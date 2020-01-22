 ″Гитлеровское приветствие″ как часть гезамткунстверка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

"Гитлеровское приветствие" как часть гезамткунстверка

Скандально известному немецкому художнику Йонатану Меезе исполнилось 50 лет. В своем перформансе "Диктатура искусства" он поднимал руку, цитируя "гитлеровское приветствие", чтобы "купировать интоксикацию идеологией".

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    1 • Подарок от мамы

    Путь Йонатана Меезе (Jonathan Meese) начался в Токио, где он родился в 1970 году в семье уэльского банкира и немки. Детство прошло в добропорядочном Аренсбурге под Гамбургом. Как рассказал Меезе в интервью dpa по случаю 50-летия, на свое 22-летие он спонтанно пожелал в подарок акварельные мелки и альбом для рисования. Мама выполнила его просьбу. Так Меезе стал художником.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    2 • Мечты сбываются

    В своей гигантской берлинской мастерской в здании бывшей насосной станции Меезе вспоминает, как, получив в подарок рисовальный набор, он понял, что хочет заниматься только искусством, находиться только среди искусства и посвятить всего себя только искусству. Сегодня Йонатан Меезе - один из известнейших в мире художников-концептуалистов.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    3 • Креативное трио

    А если бы мама тогда сказала "нет" и подарила что-нибудь совсем другое? Маму Меезе обожает. Ныне 90-летняя Бригитте Ренате Меезе по-прежнему сопровождает своего сына по его творческой и личной жизни. Они даже живут в Берлине втроем: он, его мама и его спутница жизни - исландская художница Гудни Гудмундсдоттир.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    4 • Японская фишка

    Присутствует в его жизни по-прежнему и Япония. Художник регулярно ходит есть в японские кафе и рестораны. В интервью по поводу своего 50-летия Меезе признался, что обожает Японию за ее дисциплину, трепетное отношение к еде и вещам вообще, за близость людей к природе. Как проявляется увлечение Японией в его творчестве? Меезе: "Я - тотальный самурай от искусства. Моя кисть - это мой меч".

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    5 • Путь в искусстве

    Безоговорочное служение искусству - это путь радикального концептуалиста. Меезе считает, что художник должен идти своим индивидуальным путем в творчестве и не сворачивать с него, повинуясь групповому давлению или идеологическому притяжению. Быть самим собой, быть верным себе и делать то, что делать нужно. "Вот это я считают искусством", - резюмирует Меезе.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    6 • Самый страшный сценарий

    Свободу творческого самовыражения в Германии защищает закон. Но нередко цензура происходит уже в сознании самого художника, сетует Меезе. Это для него - "самый страшный сценарий". Художники, по его словам, запрещают себе рисовать обнаженное тело, людей другого пола или другого цвета кожи. Меезе доводит эту мысль до абсурда: "Тогда и стол нельзя рисовать. Я же ведь не стол".

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    7 • Зашкаливающая интенсивность

    "Искусству должно быть позволено все", - считает Меезе. Его творчество - это бесконечная борьба с цензурой и запретами. Он не самый лучший портретист в мире, его скульптуры не надо сравнивать с античными статуями. Его искусство - это провокация. Он зашкаливает во всем. Его художественный материал - интенсивность. И в этой интенсивности есть смысл. Именно это и делает его художником.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    8 • Преступление и оправдание

    В перформансе "Диктатура искусства" Меезе поднимал руку, цитируя "гитлеровское приветствие". И в других своих публичных выступлениях он использовал этот запрещенный в Германии жест. Делал он это во имя искусства, поясняет Меезе: чтобы купировать интоксикацию идеологией. Поначалу возбужденное судебное разбирательство прекратили. Юстиция сумела увидеть благие намерения за провокационным эпатажем.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    9 • Спорный классик

    Творения Йонатана Меезе находятся в коллекциях многих известных музеев. Регулярно художественные галереи во всем мире устраивают выставки его работ. Несколько раз его артефакты показывали и в Москве. Несмотря на международный успех и признание, Меезе остается художником, вокруг которого не смолкают споры.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    10 • Уверенное спокойствие

    Визитной карточкой Меезе являются его монументальные инсталляции. Хаотичное (на первый взгляд!) нагромождение слоганов, вещей и артефактов у него продумано и всегда оправдано. И тут решает зритель, какие чувства он испытывает в этом лабиринте из ассоциаций и идей. Самооценка художника абсолютно не страдает, если кто-то сочтет его артефакт горой мусора.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    11 • Фантомная боль

    Лишь однажды Йонатан Меезе обиделся. Много лет назад он должен был ставить оперу "Парсифаль" своего любимого Вагнера в Байройте. Но фестиваль вагнеровской музыки прекратил с ним сотрудничество из-за "проблем с финансированием". Заноза сидит до сих пор. Он хочет стать "шефом этого заведения", заявил Меезе по случаю своего юбилея. И сделать Байройт свободным от конформизма и политкорректности.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    12 • Одной крови

    Что именно интересует Меезе в творчестве Вагнера? Еще до разрыва с легендарным фестивалем художник пояснил: "Рихард Вагнер, как и Меезе, радикальным образом бойкотировал реальность. Рихард Вагнер, как и Меезе, добивался абсолютного триумфа искусства над политикой".

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    13 • Диктатура искусства

    Планы на будущее? Йонатан Меезе и впредь будет "служить искусству и работать над гезамткунстверком "Германия". Он мечтает о мире без политики, религии и идеологий. Ему представляется, что государственной формой надо сделать искусство. Его государством будет диктатура искусства, в которой искусство - это не стиль, а смысл жизни.

    Автор: Элла Володина


  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    1 • Подарок от мамы

    Путь Йонатана Меезе (Jonathan Meese) начался в Токио, где он родился в 1970 году в семье уэльского банкира и немки. Детство прошло в добропорядочном Аренсбурге под Гамбургом. Как рассказал Меезе в интервью dpa по случаю 50-летия, на свое 22-летие он спонтанно пожелал в подарок акварельные мелки и альбом для рисования. Мама выполнила его просьбу. Так Меезе стал художником.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    2 • Мечты сбываются

    В своей гигантской берлинской мастерской в здании бывшей насосной станции Меезе вспоминает, как, получив в подарок рисовальный набор, он понял, что хочет заниматься только искусством, находиться только среди искусства и посвятить всего себя только искусству. Сегодня Йонатан Меезе - один из известнейших в мире художников-концептуалистов.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    3 • Креативное трио

    А если бы мама тогда сказала "нет" и подарила что-нибудь совсем другое? Маму Меезе обожает. Ныне 90-летняя Бригитте Ренате Меезе по-прежнему сопровождает своего сына по его творческой и личной жизни. Они даже живут в Берлине втроем: он, его мама и его спутница жизни - исландская художница Гудни Гудмундсдоттир.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    4 • Японская фишка

    Присутствует в его жизни по-прежнему и Япония. Художник регулярно ходит есть в японские кафе и рестораны. В интервью по поводу своего 50-летия Меезе признался, что обожает Японию за ее дисциплину, трепетное отношение к еде и вещам вообще, за близость людей к природе. Как проявляется увлечение Японией в его творчестве? Меезе: "Я - тотальный самурай от искусства. Моя кисть - это мой меч".

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    5 • Путь в искусстве

    Безоговорочное служение искусству - это путь радикального концептуалиста. Меезе считает, что художник должен идти своим индивидуальным путем в творчестве и не сворачивать с него, повинуясь групповому давлению или идеологическому притяжению. Быть самим собой, быть верным себе и делать то, что делать нужно. "Вот это я считают искусством", - резюмирует Меезе.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    6 • Самый страшный сценарий

    Свободу творческого самовыражения в Германии защищает закон. Но нередко цензура происходит уже в сознании самого художника, сетует Меезе. Это для него - "самый страшный сценарий". Художники, по его словам, запрещают себе рисовать обнаженное тело, людей другого пола или другого цвета кожи. Меезе доводит эту мысль до абсурда: "Тогда и стол нельзя рисовать. Я же ведь не стол".

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    7 • Зашкаливающая интенсивность

    "Искусству должно быть позволено все", - считает Меезе. Его творчество - это бесконечная борьба с цензурой и запретами. Он не самый лучший портретист в мире, его скульптуры не надо сравнивать с античными статуями. Его искусство - это провокация. Он зашкаливает во всем. Его художественный материал - интенсивность. И в этой интенсивности есть смысл. Именно это и делает его художником.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    8 • Преступление и оправдание

    В перформансе "Диктатура искусства" Меезе поднимал руку, цитируя "гитлеровское приветствие". И в других своих публичных выступлениях он использовал этот запрещенный в Германии жест. Делал он это во имя искусства, поясняет Меезе: чтобы купировать интоксикацию идеологией. Поначалу возбужденное судебное разбирательство прекратили. Юстиция сумела увидеть благие намерения за провокационным эпатажем.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    9 • Спорный классик

    Творения Йонатана Меезе находятся в коллекциях многих известных музеев. Регулярно художественные галереи во всем мире устраивают выставки его работ. Несколько раз его артефакты показывали и в Москве. Несмотря на международный успех и признание, Меезе остается художником, вокруг которого не смолкают споры.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    10 • Уверенное спокойствие

    Визитной карточкой Меезе являются его монументальные инсталляции. Хаотичное (на первый взгляд!) нагромождение слоганов, вещей и артефактов у него продумано и всегда оправдано. И тут решает зритель, какие чувства он испытывает в этом лабиринте из ассоциаций и идей. Самооценка художника абсолютно не страдает, если кто-то сочтет его артефакт горой мусора.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    11 • Фантомная боль

    Лишь однажды Йонатан Меезе обиделся. Много лет назад он должен был ставить оперу "Парсифаль" своего любимого Вагнера в Байройте. Но фестиваль вагнеровской музыки прекратил с ним сотрудничество из-за "проблем с финансированием". Заноза сидит до сих пор. Он хочет стать "шефом этого заведения", заявил Меезе по случаю своего юбилея. И сделать Байройт свободным от конформизма и политкорректности.

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    12 • Одной крови

    Что именно интересует Меезе в творчестве Вагнера? Еще до разрыва с легендарным фестивалем художник пояснил: "Рихард Вагнер, как и Меезе, радикальным образом бойкотировал реальность. Рихард Вагнер, как и Меезе, добивался абсолютного триумфа искусства над политикой".

  • Йонатан Меезе

    Самурай от искусства Йонатан Меезе

    13 • Диктатура искусства

    Планы на будущее? Йонатан Меезе и впредь будет "служить искусству и работать над гезамткунстверком "Германия". Он мечтает о мире без политики, религии и идеологий. Ему представляется, что государственной формой надо сделать искусство. Его государством будет диктатура искусства, в которой искусство - это не стиль, а смысл жизни.

    Автор: Элла Володина


  

Контекст

Меезе не придется отвечать за "гитлеровское приветствие"

Известный художник-акционист сделал запрещенный в Германии жест чуть ли не постоянным атрибутом своих публичных выступлений. (05.05.2015)  

Байройтский фестиваль распрощался со скандальным художником Йонатаном Меезе

Стоимость оформления новой постановки "Парсифаля", которую готовил Меезе, превысила допустимый бюджет. Это и стало причиной решения расстаться с художником-провокатором. (14.11.2014)  

Провокатор Меезе ''выполнит приказ'' Вагнера

Скандальный художник рассказал в Байройте о том, каким ему видится его новый "Парсифаль". (05.08.2013)  

Йонатан Меезе - художник, воспевающий регрессию

Чем больше художественного бреда распространяет вокруг себя автор, тем, странным образом, серьезнее бывает его влияние на окружающих. (11.09.2005)  

Выставка провокатора Йонатана Меезе проходит в Москве

Картины этого немецкого художника представляют собой яркие хаотичные холсты, героями которых выступают исторические личности, а также протагонисты древних мифов. (03.04.2013)  

Реплика: Картина мира Йонатана Меезе

В чем суть художественного мировоззрения берлинского живописца и скульптора Йонатана Меезе? Неужели в том, что "демократия должна быть преодолена"?! Что "человек должен быть преодолен"?! А всем надо "завалиться спать"?! (04.09.2009)  

Самурай от искусства Йонатан Меезе

Свою жизнь он превратил в гезамткустверк. Он грезит о будущем, где все добровольно и с благодарностью примут диктатуру искусства. Скандально известному берлинскому художнику Йонатану Меезе исполнилось 50 лет. (23.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Искусственный интеллект для искусства  

Титаны Возрождения в движении и звуке  

Необычная инсталляция в центре Лондона  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Одна Германия - три тумана (фото)

Замок Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера