Германия сильно отстает в мировом климатическом рейтинге

Ведущие мировые державы недостаточно делают для того, чтобы предотвратить надвигающуюся климатическую катастрофу. Таков главный вывод исследования, опубликованного в ходе проходящей в первой половине декабря в Мадриде 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25).

По итогам исследования, регулярно проводимого немецкими организациями NewClimate Institute и Germanwatch, а также международной сетью Climate Action Network, составляется рейтинг, показывающий эффективность мер против изменения климата, принимаемых в разных странах. В нынешнем году радикального поворота к лучшему вновь не произошло. "Традиционно индекс защиты климата оставляет первые три места в рейтинге свободными, - рассказал DW один из авторов исследования Никлас Хёне (Niklas Höhne). - И они снова не заняты в этом году, потому что пока еще ни одна страна не сделала достаточно для достижения целей климатического соглашения".

Швеция лидирует в климатическом рейтинге

В ходе исследования ученые проанализировали и сравнили прогресс на пути к достижению климатической нейтральности в 57 странах, а также в Евросоюзе в целом. В совокупности эти 57 стран ответственны более чем за 90% от всеобщего количества парниковых газов, возникающих в результате человеческой деятельности.

Участницы рейтинга оценивались по следующим параметрам: выбросы парниковых газов, доля энергии из возобновляемых источников, потребление энергии на душу населения и актуальная климатическая политика.

Возглавляет рейтинг Швеция, занявшая после пустующей первой тройки четвертое место. Страну высоко оценили благодаря ее амбициозной политике, ставящей целью 100-процентный переход на возобновляемые источники энергии к 2040 году. Кроме того, в Швеции самый высокий в мире углеродный налог - 114 евро за тонну. Для сравнения, Германия только собирается ввести такой налог к 2021 году, но в размере 10 евро за тонну углекислого газа.

За Швецией следуют Дания и Марокко, а Германия занимает лишь 23 место. Хуже всего в Европе с защитой климата дела обстоят в Польше, которая заняла 50-е место. Китай улучшил свои показатели, по сравнению с прошлым годом, и теперь занимает 30 место.

США же опустились в самый низ таблицы. "Климатическая политика там движется в обратном направлении", - говорит Хёне. При президенте Дональде Трампе многие экологические нормы были отменены, и в следующем году страна собирается выйти из Парижского соглашения по климату. Сегодня житель США в среднем потребляет в два раза больше энергии, чем тот, кто живет в ЕС, и в 10 раз больше среднестатистического жителя Индии.

Страны G20 отстают в защите климата

Более чем в половине стран, упомянутых в рейтинге, уровень выбросов CO2 снизился. Особенно это касается маленьких индустриальных и развивающихся стран, говорит DW другой соавтор отчета Урсула Хаген (Ursula Hagen).

"Мы видим едва различимые шаги в верном направлении", - отмечает Хёне. Но ведущие индустриальные страны мира, входящие в "большую двадцатку", по его оценке, все еще делают слишком мало для борьбы с изменением климата. "Более половины стран G20 занимают места в нижней части рейтинга", - констатирует он.

Ученые критикуют Бразилию за вырубку лесов в Амазонии

Что касается лидеров рейтинга, то они добились определенных результатов в климатической политике. Так, Дания, несмотря на скромные размеры, планирует сократить на 70% выбросы CO2 к 2030 году и полностью отказаться к этому времени от угля.

Марокко тоже впечатлило исследователей. Еще в 2015 году эта страна - одна из немногих - стала сокращать субсидии поставщикам ископаемых энергоносителей, говорится в исследовании. Она также набрала очки за низкое энергопотребление и развитие возобновляемых источников энергии, которые к 2030 году должны будут обеспечить 52% потребления.

Индия и Бразилии - две противоположности в деле защиты климата

В этом году Индия впервые попала в топ-10 мирового рейтинга, получив высокие оценки за сравнительно низкое потребление энергии на душу населения и - в отличие от США и Европы - низкие выбросы парниковых газов. Индия также вложила значительные средства в возобновляемые источники энергии, которые к 2030 году должны обеспечить 40% энергопотребления. "Я нахожу это чрезвычайно впечатляющим, особенно для страны с таким уровнем развития", - говорит Хёне.

Однако Индия потеряла очки из-за планов построить новые угольные электростанции, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию. "На мой взгляд, международное сообщество несет ответственность за помощь Индии, чтобы она могла этого избежать и перейти на альтернативные источники энергии", - добавляет Хёне.

Несмотря на то, что 70% энергии в Бразилии производят гидроэлектростанции, эта страна не попала в десятку рейтинга из-за своей климатической политики. "Эксперты обеспокоены темпами вырубки лесов - самыми высокими за последнее десятилетие - и масштабными лесными пожарами в Амазонии, в то время как правительство президента Болсонару сократило бюджет Агентства по окружающей среде, предназначавшийся для предотвращение пожаров", - говорится в исследовании. Долгосрочных планов по сокращению эмиссии парниковых газов в Бразилии исследователи пока тоже не видят.

В Еврокомиссии хотят сократить выбросы CO2

Составители исследования приветствуют планы новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сократить выбросы к 2030 году не на 40, а на 55%.

"Эти цели - объяснение того, почему мы высоко оценили климатическую политику ЕС", - говорит Урсула Хаген. - "Что касается цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году, то теперь должны быть предложены конкретные меры. Пока что стратегия практически отсутствует".

В настоящий момент ЕС все еще далек от достижения целей, обозначенных в Парижском соглашении по климату, констатирует Хаген. Климатическую политику Германии она описывает как "не блестящую" и несовместимую с Парижским соглашением.

Хёне характеризует принятый недавно в Германии пакет мер, направленный на защиту климата, как шаг в правильном направлении. Но этот шаг, по его мнению, слишком маленький: страна нуждается в "четкой приверженности климатической нейтральности", и пока этого не произойдет, Германии в климатических рейтингах не светят места лидеров.

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