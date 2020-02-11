Германо-российский бизнес-форум в Берлине: оптимизм наперекор санкциям, вирусам и прочим кризисам

Российский рынок был, есть и будет привлекательным для немецкого бизнеса: ежегодная конференция Германо-российской внешнеторговой палаты стала лишним тому подтверждением. Зал не смог вместить всех желающих.
В ежегодной конференции под девизом "Инновации - двигатель экономического роста", которая прошла в Берлине во вторник, 18 февраля 2020 года, приняли участие свыше 500 политиков и менеджеров. И еще несколько сотен не смогли попасть на нее из-за того, что зал просто-напросто оказался слишком мал, сказал председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp). По его словам, гигантский интерес к конференции - наглядное свидетельство важности российского рынка для немецкой экономики. Другое подтверждение высокого статуса бизнес-форума - участие в нем министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера (Peter Altmaier) и его российского коллеги, главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Министр экономики Германии надеется на прорыв в отношениях с Россией
Открывая конференцию, Петер Альтмайер, побывавший за минувшие два года четыре раза в России, сказал, что за последние 20 лет эта страна претерпела значительную трансформацию и стала во многих областях современной страной.
Он не мог не упомянуть в своем выступлении аннексию Крыма и боевые действия в Донбассе, что стало причиной политических разногласий между Россией и ЕС, но в то же время подчеркнул, что впервые за последние годы в Германии появилась надежда на позитивные сдвиги в преодолении российско-украинского конфликта. К числу обнадеживающих признаков Альтмайер отнес встречу в "нормандском формате" в Париже в конце прошлого года и обмен пленными между Россией и Украиной.
Альтмайер сообщил, что в ходе переговоров с министром Мантуровым и новым помощником президента РФ по экономическим вопросам Максимом Орешкиным была достигнута договоренность о создании межправительственной рабочей группы по энергетической политике, которая будет заниматься вопросами поставок энергоносителей из России, с одной стороны, и вопросами реформ энергетического сектора и увеличения доли энергии из возобновляемых источников, - с другой. По прогнозу немецкого министра, спрос на природный газ в Европе будет расти, и поэтому газопровод "Северный поток - 2" нужен.
Свое выступление Альтмайер закончил словами о том, что он надеется на прорыв в германо-российских отношениях.
Немецкие компании - одни из самых активных в России
Глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) расценил присутствие двух министров на конференции как "вдохновляющий знак" того, что правительства обеих стран крайне заинтересованы в развитии экономических связей. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал немецкие фирмы одними из самых активных в России - их число оценивается в настоящее время примерно в 4500.
Маттиас Шепп в свою очередь огласил результаты опроса немецких бизнесменов, работающих на российском рынке. Оказалось, что 87 процентов компаний довольны своими делами в России, да и количество фирм-членов AHK выросло за год на 15 процентов. Каждая четвертая компания планирует увеличение объема инвестиций в России, говорит Шепп. А еще - коллеги в США и Китае завидуют его контактам в российских министерствах и ведомствах. Такого количества номеров мобильных телефонов чиновников у них нет, хвастается Шепп, что, по его словам, подтверждает крайнюю заинтересованность правительственных структур России в немецких инвестициях.
Отповедь противникам газопровода "Северный поток - 2"
Отдельным ярким пунктом программы стала решительная отповедь противникам "Северного потока - 2" в исполнении министра энергетики федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиана Пегеля (Christian Pegel). Надо заметить, что министр представляет именно тот регион Германии, который выигрывает от трубопровода больше всего - здесь трубы выходят на Балтийское побережье и здесь уже построена наземная инфраструктура для закачки российского газа в европейскую газотранспортную систему.
Министр обрушился с критикой на противников проекта, сказав, что не понимает, почему депутаты Европарламента и представители Европейской комиссии игнорируют рациональные аргументы в пользу второй очереди газопровода. По его словам, переориентация национальных энергетических систем на возобновляемые источники займет десятилетия, и именно в этот переходный период спрос на газ будет расти.
Требования остановить строительство он назвал абсурдными. Он признал, что проект находится в "трудной фазе" и заявил, что крайне плохо, что Евросоюз не выработал единой позиции в ответ на попытку разрушить проект извне - прозрачный намек на последний пакет американских санкций, который привел к заморозке работ. Его речь была встречена аплодисментами.
Позднее на пресс-конференции в рамках форума заместитель министра энергетики России Павел Сорокин еще раз подтвердил, что правительство России рассчитывает завершить строительство газопровода к концу 2020 - началу 2021 года.
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