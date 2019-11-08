Германский бундестаг одобрил выполнение Газовой директивы ЕС в ФРГ

Германский бундестаг в среду, 13 ноября, одобрил включение (имплементацию) Газовой директивы Европейского Союза в законодательство страны в той форме, которая позволяет строительство и работу по-прежнему вызывающего серьезные споры газопровода "Северный поток - 2" на территории ФРГ. В поддержку этого решения проголосовали депутаты правящей коалиции - Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также Свободной демократической партии (СвДП).

Согласно этому документу, требования Газовой директивы ЕС будут применяться не к первому "Северному потоку", построенному еще до ее принятия, а к участку "Северного потока - 2" протяженностью 12 морских миль непосредственно у берегов Германии. Предполагается, что для этого участка вместе с Россией будет найдено компромиссное решение.

В законопроекте перечислены условия для исключения из нового регулирования. Противники "Северного потока - 2" опасаются, что правила исключения будут использованы и для российского газопровода.

Что такое Газовая директива ЕС

15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, являющейся частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Основных правил четыре. Первое предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая голубое топливо добывает и продает (так называемый анбандлинг, или разъединение активов). Второе - доступ третьих компаний к газопроводу. Третье требование - конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать регулятор страны - получателя газа. В-четвертых, газопровод должен работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

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