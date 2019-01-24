 Глава МИД ФРГ изложил позицию Берлина по Венесуэле | Новости из Германии о Германии | DW | 25.01.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ изложил позицию Берлина по Венесуэле

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас в интервью DW заявил, что Берлин поддерживает действия спикера парламента Венесуэлы, объявившего себя временным главой государства.

Протесты против президента Мадуро в Каракасе

Протестующие против президента Мадуро в Каракасе

В Берлине выразили четкую позицию по кризису в Венесуэле, где спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя переходным главой венесуэльского государства и охарактеризовал действия  президента Николаса Мадуро как нелегитимные.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

"Мы не сохраняем нейтралитет по этому вопросу, а поддерживаем то, что там делает Гуайдо", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), находящийся в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в четверг, 24 января.

В интервью Deutsche Welle Мас отметил, что такая позиция продиктована проблемами, связанные с процессом избрания нынешнего президента Венесуэлы.

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Берлин - за проведение новых выборов в Венесуэле

По словам главы германского МИДа, во время президентских выборов в Венесуэле было допущено столько нарушений, "что только условно можно говорить о демократических выборах". Поэтому федеральное правительство выступает за проведение новых выборов в Венесуэле. Ответственность за это, по его словам, должно взять на себя Национальное собрание страны.

В Венесуэле должны быть вновь обеспечены конституционные права граждан, подчеркнул Мас.

Заявление Гуайдо об отстранении нынешнего президента Венесуэлы от власти было положительно воспринято во многих странах, считающих, что победа Мадуро на выборах была нечестной.

Вместе с тем на стороне нынешнего президента стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос о Венесуэле. Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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