Глава МИД Италии назвал разрешение конфликта в Украине приоритетом ОБСЕ

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези назвал разрешение украинского конфликта одним из основных приоритетов ОБСЕ. "Поиск устойчивого решения кризисов в Украине и вокруг нее - один из основных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ", - заявил он на заседании Постоянного совета организации в четверг, 30 августа.

Моаверо-Миланези напомнил, что стороны украинского конфликта "должны взять на себя ответственность, которая основывается на полном уважении прекращения огня и политическом переговорном процессе в рамках работы Трехсторонней контактной группы и нормандского формата".

Глава МИД Италии назвал ОБСЕ эффективной площадкой для диалога между Востоком и Западом и важным каналом для разрешения региональных конфликтов. В своей речи Моаверо-Миланези также заявил о прогрессе в переговорах между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху, а также об улучшении ситуации в Приднестровье.

Председательство в ОБСЕ перешло к Италии с начала 2018 года.

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