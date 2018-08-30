 Глава МИД Италии назвал разрешение конфликта в Украине приоритетом ОБСЕ | Новости из Германии о Европе | DW | 30.08.2018

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Европа

Глава МИД Италии назвал разрешение конфликта в Украине приоритетом ОБСЕ

Энцо Моаверо-Миланези напомнил об ответственности сторон конфликта в Украине. Он также увидел улучшения в ситуации вокруг Нагорного Карабаха и Приднестровья.

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези назвал разрешение украинского конфликта одним из основных приоритетов ОБСЕ. "Поиск устойчивого решения кризисов в Украине и вокруг нее - один из основных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ", - заявил он на заседании Постоянного совета организации в четверг, 30 августа.

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Моаверо-Миланези напомнил, что стороны украинского конфликта "должны взять на себя ответственность, которая основывается на полном уважении прекращения огня и политическом переговорном процессе в рамках работы Трехсторонней контактной группы и нормандского формата".

Глава МИД Италии назвал ОБСЕ эффективной площадкой для диалога между Востоком и Западом и важным каналом для разрешения региональных конфликтов. В своей речи Моаверо-Миланези также заявил о прогрессе в переговорах между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху, а также об улучшении ситуации в Приднестровье.

Председательство в ОБСЕ перешло к Италии с начала 2018 года.

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