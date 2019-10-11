 Глава Минобороны: ФРГ удалось ″развеять опасения″ по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2020

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Германия

Глава Минобороны: ФРГ удалось "развеять опасения" по "Северному потоку - 2"

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в беседе с DW назвала санкции, которыми США угрожают участникам проекта трубопровода, "не соответствующими международному праву".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото из архива)

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отреагировала на дискуссии, которые ведутся среди стран-членов ЕС и государств Североатлантического альянса относительно целесообразности строительства газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Россию и Германию. Берлину удалось развеять имеющиеся на этот счет опасения, заявила в среду, 22 июля, в интервью DW председатель Христианско-демократического союза (ХДС).

"Речь идет об опасениях, что Германия становится слишком зависимой от российского газа - мы смогли их развеять", - подчеркнула она.

При этом Крамп-Карренбауэр признала, что в ходе подобных дискуссий речь идет о "законных интересах Украины и Польши", и это "должно быть оговорено в контрактах".

"У правительства ФРГ есть четкая позиция по санкциям США"

Отдельно глава оборонного ведомства Германии коснулась перспективы введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении участников проекта строительства. "Когда речь идет об угрозе санкций со стороны США, у нас в германском правительстве есть четкая позиция, что они не соответствуют международному праву", - подчеркнула она.

Палата представителей проголосовала за санкции

Ранее, 20 июля, Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. - Ред.). Она была одобрена единогласно.

Речь, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.

Прежде чем новые санкции вступят в силу, NDAA должен быть одобрен Сенатом Конгресса США и подписан президентом Дональдом Трампом.

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    Автор: Андрей Гурков


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