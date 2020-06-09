 Глава правящей партии ФРГ признала наличие дискриминации в стране | Новости из Германии о Германии | DW | 09.06.2020

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Германия

Глава правящей партии ФРГ признала наличие дискриминации в стране

После протестов против расизма, которые прошли и в Германии, немецкие политики обсуждают наличие этой проблемы в стране. Социал-демократы утверждают о наличии "латентного расизма" в немецкой полиции.

На акции против расизма в Берлине

На акции против расизма в Берлине

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) поддержала протесты против расизма, прошедшие и в немецких городах после смерти в США задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В понедельник, 8 июня, она назвала "хорошим, важным и воодушевляющим сигналом" тот факт, что "в Германии столько людей вышли на улицы против расизма". "То, что и здесь, в Германии, в быту существуют дискриминация и притеснение, - это факт", - заявила она в интервью DW.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Со своей стороны официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) с пониманием высказался о целях акций протестов, однако предупредил, что и для подобных собраний должно действовать правило социальной дистанции в полтора метра и правило ношения масок. По его словам, не соблюдавшие дистанцию демонстранты подвергли риску себя и других.

"Латентный расизм" в немецкой полиции

А сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС образует правящую коалицию, Заскиа Эскен (Saskia Esken) заявила, что и в Германии существует "латентный расизм в рядах сил правопорядка", с которым должно бороться руководство этих органов. В профсоюзе полиции ФРГ (GdP) отреагировали на слова Эскен с возмущением. "Полиции не нужны вербальные оплеухи от госпожи Эскен", - заявил вице-президент профсоюза Свен Хюбер.

В партии ХДС Эскен также не поддержали. "Полиция, конечно, не свободна от расистски настроенных людей, однако я не вижу расизма в качестве структурной проблемы нашей полиции", - заявил эксперт партии ХДС по вопросам внутренней политики Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg).

6 июня в Берлине прошла массовая акция в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), в которой приняло участие около 15 тысяч человек. После нее полиция задержала 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них.

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    Автор: Марина Барановская


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