Гимн РФ в Саудовской Аравии - музыкальное испытание для Путина

В ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию местный оркестр сыграл гимн РФ. Получилось плохо. Карикатурист Сергей Елкин о музыкальных приключениях президента РФ на Ближнем Востоке.
Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)
Россия намерена, используя Сирию, усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Для этого ей необходимы хорошие отношения с Израилем и суннитскими странами, пишет обозреватель FAZ. (30.05.2018)