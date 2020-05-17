 Германия: туризм возвращается (фото) | Кадр дня | DW | 18.05.2020

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Кадр за кадром

Германия: туризм возвращается (фото)

В прибрежные регионы и на острова Северного и Балтийского морей вернулись туристы. Карантинные меры сняты здесь пока лишь частично, но людей на местных пляжах стало больше.

Deutschland Tourismus Urlaub Nordseeküste (picture-alliance/dpa/D. Rüter)

Йюст • В прибрежные регионы и на острова Северного и Балтийского морей вернулись туристы. Карантинные меры, введенные с целью ограничить распространение коронавируса, сняты здесь лишь частично. Не все еще разрешено в полном объеме, но постепенно внутри Германии туризм начинает оживать. На заглавной фотографии - пляжные корзины на острове Йюст в Северном море.

Остров Шпикерог

Остров Шпикерог рад приезду гостей. Фотография сделана 16 мая 2020 года

Что уже можно? Можно снять апартаменты или дом, поселиться в кемпинге. Но гостиницы откроются лишь через неделю. Чтобы отследить поток туристов, жилье сдается как минимум на неделю. Одна неделя - один клиент, и в одни и те же апартаменты в течение одной недели можно заселить только одну семью, пару и т. д.

Пляж возле местечка Харлезиль, Нижняя Саксония, побережье Северного моря

Пляж возле местечка Харлезиль, Нижняя Саксония, побережье Северного моря

Рестораны работают только на 50 процентов. Съездить на соседний остров на полдня или день тоже пока нельзя, потому что там тоже действует "правило семи ночей". А на те острова, где в принципе ночевки не предусмотрены, доступ тоже пока закрыт. В общественных местах, в транспорте - обязательное ношение защитных масок и соблюдение дистанции. 

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ОСТРОВ ШПИКЕРОГ

  • Остров Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Времена, когда местные жители зарабатывали на жизнь морскими промыслами, давно ушли в прошлое. Главное теперь - туризм. Первые гости приехали отдыхать на Шпикерог двести лет назад - в 1820 году.

  • Остров Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Остров Шпикерог в Северном море расположен примерно в шести километрах от побережья Нижней Саксонии.

  • Бывшая спасательная станция

    Остров Шпикерог

    Бывшая спасательная станция, построенная в 1862 году после катастрофы барка "Иоанне". Он затонул вблизи острова в 1854 году. Его жители не смогли прийти на помощь: в момент катастрофы на берегу не было лодок.

  • Остров Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Историческая железная дорога на лошадиной тяге - один из здешних туристических аттракционов.

  • Остров Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Этот бронзовый обитатель острова появился среди прибрежных ландшафтов в 2007 году и быстро стал арт-символом всего Шпикерога. "De Utkieker" в переводе с фризского диалекта - "Впередсмотрящий". Автор скульптуры - Ханнес Хельмке (Hannes Helmke)

  • Остров Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Основной способ передвижения по острову - пешком. Здесь нет машин и даже пункта проката велосипедов. Только представьте себе сочетание свежего морского воздуха и аромат цветущих диких роз!

  • Остров Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Так выглядит Старая островная церковь (Alte Inselkirche), возведенная для евангелической общины в 1696 году.

  • Кулики-сороки

    Остров Шпикерог

    Кулики-сороки (нем. Austernfischer) в небе над островом Шпикерог. Эти птицы являются типичными обитателям ваттовых мелководий. Питаются они, в частности, моллюсками. "Ловцы устриц", - так переводится их немецкое название.

  • Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Дно ваттового мелководья у берегов острова во время отлива. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Скульптуры, вырезанные из береговых столбов - причальных свай островного порта.

  • Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Так выглядят прибрежные маршевые ландшафты на Шпикероге зимой.

  • Шпикерог

    Остров Шпикерог

    Завершает нашу галерею романтический закат. Туристов на фотографиях немного, но в отелях и пансионах этого острова каждый год отдыхает более 65 тысяч человек.

    Автор: Максим Нелюбин


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