Глава Минфина РФ сообщил о сокращении объема ФНБ до 7 трлн к концу года

В Фонде национального благосостояния (ФНБ) России к концу 2020 года останется около 7 триллионов рублей. Такие данные министр финансов РФ Антон Силуанов привел в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 19 апреля. "Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен", - добавил он.

На 1 апреля 2020 года объем ликвидных средств ФНБ составлял более 11 триллионов рублей (в пересчете - 142,7 миллиарда долларов США или 9,8 процента ВВП).

Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета и был сформирован в феврале 2008 года. Он формируется за счет дополнительных доходов бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. ФНБ нацелен на софинансирование добровольных пенсионных накоплений россиян, а также на обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Средствами фонда управляет министерство финансов, отдельные полномочия могут быть предоставлены Центральному банку РФ.

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