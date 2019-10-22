 Глава МИД ФРГ критикует идею лидера ХДС о зоне безопасности в Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 23.10.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ критикует идею лидера ХДС о зоне безопасности в Сирии

О возможной международной миссии на севере Сирии следует рассуждать исходя из договоренности между РФ и Турцией о совместном патрулировании этой зоны, считает Мас.

Глава МИД Германии Хайко Мас

Глава МИД Германии Хайко Мас (фото из архива)

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) раскритиковал идею главы Минобороны страны и председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) создать в Сирии подконтрольную международным силам зону безопасности. Международное сообщество ожидает, что правительство Германии будет работать как единое целое и выдвигать подобные предложения после согласования, заявил Мас в интервью телеканалам RTL и ntv в среду, 23 октября. "Речь идет о доверии немецкой внешней политике", - считает министр.

"Дискуссия началась неподходящим образом", - заявил Мас, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Он указал на то, что правящая в Германии коалиция в составе консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ должна осознавать возложенную на нее ответственность. Мас ожидает, что председатель ХДС Крамп-Карренбауэр конкретизирует свое предложение в ближайшее время. В частности, остаются открытыми вопросы о количестве солдат бундесвера, которые могут принять участие в предложенной миссии, а также о характере патрулирования, которое может быть наземным или воздушным.           

Мас также приветствовал договоренность о продлении режима прекращения огня на севере Сирии более чем на 6 суток, достигнутую накануне между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи. Глава МИД ФРГ упомянул и договоренность о совместном патрулировании зоны безопасности на сирийской территории, прилегающей к границе с Турцией, отметив, что именно на этом основании и следует развивать идею о международной миссии на севере Сирии.

"Неясно, куда должны отправиться солдаты стран ЕС"

Государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen) считает, что договоренности Анкары и Москвы могут осложнить реализацию предложения Крамп-Карренбауэр. "Если мы, по сути дела, будем участвовать в контроле над зоной, о создании которой фактически договорились российское и турецкое руководства, и где уже находятся военные, то получится, что мы, пожалуй, поддерживаем факты, с которыми сами не согласны", - пояснил Аннен, напомнив, что Берлин не считает операцию Турции на севере Сирии правомерной.

Контекст

Глава Минобороны ФРГ выступила с предложением о создании на севере Сирии зоны безопасности при участии Турции и России. Мнения немецких СМИ по этому вопросу - в обзоре DW. (22.10.2019)

Акцию сборной Турции лайкают и повторяют немецкие спортсмены с турецкими корнями. Жесткую реакцию немцев посол Турции и Месут Озил сравнивают с расизмом. (19.10.2019)

В свою очередь, эксперт по внешней политике партии "Союз 90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) полагает, что после договоренности Анкары и Москвы о совместном патрулировании на севере Сирии предложение Крамп-Карренбауэр имеет мало шансов на успех. "После достигнутой в Сочи договоренности неясно, куда, собственно, должны отправиться солдаты стран ЕС", - заявил политик, который также ожидает, что глава Минобороны ФРГ конкретизирует свое предложение.

Что предложила Крамп-Карренбауэр

Ранее глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр призвала создать на севере Сирии зону безопасности, контролируемую международными силами, в том числе Турцией и Россией. В интервью DW политик пояснила, что это предложение согласовано с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Крамп-Карренбауэр намерена обсудить его на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября.

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    Автор: Павел Лось


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