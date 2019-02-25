Глава МВД Бранденбурга: Нужна усиленная интеграция беженцев из Чечни

По словам министра внутренних дел Бранденбурга Карла-Хайнца Шрётера (Karl-Heinz Schröter), в этой федеральной земле сейчас проживают около 7000 выходцев с Северного Кавказа. Почему среди них подавляющее большинство составляют чеченцы, что их привело в Германию и что мешает интеграции в немецкое общество, Шрётер рассказал в интервью DW.

- Господин министр, прошлым летом в городе Котбус произошла крупная драка между беженцами из Чечни и Афганистана. Котбус - это единственное место в Бранденбурге, где были проблемы с чеченскими беженцами?

Карл-Хайнц Шрётер: Нет, проблемы с чеченцами были и в других городах, особенно в местах компактного размещения претендентов на статус беженца. Они выражаются в том, что в случае спорных ситуаций между выходцами из Чечни и представителями других национальностей мгновенно собирались целые группы людей, которые вообще-то проживают в других местах. Их мобилизовывали те, кто чувствовал себя ущемленным. И дело иногда доходило до рукоприкладства.

- Что может в такой ситуации сделать полиция?

Министр внутренних дел земли Бранденбург Карл-Хайнц Шрётер

- Иногда все происходит настолько быстро, что полиция просто не успевает. Подобные вещи, похоже, отлично спланированы и все происходит буквально за несколько минут. То есть иногда люди воплощают в жизнь собственные представления о справедливости.

- Откуда в Бранденбурге столько чеченцев?

- В период с 2015 по 2017 годы мы приняли очень много граждан Российской Федерации - большинство из них с Северного Кавказа. В тот момент претендентов на статус беженцев распределяли специализированно по федеральным землям - в том числе и для того, чтобы повысить эффективность процедур рассмотрения заявлений и сосредоточить переводчиков в определенных регионах. Бранденбург оказался в числе земель, куда отправляли граждан Российской Федерации.

- Да, но в России нет военных действий - в отличие от Сирии, Афганистана или Ирака. На основании чего немецкие власти принимают решение о предоставлении убежища гражданам России?

- В Германии действует фундаментальное правило: любой, кто подает заявление о предоставлении убежища, имеет право на то, чтобы его случай был рассмотрен индивидуально. Многие из этих заявлений отклоняются. Однако после негативного решения есть юридическая возможность опротестовать его - и к ней прибегают практически все заявители. В результате чего их пребывание в Германии значительно затягивается.

Общежитие для претендентов на статус беженцев на южной окраине Котбуса

Если же дело доходит до суда, то существует ряд причин, которые препятствуют депортации. Например, медицинские показания, беременность, наличие малолетних или грудных детей. Все это препятствует высылке на родину, по крайней мере на какое-то время. И поэтому большая группа чеченцев - но и представителей других национальностей - находится сейчас в Германии. Несмотря на то, что их заявления о предоставлении убежища были отклонены.

- А как чеченцы сами объясняют причины своего бегства из России?

- Очень по-разному. Есть семьи, которые пострадали от войны в Чечне. Есть семьи, потерявшие родных в ходе боевых действий. Есть семьи, которые боятся преследований со стороны российских властей. Конечно, все эти причины надо проверять. К одним это применимо, к другим - нет. В случаях, когда доказано, что заявитель подвергается преследованиям, ему предоставляется статус беженца.

- В связи с чеченцами в Бранденбурге речь то и дело речь заходит об исламском экстремизме. Что это за феномен?

- Экстремисты - это люди, готовые применять физическую силу для продвижения своих идей. Их количество в Бранденбурге оценивается трехзначным числом, примерно 45 процентов из них - выходцы с Северного Кавказа. Это люди, которые не просто исповедуют определенную религию, но и готовы утверждать ее с помощью силы.

- И в чем это выражается?

- Это выражается в угрозах людям, которые не готовы жить так же строго религиозно, как они сами. А иногда дело не ограничивается одними угрозами.

- Например?

- Например, если мужчина подозревает свою жену в супружеской неверности. В мировоззрении таких экстремистов вполне распространенная практика - наказывать такую женщину. Вплоть до крайней степени насилия, которое приводит к смерти женщины. И, увы, такое в Бранденбурге уже случилось.

- Что могут сделать для решения проблемы региональные власти? Усилить работу полиции? Или работу, направленную на интеграцию?

- И то, и другое. Нужна усиленная интеграция, хотя тут я должен заметить, что интегрироваться сможет только тот, кто этого хочет. И, конечно, нужна полиция. Причем не только для наказаний, но и для профилактики.

Потому что на Северном Кавказе полиция воспринимается как инструмент, направленный против граждан. Нам же надо доказать, что наша полиция работает ради людей, что она защищает граждан и что им не нужно заниматься самообороной. Такое ощущение, что люди собираются вместе потому, что им кажется, что полиция не хочет или не может их защитить. Это жизненный опыт, который они принесли с собой с бывшей родины. Нам надо убедить людей в том, что в Германии полиция работает ради граждан, а не против них.

- Сколько сейчас чеченцев в Бранденбурге?

- На данный момент в Бранденбурге проживает порядка 9700 граждан Российской Федерации. Проблема в том, что при въезде в Германию никто не обязан сообщать из какого именно региона РФ вы приехали. Мы исходим из того, что подавляющее большинство тех, кто переезжает к нам из России, - выходцы с Северного Кавказа. Их число мы оцениваем в 7000 человек.

- Чем вы объясняете такой интерес чеченцев к Германии? Ни из одного другого региона России нет такого потока беженцев как из Чечни...

- О причинах вам надо спрашивать самих чеченцев. Германия со своей системой социального обеспечения - магнит для людей со всего мира, которые хотят жить лучше, чем у себя на родине. И видят здесь лучшие перспективы. И это не только те, кто подвергается преследованиям по религиозным или политическим причинам. Это и люди, которым не хватает экономической перспективы.

Я не был в Грозном, но мне кажется, что там не так красиво как в Москве или Санкт-Петербурге. И, наверное, поэтому к нам стремятся больше людей из Грозного, чем из Москвы или Петербурга.

- А вы не хотите съездить в Грозный? Город полностью восстановлен, а местный футбольный клуб играет в российской премьер-лиге!

- Если будет время - с удовольствием. Мне как министру внутренних дел было бы очень интересно посмотреть, как обстоят дела в тех регионах, из которых в Германию мигрирует много людей. Как, например, там организована система здравоохранения. Потому что нередко именно медицинские показания указываются в качестве причины для переезда.

А еще было бы интересно посмотреть, какие перспективы у людей на родине. Чтобы иметь возможность лучше оценить причины, по которым они просят убежище в Германии.

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