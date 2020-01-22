"Гитлеровское приветствие" как часть гезамткунстверка

Самурай от искусства Йонатан Меезе

7 • Зашкаливающая интенсивность

"Искусству должно быть позволено все", - считает Меезе. Его творчество - это бесконечная борьба с цензурой и запретами. Он не самый лучший портретист в мире, его скульптуры не надо сравнивать с античными статуями. Его искусство - это провокация. Он зашкаливает во всем. Его художественный материал - интенсивность. И в этой интенсивности есть смысл. Именно это и делает его художником.