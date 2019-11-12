Глава МИД ФРГ в Киеве: о мире в Донбассе, транзите газа и европейской поддержке

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) во время визита в Киев подчеркнул важность выполнения Россией своей части обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве во вторник, 19 ноября, глава МИД ФРГ указал также на усилия Берлина по сохранению транзита газа Украиной в следующем году.

Урегулирование ситуации в Донбассе и саммит в "нормандском формате"

В контексте подготовки к саммиту в "нормандском формате" Хайко Мас отметил сдвиги, которых удалось добиться в урегулировании конфликта в Донбассе после прихода к власти в Украине Владимира Зеленского. По его словам, развитие ситуации с момента вступления на пост президента Владимира Зеленского внушает уверенность не только жителям Украины, но и на международном уровне.

При этом он напомнил о разведении сил, которое произошло в нескольких районах вдоль линии разграничения. Однако людям, живущим в Донбассе, требуется настоящий режим прекращения огня, который полностью соответствует этому названию, а потому "теперь очередь и за Россией", заявил Мас. "Воплощение достигнутых договоренностей можно измерить только действиями и результатами", - сказал министр. При этом он указал на важные шаги, которых необходимо добиться в дальнейшем: принятие украинским парламентом закона об особом статусе Донбасса с подготовкой местных выборов, а также раскрытие преступлений, совершенных во время конфликта.

Мас заверил, что Германия и Франция и в дальнейшем будут прилагать максимум усилий для установления мира в Донбассе, и отметил мощную поддержку Киева со стороны Берлина, "равную которой еще нужно поискать". Впрочем, ни немецкий министр, ни его украинский коллега Вадим Пристайко на пресс-конференции не вдавались в детали по подготовке к саммиту "нормандской четверки".

Транзит газа через Украину должен быть сохранен

Отвечая на вопрос о реализации "Северного потока - 2" и транзита газа через Украину, Мас заявил, что позиция Берлина остается неизменной: "Мы считаем, что транзит следует продолжать после 2019 года". По его словам, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) "несколько месяцев назад очень четко сказала президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита в Украине в будущем - очень важная для нее тема. Президент Путин дал ей некие обещания, и мы сейчас реализовываем эти обещания, чтобы транзит был организован".

Министр иностранных дел ФРГ добавил, что в этом вопросе у Украины есть европейская поддержка. Мас выразил надежду на то, что в будущем будет найден альтернативный вариант транзита газа через Украину. Впрочем, он не уточнил, какие механизмы может применить Берлин, чтобы заставить Москву продолжать транзит. Не дал он и конкретного ответа на вопрос, будет ли подниматься тема транзита газа на "нормандском саммите", о чем писали в СМИ.

В тот же день Хайко Мас встретился с Владимиром Зеленским. "Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", - сообщила вечером 19 ноября пресс-служба президента Украины.

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