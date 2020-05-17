Германия: туризм возвращается (фото)

В прибрежные регионы и на острова Северного и Балтийского морей вернулись туристы. Карантинные меры сняты здесь пока лишь частично, но людей на местных пляжах стало больше.
Йюст • В прибрежные регионы и на острова Северного и Балтийского морей вернулись туристы. Карантинные меры, введенные с целью ограничить распространение коронавируса, сняты здесь лишь частично. Не все еще разрешено в полном объеме, но постепенно внутри Германии туризм начинает оживать. На заглавной фотографии - пляжные корзины на острове Йюст в Северном море.
Что уже можно? Можно снять апартаменты или дом, поселиться в кемпинге. Но гостиницы откроются лишь через неделю. Чтобы отследить поток туристов, жилье сдается как минимум на неделю. Одна неделя - один клиент, и в одни и те же апартаменты в течение одной недели можно заселить только одну семью, пару и т. д.
Рестораны работают только на 50 процентов. Съездить на соседний остров на полдня или день тоже пока нельзя, потому что там тоже действует "правило семи ночей". А на те острова, где в принципе ночевки не предусмотрены, доступ тоже пока закрыт. В общественных местах, в транспорте - обязательное ношение защитных масок и соблюдение дистанции.
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