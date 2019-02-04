Глава немецких либералов - за санкции и диалог с Россией  

Лидер германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил, что не видит альтернативы санкциям против России. "Если санкции не дают эффекта, то можно думать лишь о том, чтобы ужесточить их", - сказал Линднер в интервью DW в понедельник, 4 февраля.

Он в то же время заявил, что более тесная работа с Россией, например в торговле, была бы выгодна обеим странам. Линднер выступает за диалог с РФ и за ее возвращение в G8 и подчеркивает, что санкции могут быть сняты шаг за шагом, но только как итог сотрудничества и диалога.

Линднер также подтвердил ранее высказанную им позицию по аннексированному Россией Крыму, заявив, что для разрядки обстановки необходимо рассматривать полуостров как "долгосрочное временное решение". Политик предлагает оставить разрешение самого сложного вопроса на конец переговорного процесса, подчеркивая при этом, что аннексия Крыма незаконна.

Отвечая на вопрос о приостановке Договора по нераспространению ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Линднер указал, что его партия выступает против наращивания вооружений.

По его словам, страны НАТО могут уравновесить ситуацию как размещением ядерного оружия, так и другими средствами. "В 2019 году это должно решаться не так, как в 1980-е", - говорит Кристиан Линднер. Одновременно он поддержал идею договора с участием нескольких сторон и призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) наладить челночную дипломатию между Москвой и Вашингтоном, а также Пекином и Исламабадом.

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