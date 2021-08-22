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Военные поставки на Гиндукуш осуществлялись в период операции НАТО в Афганистане. Лишь небольшая часть вооружений досталась афганской армии, поставки осуществлялись в основном для контингента НАТО.
Американский президент сказал, что Кабул не может рассчитывать на более длительное пребывание войск США на Гиндукуше. По словам Байдена, афганцы сами должны решить свою судьбу.
Успехи на Гиндукуше не должны оказаться под угрозой из-за поспешных шагов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. В Минобороны ФРГ указали, что из-за вывода войск США бундесвер не сможет выполнять свою миссию в Афганистане.
"Все войны должны быть закончены, настало время возвращаться домой", - заявил врио министра обороны США Кристофер Миллер. Президент Дональд Трамп обещал, что солдаты вернутся из Афганистана домой к Рождеству.
Партнеры по НАТО должны вместе уйти с Гиндукуша, заявила министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Ранее президент США Трамп заявил о намерении вывести войска из Афганистане ранее запланированного срока.
Мандат бундесвера на присутствие в Афганистане должен быть продлен до 31 марта 2021 года, решило 19 февраля правительство Германии. Бундестаг рассмотрит этот вопрос 4 марта.
В случае ухода американских войск из Афганистана, Гиндукуш покинут и немецкие солдаты. Бундесвер никогда не участвует в заграничных операциях в одиночку, указала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
Депутаты одобрили проект заявления, оправдывающего действия СССР. Инициатор документа назвал неуместной формулировку 1989 года о том, что ввод войск на Гиндукуш заслуживает морального и политического осуждения.
Это уже 17-я высылка афганцев из ФРГ, начиная с декабря 2016 года. Депортации на Гиндукуш вызывают споры, поскольку в Афганистане усиливается война с талибами и боевиками ИГ.
Численность воинского контингента Германии в Афганистане планируется довести до 1300 человек. Министр обороны страны ранее высказывалась против этой меры.
Несмотря на планы США усилить борьбу с терроризмом в Афганистане, Берлин пока не будет менять численность своих солдат в составе афганской миссии НАТО.
Страны НАТО отказались от своих первоначальных планов по выводу войск из Афганистана и намерены направить туда еще около трех тысяч военнослужащих. DW - о причинах такого решения.
Министерство бороны США предлагает направить в Афганистан еще около пяти тысяч военнослужащих. Они будут помогать афганским силовикам в борьбе с талибами..
Североатлантический альянс замедлил вывод войск из Афганистана в связи с небезопасной ситуацией в стране. Германия намерена увеличить контингент бундесвера на Гиндукуше.
Глава оборонного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен указала на значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане и призвала обсудить возможность продления миссии НАТО.
Стоит ли странам Запада вновь вводить в Афганистан войска? Размышлять об этом начинают и в Германии, которая ранее принимала активное участие в борьбе с талибами.
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