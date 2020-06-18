 Германский бундестаг одобрил закон против ненависти в интернете | Новости из Германии о Германии | DW | 18.06.2020

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Германия

Германский бундестаг одобрил закон против ненависти в интернете

Публичные оскорбления в Сети впредь будут караться лишением свободы до двух лет. Операторов соцсетей обяжут сообщать в полицию о постах с угрозами и ненавистью.

Женщина со смартфоном

Германский бундестаг в четверг, 18 июня, одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказаний за угрозы в интернете. Документ был принят голосами депутатов от правящей коалиции. Представители правопопулистской "Альтернативы для Германии" ("АдГ") и левых голосовали против, а свободные демократы и "зеленые" – воздержались.

Принятый бундестагом закон "послужит защите всех людей, которым угрожают и которых оскорбляют расисты и правые экстремисты. Мы посылаем ясный сигнал о том, что мы не будем мириться с такими выходками и будем решительно противодействовать им", - заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). При том она напомнила об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), антисемитском теракте в Галле и расистских убийствах в Ханау.

Обязанности операторов соцсетей

Согласно принятому закону, операторы соцсетей будут обязаны информировать Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) об угрозах убийством, разжигании национальной ненависти, изображении актов насилия, распространении детской порнографии, пропаганде, использовании запрещенной символики, подготовке тяжких преступлений и поддержке криминальных и террористических группировок.

Впредь уголовно наказуемым деянием станут угрозы причинения телесных повреждений или их одобрение в Сети. Публичные оскорбления в интернете впредь могут караться уже не одним, а двумя годами лишения свободы.

"Обязав операторов соцсетей сообщать BKA о случаях разжигания национальной ненависти, угрозах убийством или изнасилованием, мы позаботились о том, чтобы создать условия для скорейшего начала расследований. Того, кто разжигает ненависть или угрожает, ждут предъявление обвинений и приговоры", - заявила министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт.

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    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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