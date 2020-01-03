 Глава Каталонии назначил досрочные региональные выборы | Новости из Германии о Европе | DW | 29.01.2020

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Европа

Глава Каталонии назначил досрочные региональные выборы

Жоаким Торра полагает, что у нынешнего парламента Каталонии нет будущего. Решение о досрочных выборах принято на фоне конфликта между двумя крупнейшими сепаратистскими партиями Каталонии.

Жоаким Торра

Жоаким Торра

Глава Каталонии Жоаким Торра на фоне конфликта между обеими крупными сепаратистскими партиями объявил о проведении досрочных выборов в этом регионе в северо-восточной части Испании. "У этого парламента нет будущего. Обе союзные партии сторонников независимости встали на путь, который подорвал взаимное доверие", - заявил Торра в среду, 29 января, в Барселоне.

Контекст

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По словам политика, дата досрочных выборов в Каталонии будет объявлена после принятия регионального бюджета, на что потребуется предположительно около двух месяцев. Каталония живет без бюджета с 2017 года.

Раскол  между сепаратистскими партиями

Ранее между партией Торры "Вместе за Каталонию" и союзной партией "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) произошел раскол. Жоаким Торра 27 января лишился депутатского мандата, поскольку ERC, вопреки призывам, не воспротивилась постановлению избирательной комиссии Испании, направленному против Торры.

Органы юстиции Испании запретили Торре в течение полутора лет занимать государственные посты, поскольку тот в преддверии выборов в парламент Испании в апреле 2019 года, вопреки требованиям испанского избиркома, не удалил сепаратистские символы из здания регионального правительства Каталонии.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:30

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