Гибель активистки Гандзюк: будут ли найдены все виновные?

Смерть советника мэра Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк, которая была известна своей гражданской и политической позицией, потрясла ее коллег и широкие круги украинской общественности. Во многих городах страны прошли стихийные акции в память о погибшей активистке. Их участники выдвигали требования сотрудникам правоохранительных органов найти заказчиков убийства активистки. Правозащитники констатируют, что в последнее время в Украине участились случаи нападений на гражданских активистов - страна перестала быть безопасным местом для них.

Шок и возмущение в связи с гибелью Гандзюк

Первыми о смерти Екатерины Гандзюк сообщили в соцсетях общественные активисты. Впоследствии поступило официальное подтверждение о ее смерти. Предварительной причиной назван оторвавшийся тромб, однако официальных результатов экспертизы пока нет. 31 июля на активистку было совершено нападение. Группа лиц облила Гандзюк серной кислотой в Херсоне рядом с ее домом, в результате чего активистка получила тяжелые химические ожоги более 30 процентов тела. Более трех месяцев медики пытались спасти ее жизнь. Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября

Подозреваемые в организации нападения и сами нападавшие установлены и задержаны, однако заказчик до сих пор не назван. "Мы хотим знать не только имена тех, кто ее убил, но и тех, кто приказал ее убить. Я прошу не говорить, что она умерла, правильнее сказать, что ее убили", - сказал один из организаторов акции у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве, активист Ивано-Франковского Майдана Максим Кицюк. Сначала нападение на Гандзюк квалифицировали как хулиганство. Но впоследствии, после волны возмущения бездействием следствия, прокатившейся по всей Украине, дело переквалифицировали на покушение на убийство и задержали пять человек по подозрению в нападении на активистку.

Реакция политиков на гибель активистки

После смерти Гандзюк уголовное производство по инициативе Генеральной прокуратуры было передано Главному следственному управлению Службы безопасности Украины (СБУ), дело о нападении было переквалифицировано. Теперь расследование будет проводиться по факту убийства. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранительные органы страны найти и наказать виновных. Премьер Владимир Гройсман назвал убийство херсонской активистки преступлением "без срока давности" и отметил, что преступники должны понести наказание. Генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что переживает смерть Гандзюк "как личное горе".

Ряд депутатов Верховной рады Украины в понедельник, 5 ноября, выступили с требованием создать в парламенте временную следственную комиссию по всем фактам нападений на активистов в 2017-2018 годах, в том числе и на Екатерину Гандзюк. Они пообещали заблокировать работу парламента во вторник, 6 ноября, если спикер Рады Андрей Парубий утром не поставит вопрос создания комиссии на голосование.

Требования отставки Луценко и Авакова

В связи со смертью Гандзюк активисты требуют отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. 5 ноября, на сайте Центра информации о правах человека было обнародовано заявление "Коалиции в защиту гражданского общества", которую поддержали 75 украинских общественных и правозащитных организаций. В заявлении отмечается, что расправа над Гандзюк - "это акт устрашения всего гражданского общества в Украине".

Акция у здания МВД Украины с требованием найти заказчиков убийства Гандзюк

"Заказчики убийства Екатерины Гандзюк не установлены. И даже теоретическая возможность их установления и привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности под большим вопросом из-за процессуальных препятствий, которые умышленно или по халатности создала Генеральная прокуратура Украины", - говорится, в частности, в заявлении.

Пока нападавшие, организаторы и заказчики более сотни нападений на гражданских активистов за последние несколько лет, не будут наказаны, ни один активист не может чувствовать себя в безопасности, отметили авторы заявления. "Требуем отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые саботировали реформу правоохранительных органов", - сказано в документе. Ранее опасения относительно того, что заказчики нападения на Гандзюк так и не будут наказаны, выражала также и ее адвокат Евгения Закревская.

Опасность для активистов

Правозащитница, председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук в комментарии DW призналась, что ее потрясла преждевременная смерть Екатерины Гандзюк. Она жалуется, что сегодня не чувствует себя в безопасности в своем собственном государстве. Матвийчук отметила, что нападение на Гандзюк в течение этого года является лишь одним из 55 зафиксированных правозащитниками нападений на общественных активистов и политических деятелей в регионах Украины.

К тому же на фоне войны в Донбассе в обществе наблюдается обесценивание человеческой жизни, считает правозащитница. "Нереформированная правоохранительная и судебная системы на местах срослись с местными элитами, в расследовании преступлений против местных активистов нет никаких результатов", - считает Матвийчук.

Власть против активных граждан?

По мнению киевского политолога Виктора Небоженко, увеличение количества нападений на активистов является попыткой власти подавить рост общественной активности, волна которой поднялась в Украине после Евромайдана. "Сначала была "Небесная сотня", тогда площадных активистов отправили на войну в Донбассе, где часть из них погибла, а теперь преследуют тех, кто еще исповедует ценности Майдана. Это такой классовый интерес", - отметил Небоженко в интервью DW.

Он указал и на небывалое количество парамилитарных организаций и бандитских формирований, образовавшихся в последнее время в Украине под прикрытием местной власти. "Эти политические и уголовные формирования проявляют стихийную агрессию к общественным активистам. Местная власть их покрывает, использует для внутренних войн между олигархами, для защиты своих экономических интересов от центральной власти и для подавления активности местного населения", - убежден Небоженко.

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