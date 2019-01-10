 Глава МИД ФРГ отверг критику США в адрес ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.01.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ отверг критику США в адрес "Северного потока-2"

Если проект "Северный поток-2" покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину, считает Хайко Мас.

Строительство газопровода Северный поток у немецкого острова Рюген

Строительство газопровода "Северный поток" у немецкого острова Рюген

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный поток-2". "Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил Мас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине в четверг, 10 января. По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем "Северный поток-2" не является "российско-германским особым путем".

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем". "Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", - указал Мас. Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики". "Разрешение конфликтов без России невозможно", - проолжил министр. 

Контекст

Сохранение транзита российского газа в ЕС через территорию Украины будет удерживать Кремль от новых агрессивных шагов против Киева, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (21.12.2018)

Дискуссию в ФРГ о возможном отказе от строительства "Северного потока-2" не стоит воспринимать всерьез. В реализации проекта заинтересованы слишком многие, считают немецкие эксперты. (17.12.2018)

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

США могут ввести санкции против проекта "Северный поток-2"

Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством "Северного потока-2". 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства "Северного потока-2", а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту - в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.

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    Автор: Андрей Гурков


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