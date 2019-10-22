Глава МИД ФРГ критикует идею лидера ХДС о зоне безопасности в Сирии

О возможной международной миссии на севере Сирии следует рассуждать исходя из договоренности между РФ и Турцией о совместном патрулировании этой зоны, считает Мас.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) раскритиковал идею главы Минобороны страны и председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) создать в Сирии подконтрольную международным силам зону безопасности. Международное сообщество ожидает, что правительство Германии будет работать как единое целое и выдвигать подобные предложения после согласования, заявил Мас в интервью телеканалам RTL и ntv в среду, 23 октября. "Речь идет о доверии немецкой внешней политике", - считает министр.
"Дискуссия началась неподходящим образом", - заявил Мас, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Он указал на то, что правящая в Германии коалиция в составе консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ должна осознавать возложенную на нее ответственность. Мас ожидает, что председатель ХДС Крамп-Карренбауэр конкретизирует свое предложение в ближайшее время. В частности, остаются открытыми вопросы о количестве солдат бундесвера, которые могут принять участие в предложенной миссии, а также о характере патрулирования, которое может быть наземным или воздушным.
Мас также приветствовал договоренность о продлении режима прекращения огня на севере Сирии более чем на 6 суток, достигнутую накануне между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи. Глава МИД ФРГ упомянул и договоренность о совместном патрулировании зоны безопасности на сирийской территории, прилегающей к границе с Турцией, отметив, что именно на этом основании и следует развивать идею о международной миссии на севере Сирии.
"Неясно, куда должны отправиться солдаты стран ЕС"
Государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen) считает, что договоренности Анкары и Москвы могут осложнить реализацию предложения Крамп-Карренбауэр. "Если мы, по сути дела, будем участвовать в контроле над зоной, о создании которой фактически договорились российское и турецкое руководства, и где уже находятся военные, то получится, что мы, пожалуй, поддерживаем факты, с которыми сами не согласны", - пояснил Аннен, напомнив, что Берлин не считает операцию Турции на севере Сирии правомерной.
В свою очередь, эксперт по внешней политике партии "Союз 90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) полагает, что после договоренности Анкары и Москвы о совместном патрулировании на севере Сирии предложение Крамп-Карренбауэр имеет мало шансов на успех. "После достигнутой в Сочи договоренности неясно, куда, собственно, должны отправиться солдаты стран ЕС", - заявил политик, который также ожидает, что глава Минобороны ФРГ конкретизирует свое предложение.
Что предложила Крамп-Карренбауэр
Ранее глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр призвала создать на севере Сирии зону безопасности, контролируемую международными силами, в том числе Турцией и Россией. В интервью DW политик пояснила, что это предложение согласовано с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Крамп-Карренбауэр намерена обсудить его на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября.
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