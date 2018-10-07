 Глава МВД Италии угрожает не принимать беженцев из Германии | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2018

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Европа

Глава МВД Италии угрожает не принимать беженцев из Германии

Маттео Сальвини обещает закрыть аэропорты, чтобы не принимать мигрантов из ФРГ. По данным газеты La Repubblica, первый такой рейс Германия планировала на 9 октября.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

Глава МВД Италии Маттео Сальвини угрожает не принимать авиарейсы из ЕС с мигрантами на борту. "Мы закроем аэропорты, как ранее закрыли морские порты", - заявил он в воскресенье, 7 октября ."Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - добавил итальянский министр.

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Это заявление он сделал после публикации газеты La Repubblica о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию. Первый такой рейс, по данным газеты, запланирован на 9 октября.

Берлин и Рим достигли соглашения, но не подписали его

В середине сентября министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) сообщил, что договорился с Римом о возврате нелегальных мигрантов с австрийско-германской границы. Они условились, что ФРГ будет высылать в Италию мигрантов, которые уже попросили там убежище, а также будет принимать ровно столько же беженцев, спасенных в Средиземном море.

Однако сам договор тогда подписан не был, и сейчас Сальвини обещает поставить свою подпись под ним, если Германия соблюдет еще ряд условий. Италия хочет изменить Дублинское соглашение с тем, чтобы достичь автоматического распределения беженцев по Европе. До сих пор документ устанавливает, что процесс предоставления убежища должен проходить в той стране Евросоюза, куда мигрант прибыл сначала. Рим также хочет, чтобы в Италии оставались не все мигранты, спасенные в результате морской миссии ЕС "София".

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Сайт La Repubblica

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