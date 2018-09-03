 Глава МВД Италии обвиняет Меркель в ошибках в миграционной политике | Новости из Германии о Европе | DW | 03.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Глава МВД Италии обвиняет Меркель в ошибках в миграционной политике

По мнению главы итальянского МВД, Берлин много лет недооценивал риски, которыми чревато принятие большого числа беженцев.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвиняет канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) в грубых ошибках в миграционной политике. "Определенно, в последние годы Ангела Меркель недооценивала риск социальных конфликтов, утверждая, что в Германии есть место для сотен тысяч этих людей", - заявил федеральный секретарь правопопулистской "Лиги" в интервью Deutsche Welle в понедельник, 3 сентября.

Контекст

В восточногерманском Хемнице уже два дня буйствуют правые радикалы. Полиция с ситуацией не справляется. Чтобы побороть правые структуры, не хватает политической воли, считает Ханс Пфайфер. (28.08.2018)

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

Выступая в защиту курса нового итальянского правительства, находящегося у власти 100 дней, Сальвини вновь подчеркнул, что намерен положить конец всякому прибытию мигрантов.

В связи с недавними событиями в Хемнице, где в конце августа имели место масштабные беспорядки, вызванные смертью после драки 35-летнего гражданина Германии, Маттео Сальвини напомнил также о других инцидентах, связанных с беженцами, в частности в новогоднюю ночь 2015/2016 в Кельне. После празднования Нового года на площади у кельнского центрального вокзала больше тысячи женщин подали заявления в полицию о кражах и сексуальных домогательствах. Среди нападавших оказалось много молодых людей преимущественно из североафриканских стран, недавно приехавших в Германию.

"Однако правительство Германии в течение лет недооценивало эту проблему", - уверен Сальвини. Четкую реакцию немецкого населения на курс Берлина по принятию беженцев он видит в подъеме правопопулистской партии "Альтернатива для Германии": "Это ответ, который пытались дать многие недовольные немцы".

Новое правительство Италии, сформированное партией евроскептиков "Лига" и популистским "Движением 5 звезд" было приведено к присяге 1 июня. На данный момент в Италии зарегистрировано 13 тысяч новых беженцев, прибывших в 2018 году, передает агентство AFP. С 2013 года до страны добрались порядка 700 тысяч беженцев.

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 03:11
Now live
03:11 мин

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

Правые популисты в Италии формируют правительство  

После беспорядков в Хемнице: чего ожидать от правых радикалов?  

Также по теме

Italien Untergang Flüchtlingsboot - gerettete Flüchtlinge aus Lybien

Чехия критикует предложение Италии о распределении мигрантов по странам ЕС 15.07.2018

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал предложение Рима распределить 450 спасенных у итальянских берегов беженцев по странам ЕС. Чехия выступает за принцип добровольности их приема и расселения.

Belgien EU-Gipfel in Brüssel

Немецкий бизнес поддерживает Меркель в споре по мигрантам 29.06.2018

Немецкие бизнес-объединения обеспокоены спором по беженцам внутри правительства ФРГ и считают, что страны ЕС не должны принимать несогласованные друг с другом решения.

Spanien Malaga 55 gerettete Migranten

Миграционный кризис в Европе: осторожно, двери закрываются 28.06.2018

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Смерть свидетеля Захарченко  

Эрдоган сообщил о переговорах с РФ об отказе от доллара  

Кремль опроверг описанную в мемуарах Олланда угрозу Путина в адрес Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно