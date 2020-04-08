 Глава Минфина РФ сообщил о сокращении объема ФНБ до 7 трлн к концу года | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2020

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Россия

Глава Минфина РФ сообщил о сокращении объема ФНБ до 7 трлн к концу года

В Фонде национального благосостояния России к концу года останется 7 трлн рублей, заявил Антон Силуанов. При текущих ценах на нефть этих средств хватит до 2024 года, заверил министр финансов.

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В Фонде национального благосостояния (ФНБ) России к концу 2020 года останется около 7 триллионов рублей. Такие данные министр финансов РФ Антон Силуанов привел в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 19 апреля. "Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен", - добавил он.

На 1 апреля 2020 года объем ликвидных средств ФНБ составлял более 11 триллионов рублей (в пересчете - 142,7 миллиарда долларов США или 9,8 процента ВВП).

Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета и был сформирован в феврале 2008 года. Он формируется за счет дополнительных доходов бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. ФНБ нацелен на софинансирование добровольных пенсионных накоплений россиян, а также на обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. Средствами фонда управляет министерство финансов, отдельные полномочия могут быть предоставлены Центральному банку РФ.

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    13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

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    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

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    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

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    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

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    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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