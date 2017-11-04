 Глава Европарламента извинился за слова о Муссолини | Новости из Германии о Европе | DW | 14.03.2019

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Европа

Глава Европарламента извинился за слова о Муссолини

Антонио Таяни подчеркнул, что он является убежденным антифашистом и отнюдь не желал оправдывать тоталитарный режим. Ранее председатель Европарламента отметил, что Муссолини "обновил многое в нашей Италии".

Глава Европарламента Антонио Таяни

Глава Европарламента Антонио Таяни

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни принес извинения за свои спорные высказывания об итальянском диктаторе Бенито Муссолини. "Как убежденный антифашист я извиняюсь перед всеми, кого я обидел своими словами. Я никоим образом не желал оправдывать тоталитарный режим", - заявил он в четверг, 14 марта, в Страсбурге.

Ранее он выразил возмущение по поводу, как он выразился, попыток манипулирования его словами о фашизме. "Я всегда был убежденным антифашистом. Я никогда никому не позволю утверждать обратное. Фашистская диктатура, расистские законы и жертвы, к которым они привели, являются самой темной страницей в итальянской и европейской истории", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Контекст

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"Есть вещи, которые были достигнуты"

Накануне Таяни сказал в интервью итальянскому радио, что с методами Муссолини можно не соглашаться, однако нельзя забывать, что он "строил дороги, мосты, здания и спортивные комплексы и обновил столь многое в нашей Италии". Антонио Таяни подчеркнул, что в целом он не оценивает позитивно результаты правления Муссолини, однако "есть вещи, которые были достигнуты".

Высказывания главы Европарламента о Муссолини вызвали бурю негодования. Некоторые парламентарии призвали к его отставке. Бенито Муссолини, называвший себя "дуче", пришел к власти в Италии в 1922 году, позже заключил союз с Адольфом Гитлером. Бойцы итальянского сопротивления застрелили его в 1945 году, когда он пытался бежать в Германию.

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  • Парад в Бресте

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    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

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    Автор: Дарья Брянцева


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23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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