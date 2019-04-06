 Глава МИД ФРГ напомнил о сотнях тысяч жертв геноцида в Руанде | Новости из Германии о Германии | DW | 07.04.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ напомнил о сотнях тысяч жертв геноцида в Руанде

В Кигали проходят мероприятия в память о трагедии 25-летней давности, когда от рук хуту погибли свыше 800 тысяч тутси.

Экспозиция мемориального комплекса в Кигали в память о погибших в ходе геноцида в Руанде

Экспозиция мемориального комплекса в Кигали в память о погибших в ходе геноцида в Руанде (фото из архива)

Память о геноциде, в результате которого 25 лет назад от рук хуту погибли более 800 тысяч тутси, должна служить предупреждением будущим поколениям, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) вечером в субботу, 6 апреля, в Берлине.

"Мы все обязаны поддерживать память об этом и делать все, чтобы подобное никогда не повторилось", - подчеркнул глава МИД ФРГ. По его словам, в 1994 году мировое сообщество своевременно не восприняло признаки готовящейся трагедии и не предотвратило ее. Сегодня инструменты, позволяющие предупреждать подобные ситуации, стали более совершенными, уверен Мас. При этом он напомнил о роли Берлина и его всеобъемлющем подходе к предотвращению кризисов, в частности в рамках Совета Безопасности ООН, который ФРГ возглавила по ротации в апреле.

Контекст

Онесфор Руабукомбе признан виновным в соучастии в убийстве 400 представителей народности тутси. Ранее он был осужден на 14 лет за то, что отдавал приказ о нападении. (29.12.2015)

Решение Международного суда ООН должно способствовать примирению: ни Сербия, ни Хорватия не признаны виновными в совершении геноцида. А что же тогда произошло в ходе этой войны? - задается вопросом Драгослав Дедович. (03.02.2015)

Памятные мероприятия в Кигали

В столице Руанды - Кигали - 7 апреля проходят мероприятия в память о той трагедии. На них приглашены главы государств и правительств целого ряда африканских стран.

Германия также будет представлена: Руанду посетил бывший президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler).

Сотни тысяч жертв

С 2004 года по решению ООН 7 апреля отмечается как Международный день памяти о геноциде в Руанде. Вечером 6 апреля 1994 года на подлете к Кигали был сбит самолет, на котором летели занимавшие посты президентов Руанды и Бурунди Жювеналь Хабиаримана и Сиприен Нтарьямира. Главы государств погибли. На следующий день была убита тогдашний премьер-министр Руанды Агата Увилингийимана, и военные захватили власть. Они быстро расправились с ключевыми фигурами среди тутси и умеренных хуту, которые могли бы заполнить образовавшийся правительственный вакуум. По оценке французского историка Жерара Прюнье, в первые шесть недель темпы расправ в пять раз превышали скорость убийств во время Холокоста, погибли свыше 800 тысяч человек, еще сотни тысяч бежали в соседние страны.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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