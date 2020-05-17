Германия: туризм возвращается (фото)

Йюст • В прибрежные регионы и на острова Северного и Балтийского морей вернулись туристы. Карантинные меры, введенные с целью ограничить распространение коронавируса, сняты здесь лишь частично. Не все еще разрешено в полном объеме, но постепенно внутри Германии туризм начинает оживать. На заглавной фотографии - пляжные корзины на острове Йюст в Северном море.

Остров Шпикерог рад приезду гостей. Фотография сделана 16 мая 2020 года

Что уже можно? Можно снять апартаменты или дом, поселиться в кемпинге. Но гостиницы откроются лишь через неделю. Чтобы отследить поток туристов, жилье сдается как минимум на неделю. Одна неделя - один клиент, и в одни и те же апартаменты в течение одной недели можно заселить только одну семью, пару и т. д.

Пляж возле местечка Харлезиль, Нижняя Саксония, побережье Северного моря

Рестораны работают только на 50 процентов. Съездить на соседний остров на полдня или день тоже пока нельзя, потому что там тоже действует "правило семи ночей". А на те острова, где в принципе ночевки не предусмотрены, доступ тоже пока закрыт. В общественных местах, в транспорте - обязательное ношение защитных масок и соблюдение дистанции.

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