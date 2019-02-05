 Германия обещает НАТО повысить расходы на оборону | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2019

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Германия

Германия обещает НАТО повысить расходы на оборону

Несмотря на ожидаемое снижение налоговых поступлений, Берлин готов до 2024 года увеличить оборонные расходы. Это следует из документа, переданного представителем ФРГ генсеку НАТО Столтенбергу.

Немецкие военнослужащие в Афганистане

Немецкие военнослужащие

Правительство Германии заверило НАТО в том, что оборонный бюджет страны будет увеличен. Посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас (Hans-Dieter Lucas) во вторник, 5 февраля, передал генсеку альянса Йенсу Столтенбергу документ, в котором излагается стратегия повышения финансирования бундесвера и военного комплекса в целом до 1,5 процента ВВП, сообщают агентство dpa и журнал Der Spiegel. Таким образом, общее повышение расходов ФРГ на оборону с 2014 до 2024 года составит 80 процентов (с 33 до 60 млрд евро в год)

Реакция на критику Трампа

Данный шаг расценивается экспертами как реакция Германии на критику президента США Дональда Трампа, призывающего все страны - члены НАТО поднять их военные расходы до двух процентов ВВП.

Выступая на саммите НАТО летом 2018 года в Брюсселе, глава Белого дома заявил, что США не исключают возможности выйти из альянса, в случае если партнеры не выполнят это требование. Для сравнения: расходы США на оборону составляют сегодня около 3,5 процентов от ВВП.

Рост расходов на оборону поле 2024 года

Контекст

В переданном НАТО документе отмечается, что военный бюджет Германии будет продолжать расти и после 2024 года, однако без указания конкретных цифр.

Учитывая развитие экономической ситуации в стране, реализация этих планов может быть непростой. На сегодняшний день министерством финансов ФРГ было предусмотрено конкретное поэтапное повышение военных расходов лишь в 2019 и 2020 году.

В понедельник, 4 февраля, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил о том, что государство ожидает снижения налоговых поступлений до объема порядка 5 млрд евро в год. Таким образом, до 2023 года бюджет недополучит около 24,7 млрд евро, указывает информагентство dpa.

Минобороны подтверждает планы по увеличению финансирования бундесвера

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подтвердила 5 февраля в ходе поездки по странам Балтии намерение Германии увеличить расходы на оборону до 1,5 процентов ВВП, отметив при этом, что основной целью НАТО должно являться не увеличение бюджета, а повышение боеспособности отдельных стран-членов. "Можно тратить огромные суммы на содержание собственной армии и при этом ничего не делать для НАТО", - заявила фон дер Ляйен.

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    Автор: Александра Елкина


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