Германия обещает НАТО повысить расходы на оборону

Правительство Германии заверило НАТО в том, что оборонный бюджет страны будет увеличен. Посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас (Hans-Dieter Lucas) во вторник, 5 февраля, передал генсеку альянса Йенсу Столтенбергу документ, в котором излагается стратегия повышения финансирования бундесвера и военного комплекса в целом до 1,5 процента ВВП, сообщают агентство dpa и журнал Der Spiegel. Таким образом, общее повышение расходов ФРГ на оборону с 2014 до 2024 года составит 80 процентов (с 33 до 60 млрд евро в год)

Реакция на критику Трампа

Данный шаг расценивается экспертами как реакция Германии на критику президента США Дональда Трампа, призывающего все страны - члены НАТО поднять их военные расходы до двух процентов ВВП.

Выступая на саммите НАТО летом 2018 года в Брюсселе, глава Белого дома заявил, что США не исключают возможности выйти из альянса, в случае если партнеры не выполнят это требование. Для сравнения: расходы США на оборону составляют сегодня около 3,5 процентов от ВВП.

Рост расходов на оборону поле 2024 года

В переданном НАТО документе отмечается, что военный бюджет Германии будет продолжать расти и после 2024 года, однако без указания конкретных цифр.

Учитывая развитие экономической ситуации в стране, реализация этих планов может быть непростой. На сегодняшний день министерством финансов ФРГ было предусмотрено конкретное поэтапное повышение военных расходов лишь в 2019 и 2020 году.

В понедельник, 4 февраля, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил о том, что государство ожидает снижения налоговых поступлений до объема порядка 5 млрд евро в год. Таким образом, до 2023 года бюджет недополучит около 24,7 млрд евро, указывает информагентство dpa.

Минобороны подтверждает планы по увеличению финансирования бундесвера

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подтвердила 5 февраля в ходе поездки по странам Балтии намерение Германии увеличить расходы на оборону до 1,5 процентов ВВП, отметив при этом, что основной целью НАТО должно являться не увеличение бюджета, а повышение боеспособности отдельных стран-членов. "Можно тратить огромные суммы на содержание собственной армии и при этом ничего не делать для НАТО", - заявила фон дер Ляйен.

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