 Глава ″Германо-российского форума″ предлагает по-новому строить отношения с Россией | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Глава "Германо-российского форума" предлагает по-новому строить отношения с Россией

Вопрос Крыма следует отложить и заняться более срочными вопросами, такими как ситуация на востоке Украины, считает Маттиас Платцек, автор книги о новой политике с Россией.

Ангела Меркель и Владимир Путин после переговоров в Москве в январе 2020 года

Ангела Меркель и Владимир Путин после переговоров в Москве в январе 2020 года

В Германии вышла книга председателя "Германо-российского форума", социал-демократа и бывшего премьер-министра Бранденбурга Маттиаса Платцека (Matthias Platzeck) "Нам нужна новая восточная политика. Россия как партнер" ("Wir brauchen eine neue Ostpolitik. Russland als Partner"). Об отдельных аспектах этой политики автор книги рассказал в интервью DW. 

DW: Почему нам нужна новая восточная политика?

Маттиас Платцек: Я назову лишь два пункта. Первый заключается в том, что наш федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) сказал во время своего последнего визита в Москву в прошлом году, что перед нашими народами - российским и немецким - стоит опасность взаимного отчуждения. Он добавил к этому, что именно мы, немцы, перед лицом нашей истории не имеем права этого допустить. 

Второй пункт: я кибернетик, и как представитель естественных наук наблюдаю за происходящим трезво. Если вспомнить, что сейчас уже шестой год как были введены санкции, то следует и спросить: "А что это принесло?" Политически мы - "у разбитого корыта", опасность военной эскалации за последние годы заметно возросла, экономически весьма пострадали обе стороны - и российская, и европейская. Настроения в России - по моей оценке - скорее стали более антизападными, националистическими за последние годы. А в ситуации с Крымом ничего не изменилось к лучшему. 

И если мы это констатируем, то справедливо задать и вопрос, насколько эффективна такая модель и следует ли продолжать в том же духе и следующие пять лет, принимая в расчет возможное ухудшение ситуации, или же это является для нас поводом найти новый подход, опробовать другую политическую модель.

Книга Нам нужна новая восточная политика. Россия как партнер

Книга "Нам нужна новая восточная политика. Россия как партнер"

- В чем должна состоять сущность новой восточной политики?

- Я думаю, в поисках сущности следует прежде всего усвоить для себя, в чем заключается повод для формулирования новой политики. Через 15-20 лет я вижу два полюса в мире, которые и сейчас уже четко прослеживаются: Китай и страны вокруг него, то есть Вьетнам, Корея, Япония. Они будут абсолютно точно тяжеловесом в плане экономической политики. Вторым четко обозначенным полюсом будут страны Северной Америки: США, Канада и Мексика. Там будет сконцентрирована финансовая экономика, и в военном отношении США останутся очень сильными.

Остается открытым вопрос, есть ли третий полюс и как он будет сконфигурирован. Остается только Европа - с Россией или без нее. У Европы самой по себе совершенно нет полезных ископаемых, ни газа, ни нефти, и что еще важнее будет в будущем - редких металлов. Они есть у России. То есть: без России нам не быть третьим полюсом. Поэтому и называется книга "Россия как партнер", насколько трудно бы ни было это сейчас себе представить. 

Следует также вспомнить историю и поучиться на ее примере. Вилли Брандт и Эгон Бар (социал-демократ Вилли Брандт был канцлером Германии с 1969 по 1974 год, а Эгон Бар - министром по особым поручениям в его кабинете. - Ред.) возможно в еще более сложной ситуации, чем сейчас, а именно, когда страны Варшавского пакта жестоко подавили Пражскую весну (в 1968 году. - Ред.), обладали смелостью, прозорливостью и политической мудростью, чтобы действовать парадоксально, а именно протянуть руку и предложить политику под лозунгом "изменения путем сближения". Несколько месяцев после подавления Пражской весны они полетели в Москву на переговоры. Причем на переговоры с режимом, который и понятия не имел, что такое права человека. Думаю, что то, что было возможно в тех условиях, не может быть невозможным сейчас. 

- Вы упомянули лозунг "изменения путем сближения". Должна ли новая восточная политика, о которой вы говорите, быть направленной на достижение политических и общественных перемен в России?

- Я не могу предсказать дальнейшее развитие, но я много лет занимаюсь немецко-российскими и европейско-российскими отношениями и могу сказать, что проводить политику с поучающей позиции, по принципу: "Мы знаем, как надо, а вы должны именно так и делать" не сулит успеха. Я бы хотел меньше поучений, а чтобы мы убедительно демонстрировали наши ценности, нашу модель устройства общества. 

- Но какое место в восточной политике должен занимать вопрос Крыма? Ведь те самые ценности, о которых вы говорите, Россия перечеркнула, аннексировав Крым. 

- Полностью с вами согласен. Но и к этому вопросу мы должны подходить с должными критериями и с определенной долей осторожности. Что я имею в виду? В 2003 году США, полностью пренебрегая международным правом, напали на Ирак. Какие санкции мы ввели тогда? Применяем ли мы наши ценности только там, где это возможно, или по отношению к более слабому или к тому, кто не является нашим союзником? Это к вопросу о критериях, которые мы применяем. 

Есть проблемы, которые мы срочно должны решать, а есть такие, по которым у нас в данный момент нет решения, с объективной точки зрения. Это тема Крыма. В России сейчас нет ни одной политической силы, участвующей в предвыборной борьбе с лозунгом  "Отдадим Крым Украине". Поэтому тут следует применить правило Эгона Бара: проблемы, которые мы не можем сейчас решить, следует отложить. Я могу представить себе путь, который для меня является возможным с морально-этической точки зрения. Временно отложить проблему Крыма, обозначив позиции по ней. Россия, вероятно, скажет: "Мы никогда не отдадим Крым ", а Евросоюз ответит: "Мы никогда этого не признаем". 

Я уверен, что тогда мы сможем найти подход для решения для восточной Украины. И я считаю решение проблем на востоке Украины, в интересах людей, которые там живут, более срочными, чем в Крыму. В Крыму существует проблема крымских татар, но в остальном, наверное, 80-85 процентов жителей считают, что все должно оставаться по-старому, что тоже надо учитывать. А на востоке Украины люди умирают, страдают. Поэтому я считаю, что имеет смысл отложить один вопрос для того, чтобы найти решения другого - на востоке Украины. А затем можно будет говорить и о санкциях, и о снятии напряженности в других вопросах. 

- Вы пишите в своей книге, что сегодня недостаточно помнят о заслугах России и других постсоветских республик во Второй мировой войне. Какой, по-вашему, была бы правильная политика памяти в Германии и Европе?

- Я являюсь членом The Jerusalem Foundation и занимаюсь вопросами примирения и в целом нашей ответственности перед еврейским народом и Израилем. Я занимаюсь этим, потому что это входит в государственный резон Германии. Потому что факт, что шесть миллионов евреев было убито немцами, будет иметь последствия, я думаю, навсегда. Этого нельзя отрицать. 

Но я спрашиваю себя, с другой стороны, где же адекватное восприятие ответственности за 25, 27 или 28-29 миллионов, в зависимости от подсчетов, убитых людей (имеется в виду общее количество человеческих жертв на стороне СССР во Второй мирово войне, как военных, так и гражданских. - Ред.), представителей народов Советского Союза: украинцев, белорусов, а также миллионов русских? 

И если в отношении шести миллионов евреев, как сформулировала бундесканцлер (Ангела Меркель. - Ред) наша ответственность перед еврейским народом является государственным резоном, но мы не воспринимаем с той же силой и политической убежденностью ответственность в отношении славянских народов, в том числе и русских, то тут, с моей точки зрения, есть дисбаланс. 

Второе. Основное бремя - военное, человеческое - несла во Второй мировой войне Красная армия. И если я вижу, что в СМИ происходит сдвиг в сторону высадки союзнических войск в Нормандии в середине 1944 года, которая представляется так, как будто это был решающий момент Второй мировой войны, и при этом практически не говорят о... Спросите здесь, кто знает о Курской битве 1943 года, сражениях под Москвой зимой 1941-го, о Сталинградской битве. А ведь это были решающие битвы Второй мировой войны. Я вижу и здесь дисбаланс и вопрос, как мы применяем наши критерии в наших оценках и действиях. Я бы хотел, чтобы это приобрело другое значение.

Смотрите также:

  • Кадр из фильма Будденброки 2008 года

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Будденброки. История гибели одного семейства"

    Роман Томаса Манна (Thomas Mann) 1901 года повествует о жизни и упадке богатой семьи торговцев из Любека. За эту книгу писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе. На снимке - кадр из экранизации 2008 года. Оригинальное название романа - "Buddenbrooks: Verfall einer Familie".

  • Съемочная группа фильма Берлин, Александерплац

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Берлин, Александерплац"

    Жизнь Берлина конца 1920-х предстает перед читателем во всем многообразии. Роман Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) 1929 года лег в основу культового фильма Райнера Вернера Фасбиндера. На фото - режиссер (в центре) с исполнителями главных ролей. Оригинальное название романа - "Berlin Alexanderplatz".

  • На репетиции постановки Мефистофель в венском Бургтеатре

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Мефистофель. История одной карьеры"

    Роман, написанный сыном Томаса Манна Клаусом Манном (Klaus Mann) в 1936 году, повествует о жизни Хендрика Хёфгена - актера и режиссера, предающего свой талант ради карьеры. Хёфген становится соучастником преступлений нацистов. На фото - репетиции "Мефистофеля" в венском "Бургтеатре" (2018 г.) Оригинальное название романа - "Mephisto".

  • На съемках фильма Одни в Берлине

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Каждый умирает в одиночку"

    Роман Ганса Фаллады (Hans Fallada) 1947 года считается первой книгой, написанной о Сопротивлении писателем, не эмигрировавшим из нацистской Германии. На фото - съемочная группа фильма "Одни в Берлине" в 2016 году. Вторая справа - Эмма Томпсон. Оригинальное название романа - "Jeder stirbt für sich allein".

  • Рабочий стол писателя в его доме-музее

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Смерть в Риме"

    Роман Вольфганга Кёппена (Wolfgang Koeppen), написанный в 1954 году, критики прозвали "кривым зеркалом" послевоенной западногерманской действительности. Кёппен критиковал в нем остатки идеологии и поведения, которые привели Германию к нацизму и войне. На фото - рабочий стол в музее писателя в Грайфсвальде. Оригинальное название романа - "Der Tod in Rom".

  • Репетиция спектакля Расколотое небо в берлинском театре Шаубюне (2015 г.)

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Расколотое небо"

    Кристу Вольф (Christa Wolf) принято считать самой значимой писательницей ГДР. В ее романе "Расколотое небо" ("Der geteilte Himmel") 1963 года речь идет о проблематике разделенной Германии. На фото - репетиция спектакля "Расколотое небо" в берлинском театре "Шаубюне" (2015 г.)

  • Кадр из экранизации романа 1975 года

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Потерянная честь Катарины Блюм"

    В этом романе лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля (Heinrich Böll), написанном в 1974 году, молодая немка по имени Катарина Блюм влюбляется в террориста, они проводят вместе ночь, а утром девушку арестовывают. Роман ("Die verlorene Ehre der Katharina Blum") был экранизован в 1975 году (на фото).

  • Писатель Стен Надольный

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Открытие медлительности"

    Мораль Стена Надольного (Sten Nadolny) такова: хорош тот, кто не торопится во имя успеха, а держит время в своих руках. Герой вышедшей в 1983 году книги "Открытие медлительности" ("Die Entdeckung der Langsamkeit") - сэр Джон Франклин, английский мореплаватель, исследователь Арктики. На фото - Стен Надольный.

  • Моника Марон

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Animal Triste"

    "После соития всякая тварь тоскует", - словами из этого латинского изречения названа книга Моники Марон (на фото), изданная в 1996 году. Сюжет таков: женщина-палеонтолог, работающая в берлинском музее, страстно влюбляется в своего коллегу. Моника Марон (Monika Maron) исследует эту страсть, наслаждаясь каждой деталью. "Animal Triste" - оригинальное название книги.

  • Иллюстрация из книги Корнелии Функе

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Чернильное сердце"

    Самый известный роман гранд-дамы немецкого фэнтези Корнелии Функе (Cornelia Funke) был впервые издан в 2003 году. По словам Функе, писать для детей - самая замечательная профессия на свете: "Я знаю, каково это - быть маленьким, быть другим". Оригинальное название книги - "Tintenherz".

  • Исполнители главных ролей в фильме Гуд бай, Берлин!

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Гуд бай, Берлин!"

    Двое подростков отправляются путешествовать на старой "Ниве" по берлинским окрестностям. И выясняется, что люди вовсе не так плохи, как о них говорят! Из "романа воспитания" Вольфганга Херрндорфа (Wolfgang Herrndorf) 2010 года получился симпатичный роуд-муви "Гуд бай, Берлин!", который снял в 2016 году Фатих Акин (на фото - исполнители главных ролей). Оригинальное название книги - "Tschick".

  • Репетиция спектакля Дни убывающего света в берлинском Немецком театре

    Немецкие книги, которые должен прочитать каждый

    "Дни убывающего света"

    Личные истории, соединенные автором, наглядно иллюстрируют жизнь в ГДР. Дебютный роман "In Zeiten des abnehmenden Lichts" Ойгена Руге (Eugen Ruge), изданный в 2011 году, был удостоен Немецкой книжной премии как лучший роман 2011 года на немецком языке. Спектакль по роману "Дни убывающего света" поставили в 2013 году в берлинском Немецком театре (на фото - репетиция).

    Автор: Дарья Брянцева


 

Контекст

Что обсуждали Меркель и Путин в Кремле

Впервые за пять лет канцлер ФРГ приехала в Москву по приглашению российского президента. За четыре часа Меркель и Путин обсудили Иран, военные конфликты в Ливии и Сирии, "Северный поток-2" и украинские договоренности. (11.01.2020)  

Комментарий: Визит главы МИД ФРГ в Москву - диалог во времена отчуждения

Сближение России и Германии почти уже неизбежно. Однако это не помешало главе германского МИД поднять в Москве и спорные темы. И это правильно, считает обозреватель DW Кристиан Триппе. (11.05.2018)  

Новая магистратура для тех, кто хочет быть на "ты" с немцами

Вы любите немецкий? Вам интересны Германия, Австрия и Швейцария? Тогда для вас в Москве открыта новая программа - магистратура "Germanica". (25.05.2020)  

Немецкий специалист по России: "В российской провинции - тысячи ходорковских"

Прекрасно разбирающийся в российских реалиях немецкий журналист Манфред Квиринг оценивает в интервью DW державные и технологические перспективы "системы Путина". (18.06.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Петербургский диалог": о безвизе для молодежи РФ, "потеплении" и противоречиях между Берлином и Москвой  

Как Меркель и Путин договоривались спасать "Северный поток-2"  

Жесткий сигнал Путину: Меркель грозит Кремлю за хакерские атаки. DW Новости  

Также по теме

Konferenz Potsdamer Begegnungen - Matthias Platzeck, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums

Глава "Германо-российского форума" призвал пересмотреть санкции против РФ 04.05.2020

На фоне вызовов, связанных с пандемией коронавируса, необходимо проверить вещи, не являющиеся первостепенными, заявил Маттиас Платцек.

Sigmar Gabriel, Rede vor dem Deutsch-Russischen Forum in Moskau

Экс-министр ФРГ Габриэль о Донбассе, российском газе и веганах в мировой политике 19.11.2019

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW