 Глава европейской дипломатии извинился перед климатическими активистами | Новости из Германии о Европе | DW | 08.02.2020

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Европа

Глава европейской дипломатии извинился перед климатическими активистами

Накануне Жозеп Боррель заявил о "синдроме Греты", выразил сомнение, что молодые активисты понимают цену мерам против изменения климата и готовы ради этой цели снизить свой уровень жизни.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель принес извинения юным активистам, выступающим за сохранение климата. "Я хочу извиниться перед всеми, кто, возможно, почувствовал себя оскорбленным моей неуместной репликой о важном молодежном движении, борющимся с изменениями климата", - написал глава европейской дипломатии в своем Twitter в субботу, 8 февраля.

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Накануне Боррель поставил под сомнения серьезность намерений молодых активистов остановить изменения климата, назвав это "синдромом Греты". "Интересно, молодые люди, выходящие на улицы Берлина с требованием принять меры  против изменения климата, осознают стоимость этих мер? И готовы ли они снизить свой уровень жизни, чтобы выплатить компенсации польским шахтерам? Потому что если мы будет по настоящему бороться с изменениями климата, эти люди потеряют потеряют свои рабочие места и потребуется поддержка", - приводит его слова агентство dpa.

Высказывания главы европейского внешнеполитического ведомства вызвали волну возмущения. Фракция "Зеленые – Европейский свободный альянс" заявила 7 февраля в своем Twitter, что "подобные высказывания для представителя Евросоюза неприемлемы". Чуть позже сам Боррель написал в Twitter, что полностью поддерживает молодежное движение, борющееся против изменений климата, которое "вдохновляет политиков и общество".

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    Автор: Марина Барановская


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