Глава КС России заявил о возможности точечных изменений в Основном законе

Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин допустил возможность "точечных изменений" в Основном законе страны. "Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов", - написал Зорькин в статье, опубликованной в "Российской газете" вечером 9 октября. Среди других недостатков он назвал "крен в пользу исполнительной ветви власти", "недостаточную четкость" в распределении полномочий между президентом и правительством, определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры, а также в разграничении полномочий между Федерацией и ее субъектами.

Вместе с тем Зорькин выразил тревогу в связи с "вновь появляющимися призывами к кардинальным конституционным реформам". Представления том, что таким путем "можно развернуть ход событий в каком-то более правильном направлении" глава КС назвал "недальновидными" и "чреватыми резкой социально-политической дестабилизацией".

"Мы еще далеки от реализации статьи 7 Конституции"

Судя по характеру многочисленных жалоб в КС, главный источник напряженности в российском обществе - нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита прав граждан, отметил Зорькин, подчеркнув, что в РФ очень высока доля так называемых "работающих бедных", а самая массовая группа бедных - это семьи с детьми.

По таким показателям, как прожиточный минимум, минимальная зарплата и развитие человеческого потенциала, "налицо разрыв между правовыми предписаниями… и фактическими показателями", заключил глава КС, подчеркнув, что "мы еще далеки от реализации" статьи 7 Конституции, где Россия характеризуется как "социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

"Власть не должна быть монополизирована одной партией"

По мнению Зорькина, еще одной актуальной "сферой несправедливости" является проблема коррупции. Он также отметил, что государственная власть не должна быть "фактически монополизирована какой-либо одной партией, группой, организацией и стоящими за ними силами". "Необходимо, чтобы у оппозиции была реальная возможность прихода к власти в рамках Конституции, то есть на началах честной политической конкуренции", - считает глава КС.

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