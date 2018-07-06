Германия оказывает медицинскую помощь раненым украинским солдатам

В ближайшие дни германский бундесвер доставит в ФРГ для лечения очередную группу украинских военнослужащих, раненных в ходе боевых действий на востоке Украины. Их разместят в немецких военных госпиталях, говорится в пресс-релизе посольства Германии в Киеве, распространенном в пятницу, 6 июля.

"Сегодня в Киев прибыла команда врачей бундесвера, задача которых состоит в том, чтобы подготовить перевозку в Германию раненых украинских солдат", - указано в сообщении. Отправить военнослужащих из Украины в Германию намечено 10 июля.

Посольство в Киеве отмечает, что это уже седьмая операция подобного рода: с 2014 года армия ФРГ транспортировала в общей сложности 102 раненых из Украины. 93 из них прошли стационарное лечение в госпиталях бундесвера, еще 9 - в гражданских клиниках.

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