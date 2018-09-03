Глава МВД Италии обвиняет Меркель в ошибках в миграционной политике

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвиняет канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) в грубых ошибках в миграционной политике. "Определенно, в последние годы Ангела Меркель недооценивала риск социальных конфликтов, утверждая, что в Германии есть место для сотен тысяч этих людей", - заявил федеральный секретарь правопопулистской "Лиги" в интервью Deutsche Welle в понедельник, 3 сентября.

Выступая в защиту курса нового итальянского правительства, находящегося у власти 100 дней, Сальвини вновь подчеркнул, что намерен положить конец всякому прибытию мигрантов.

В связи с недавними событиями в Хемнице, где в конце августа имели место масштабные беспорядки, вызванные смертью после драки 35-летнего гражданина Германии, Маттео Сальвини напомнил также о других инцидентах, связанных с беженцами, в частности в новогоднюю ночь 2015/2016 в Кельне. После празднования Нового года на площади у кельнского центрального вокзала больше тысячи женщин подали заявления в полицию о кражах и сексуальных домогательствах. Среди нападавших оказалось много молодых людей преимущественно из североафриканских стран, недавно приехавших в Германию.

"Однако правительство Германии в течение лет недооценивало эту проблему", - уверен Сальвини. Четкую реакцию немецкого населения на курс Берлина по принятию беженцев он видит в подъеме правопопулистской партии "Альтернатива для Германии": "Это ответ, который пытались дать многие недовольные немцы".

Новое правительство Италии, сформированное партией евроскептиков "Лига" и популистским "Движением 5 звезд" было приведено к присяге 1 июня. На данный момент в Италии зарегистрировано 13 тысяч новых беженцев, прибывших в 2018 году, передает агентство AFP. С 2013 года до страны добрались порядка 700 тысяч беженцев.

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