБК, опубликованном в августе, утверждается, что в конце 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без конкуренции получил мясокомбинат "Дружба народов" из аннексированного Россией Крыма. По заявлению авторов расследования, в результате стоимость приобретаемых продуктов увеличилась в два-три раза, а владельцем "Дружбы народов" числится экс-начальник Центрального архива внутренних войск МВД Борис Кантемиров. Золотов в специальном видеообращении назвал выводы расследования клеветническими и вызвал Навального на поединок. Мясокомбинат подал на Навального в суд.

В апреле 2016 года ФБК опубликовал расследование, согласно которому, Золотов владеет недвижимым имуществом на сумму более 663 млн рублей.

В частности, в 2002 году он купил дачу в поселке Калчуга Малая размером более 200 квадратных метров, ранее в здании жила семья министра торговли СССР Анастаса Микояна, утверждают юристы ФБК.

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