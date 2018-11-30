 Глава МИД ФРГ выдвинул инициативу по контролю над вооружениями | Новости из Германии о Германии | DW | 01.12.2018

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Германия

Глава МИД ФРГ выдвинул инициативу по контролю над вооружениями

Правила в сфере разоружения должны идти в ногу с развитием технологий, указал Хайко Мас. Министр призвал вовлечь в процесс разоружения и Китай, который, по его словам, вооружается почти бесконтрольно.

Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) анонсировал германскую инициативу по глобальному контролю над вооружениями, чтобы улучшить контроль над новейшими системами вооружений. "Наши правила должны идти в ногу с разработкой все новых видов вооружений", - сказал Мас в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в субботу, 1 декабря, пояснив, что он имеет в виду системы вооружений, "которые способны убивать без всякого контроля со стороны человека".

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"Космические вооружения или гиперзвуковые ракеты могут показаться научной фантастикой, однако если заблаговременно не принять меры, то научная фантастика скоро превратится в смертельную реальность", - предупредил Мас.

Социал-демократический политик призвал переосмыслить политику разоружения и, в частности, вовлечь в нее Китай. "Ныне действующие правила имеют пробелы. К примеру, Китай может вооружаться практически бесконтрольно", - указал Хайко Мас.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ выступил со своей инициативой через полтора месяца после объявления США о намерении выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон обвиняет Москву в нарушении этого договора. Китай не является участником ДРСМД.

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    Автор: Михаил Бушуев


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