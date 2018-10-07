Глава МВД Италии угрожает не принимать беженцев из Германии

Глава МВД Италии Маттео Сальвини угрожает не принимать авиарейсы из ЕС с мигрантами на борту. "Мы закроем аэропорты, как ранее закрыли морские порты", - заявил он в воскресенье, 7 октября ."Если кто-то в Берлине или Брюсселе думает спихнуть в Италию десятки мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, то пусть знает, что нет ни одного готового принять их аэропорта и не будет", - добавил итальянский министр.

Это заявление он сделал после публикации газеты La Repubblica о том, что власти Германии собираются начать отправлять чартерными рейсами в Италию тех мигрантов, которые попали в ЕС через итальянскую территорию. Первый такой рейс, по данным газеты, запланирован на 9 октября.

Берлин и Рим достигли соглашения, но не подписали его

В середине сентября министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) сообщил, что договорился с Римом о возврате нелегальных мигрантов с австрийско-германской границы. Они условились, что ФРГ будет высылать в Италию мигрантов, которые уже попросили там убежище, а также будет принимать ровно столько же беженцев, спасенных в Средиземном море.

Однако сам договор тогда подписан не был, и сейчас Сальвини обещает поставить свою подпись под ним, если Германия соблюдет еще ряд условий. Италия хочет изменить Дублинское соглашение с тем, чтобы достичь автоматического распределения беженцев по Европе. До сих пор документ устанавливает, что процесс предоставления убежища должен проходить в той стране Евросоюза, куда мигрант прибыл сначала. Рим также хочет, чтобы в Италии оставались не все мигранты, спасенные в результате морской миссии ЕС "София".

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