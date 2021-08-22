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Гиндукуш

PR-Foto des Rüstungsherstellers Rheinmetall von seinem Radpanzer Ty Boxer Der Boxer ist ein hochmobiles Radfahrzeug, dessen modularer Aufbau eine Vielzahl missionsspezifischer Varianten ermöglicht. Wann wurde das Bild gemacht?: 17.06.2011 Copyright: Rheinmetall-Pressebild

Германия за 20 лет одобрила экспорт оружия в Афганистан на 400 млн евро 22.08.2021

Военные поставки на Гиндукуш осуществлялись в период операции НАТО в Афганистане. Лишь небольшая часть вооружений досталась афганской армии, поставки осуществлялись в основном для контингента НАТО.
25/06/21++++++ President Joe Biden, right, listens as Afghan President Ashraf Ghani, left, speaks during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, Friday, June 25, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Байден заверил Афганистан в помощи после ухода войск США 26.06.2021

Американский президент сказал, что Кабул не может рассчитывать на более длительное пребывание войск США на Гиндукуше. По словам Байдена, афганцы сами должны решить свою судьбу.
ARCHIV - US-Soldaten machen sich am 31.05.2017 in Kundus (Afghanistan) zum Abflug in einem Hubschrauber vom Typ UH-60 Blackhawk bereit. (zu dpa Nato-Staaten sagen zusätzliche Truppen für Afghanistan zu vom 04.11.2017) Foto: Brian Harris/Planet Pix/ZUMA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Германия обеспокоена быстрым выводом войск США из Афганистана 18.11.2020

Успехи на Гиндукуше не должны оказаться под угрозой из-за поспешных шагов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. В Минобороны ФРГ указали, что из-за вывода войск США бундесвер не сможет выполнять свою миссию в Афганистане.
This June 10, 2017 photo released by Operation Resolute Support shows an AH-64 Apache attack helicopter provides security from above while CH-47 Chinooks drop off supplies to U.S. Soldiers with Task Force Iron at Bost Airfield, Afghanistan. Sixteen years into its longest war, the United States is sending another 4,000 troops to Afghanistan in an attempt to turn around a conflict characterized by some of the worst violence since the Taliban were ousted in 2001. They are also facing the emergence of an Islamic State group affiliate and an emboldened Taliban, who by Washington’s own watchdog’s assessment now control nearly half of Afghanistan. (U.S. Marine Corps photo by Sgt. Justin T. Updegraff, Operation Resolute Support via AP) |

Новый глава Пентагона ускорит вывод солдат из Афганистана 15.11.2020

"Все войны должны быть закончены, настало время возвращаться домой", - заявил врио министра обороны США Кристофер Миллер. Президент Дональд Трамп обещал, что солдаты вернутся из Афганистана домой к Рождеству.
Am 17. September 2020 findet eine Veranstaltung zum Thema Tabu und Toleranz - Homosexualität in der Bundeswehr, satt. Das Statement und die Podiumsdiskussion findet im Staufenbergsaal im BMVg satt. Annegret Kramp-Karrenbauer hält die Eröffnungsrede.

Глава Минобороны ФРГ настаивает на скоординированном уходе НАТО из Афганистана 23.10.2020

Партнеры по НАТО должны вместе уйти с Гиндукуша, заявила министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Ранее президент США Трамп заявил о намерении вывести войска из Афганистане ранее запланированного срока.

Ein Soldat der Bundeswehr sichert am 05.03.2013 bei Masar-i-Scharif in Afghanistan ein Tal. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Правительство ФРГ решило продлить миссию бундесвера в Афганистане на год 19.02.2020

Мандат бундесвера на присутствие в Афганистане должен быть продлен до 31 марта 2021 года, решило 19 февраля правительство Германии. Бундестаг рассмотрит этот вопрос 4 марта.
ARCHIV - Soldaten der Bundeswehr hören am 10.05.2013 im Feldlager in Kundus einer Rede von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) zu, die die deutschen Truppen in Afghanistan besuchte. (zu dpa Nato-Staaten sagen zusätzliche Truppen für Afghanistan zu vom 03.11.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa/Pool/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундесвер уйдет из Афганистана вслед за США 16.01.2019

В случае ухода американских войск из Афганистана, Гиндукуш покинут и немецкие солдаты. Бундесвер никогда не участвует в заграничных операциях в одиночку, указала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Mit roten Nelken überqueren am 15. Februar 1989 die letzten sowjetischen Soldaten den Grenzfluß Amu Darya zwischen Afghanistan und der UdSSR. Damit ist der Abzug aus Afghanistan abgeschlossen. Am 27. Dezember 1979 marschierten sowjetische Truppen nach Afghanistan ein, um die Position der kommunistischen Regierung in Kabul zu sichern, die 1978 mit Hilfe Moskaus an die Macht gekommen und auf bewaffneten Widerstand der konservativen islamischen Bevölkerung gestoßen war. Gegen die hochmotivierten afghanischen Guerilla-Krieger konnte jedoch auch die Militärmaschinerie Moskaus nichts ausrichten, sie erlebte eine verlustreiche Niederlage. Gemäß dem Genfer Afghanistan-Abkommen vom April 1988 wurden bis zum 15. Februar 1989 alle sowjetischen Truppen aus dem Land abgezogen.

Госдума РФ намерена оправдать ввод советских войск в Афганистан 21.11.2018

Депутаты одобрили проект заявления, оправдывающего действия СССР. Инициатор документа назвал неуместной формулировку 1989 года о том, что ввод войск на Гиндукуш заслуживает морального и политического осуждения.
14.8.2018 - Erneute Abschiebung vom Flughafen München nach Afghanistan - Bus mit Polizisten und abgelehnten Asylbewerbern - Am Dienstag den 14.8.2018, fand erneut ein Abschiebflug nach Afghanistan vom Flughafen München statt. Der Flieger startete gegen 23:45 Uhr. Mindestens 46 Personen wurden abgeschoben. Zahlreiche Landes- und Bundespolizeien waren im Einsatz. Die Chartermaschine war von der Firma Titan Airways. *** 14 8 2018 Further deportation from Munich airport to Afghanistan Bus with policemen and rejected asylum seekers On Tuesday 14 8 2018 another deportation flight to Afghanistan from Munich airport took place The plane started at around 23 45 h At least 46 persons were deported Numerous state and federal police were detained Use The charter machine was from the company Titan Airways Copyright: xMichaelxTrammerx

Германия выслала в Афганистан еще около 20 беженцев 03.10.2018

Это уже 17-я высылка афганцев из ФРГ, начиная с декабря 2016 года. Депортации на Гиндукуш вызывают споры, поскольку в Афганистане усиливается война с талибами и боевиками ИГ.
18.12.2017 *** Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) lässt sich am 18.12.2017 auf dem Weihnachtsmarkt im Feldlager Camp Marmal in Masar-i-Scharif in Afghanistan mit Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr fotografieren. Von der Leyen hat sich zum traditionellen Truppenbesuch vor Weihnachten in Afghanistan aufgehalten. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ФРГ увеличит на треть число своих военных в Афганистане 04.03.2018

Численность воинского контингента Германии в Афганистане планируется довести до 1300 человек. Министр обороны страны ранее высказывалась против этой меры.
Soldaten der Afghanischen Nationalarmee (ANA) werden am Samstag (27.08.2011) im Camp Pamir nahe Kundus von Bundeswehrsoldaten an Waffen ausgebildet. Ein Operational Mentor and Liasionteam (OMLT) aus Soldaten der ISAF-Truppen begleitet eine Einheit der Afghanischen Arrmee von der Ausbildung bis in den Kampfeinsatz. Nach dem vorgesehenden Abzug der ISAF-Kampftruppen im Jahr 2014 sollen die Afghanen selber für die Sicherheit in ihrem Land sorgen. Foto: Maurizio Gambarini dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бундесвер пока не будет наращивать свой контингент в Афганистане 22.08.2017

Несмотря на планы США усилить борьбу с терроризмом в Афганистане, Берлин пока не будет менять численность своих солдат в составе афганской миссии НАТО.
(170617) -- JALALABAD, June 17, 2017 -- Afghan security force members take part in a military operation against Islamic State (IS) militants in Tora Bora, Nangarhar province, Afghanistan, June 16, 2017. The fall of Tora Bora to the IS insurgents, according to local observers, would prove a major blow to the Taliban militants and similarly a potential threat to the government forces in the eastern provinces. )(whw) AFGHANISTAN-TORA BORA-MILITARY OPERATION RahmanxSafi PUBLICATIONxNOTxINxCHN Jalalabad June 17 2017 Afghan Security Force Members Take Part in a Military Operation against Islamic State IS militant in Tora Bora Nangarhar Province Afghanistan June 16 2017 The Case of Tora Bora to The IS Insurgente According to Local OBSERVERS Would Prove a Major Blow to The Taliban militant and Similarly a Potential Threat to The Government Forces in The Eastern provinces whw Afghanistan Tora Bora Military Operation RahmanxSafi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Почему НАТО снова наращивает военное присутствие в Афганистане 30.06.2017

Страны НАТО отказались от своих первоначальных планов по выводу войск из Афганистана и намерены направить туда еще около трех тысяч военнослужащих. DW - о причинах такого решения.

ARCHIV 2012 *** US Marines from Kilo Company of the 3rd Battalion 8th Marines Regiment start their patrol from FOB (Forward Operating Base) Delhi in Garmser, Helmand Province on June 27, 2012. The 130,000 NATO troops are due to leave Afghanistan by the end of 2014 and there are fears that their exit will lead to a reduction in rights and freedoms in the war-torn country. AFP PHOTO / ADEK BERRY (Photo credit should read ADEK BERRY/AFP/GettyImages) © Getty Images/AFP/A. Berry

Пентагон просит увеличить военное присутствие в Афганистане 05.05.2017

Министерство бороны США предлагает направить в Афганистан еще около пяти тысяч военнослужащих. Они будут помогать афганским силовикам в борьбе с талибами..
ARCHIV - Ein deutscher Soldat geht in Kabul (Afghanistan) am 19.01.2002 Streife und passiert einen Frau, die eine Burka trägt. Seit 13 Jahren ist die Nato in Afghanistan im Einsatz. Foto: Anja Niedringhaus/dpa (zu dpa-Themenpaket 60 Jahre Bundeswehr vom 08.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/A.Niedringhaus

НАТО приостановила вывод войск из Афганистана 01.12.2015

Североатлантический альянс замедлил вывод войск из Афганистана в связи с небезопасной ситуацией в стране. Германия намерена увеличить контингент бундесвера на Гиндукуше.
ARCHIV - Ein deutscher Soldat der schnellen Eingreiftruppe (Quick Reaction Force, QRF) nimmt im Marmal-Gebirge bei Masar-i-Scharif an einer Übung teil (Archivfoto vom 01.07.2008). Afghanistans Präsident Karsai hat die ersten sieben Regionen benannt, in denen afghanische Sicherheitskräfte ab Juli dieses Jahres das Kommando von den internationalen Truppen übernehmen werden. Darunter ist nach Angaben vom Dienstag (22.03.2011) die nordafghanische Stadt Masar-i-Scharif, in der die Bundeswehr das regionale Hauptquartier der Internationalen Schutztruppe Isaf führt. Foto: Maurizio Gambarini dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр обороны ФРГ высказалась за продление миссии НАТО в Афганистане 08.10.2015

Глава оборонного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен указала на значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане и призвала обсудить возможность продления миссии НАТО.

Вернется ли бундесвер в афганский Кундуз? (02.10.2015) 02.10.2015

Стоит ли странам Запада вновь вводить в Афганистан войска? Размышлять об этом начинают и в Германии, которая ранее принимала активное участие в борьбе с талибами.
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