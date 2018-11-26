 Глава комитета бундестага допустил все меры против России, кроме военных | Новости из Германии о Германии | DW | 27.11.2018

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Германия

Глава комитета бундестага допустил все меры против России, кроме военных

Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген выступил против военных мер в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе, а также за то, чтобы инцидент обсуждался в "нормандском формате".

Норберт Рёттген (фото из архива)

Норберт Рёттген (фото из архива)

Из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе против Москвы могут быть введены санкции, считает председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Следует обдумать любые меры воздействия на РФ - гражданские, дипломатические и политические, но не военные, заявил Рёттген в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 27 ноября. При этом он отметил, что введение новых санкций или ужесточение уже существующих "пока не обсуждается".

Контекст

Правительство Германии призывает Россию и Украину проявить сдержанность и не обострять ситуацию после инцидента в Керченском проливе. Немецкие депутаты высказываются более определенно. (26.11.2018)

Промежуточные итоги Мюнхенской конференции по безопасности в интервью DW подводит политик правящей в ФРГ консервативной партии ХДС, глава комитета бундестага по иностранным делам Норберт Рёттген. (15.02.2016)

"Мы наблюдаем противоправное поведение России, политику, очевидно направленную на то, чтобы территориально распространить незаконную аннексию Крыма на прилегающее к полуострову внутреннее море - Азовское", - заявил политик. Он выступил за то, чтобы конфликт вокруг Керченского пролива стал одной из тем обсуждения в "нормандском формате", который подразумевает переговоры о конфликте в Донбассе с участием представителей Германии, Франции, России и Украины.

Эксперты полагают, что после задержания украинских кораблей в Керченском проливе Москву ожидают новые санкции и очередной обвал курса рубля. Минфин США в январе этого года подготовил список из 210 российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, к которым могут быть применены санкции. С ними запрещается сотрудничать американским физическим и юридическим лицам. Лица, в отношении которых введены санкции, не могут обладать банковскими счетами в долларах или другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.

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    Автор: Ирина Филатова


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Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген в интервью Deutschlandfunk

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