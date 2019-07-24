Германия все чаще признает иностранные дипломы

Федеральное статистическое ведомство опубликовало новые данные по количеству признанных в Германии дипломов, полученных за пределами страны. В прошлом году профессиональную квалификацию 36400 специалистов-иностранцев признали полностью или частично соответствующей требованиям, предъявляемым к данной специальности в Германии. В 2018 году было одобрено на 20 процентов больше заявок, чем в 2017-м.

Признание дипломов: россияне и украинцы в десятке

Прежде всего, это дипломы о медицинском образовании - высшем или среднем специальном. 61 процент всех одобренных заявок на подтверждение квалификации касаются врачей и медперсонала. Далее по числу признанных дипломов лидируют инженеры, учителя и воспитатели.

Больше всего было одобрено заявок от специалистов из Сирии (4800). Затем в рейтинге стран с наибольшим числом признанных дипломов следуют Босния и Герцеговина, Сербия и Польша. Россия и Украина входят в десятку стран, специалисты из которых в прошлом году чаще всего обращались с запросом о подтверждении квалификации. Федеральное статистическое ведомство предоставило DW эксклюзивные данные по россиянам и украинцам.

Из России, в частности, поступило более 1500 заявок: прежде всего (в порядке убывания) от врачей, учителей, инженеров, медперсонала, воспитателей дошкольных учреждений. Дипломы около тысячи человек признаны полностью или частично. От специалистов из Украины немецкие ведомства получили 1656 заявок. Здесь рейтинг похожий: больше всего заявлений поступило от врачей, медсестер, инженеров, учителей, воспитателей. Несколько десятков заявок из обеих стран пришло от стоматологов, фармацевтов, офис-менеджеров. В украинском списке, помимо инженеров, есть и другие представители технической сферы: специалисты по металлообработке и монтажу электрооборудования, а также автомеханики. 1128 дипломов об образовании, полученном в Украине, полностью или частично признаны. При частичном признании претенденту предлагают пройти повышение квалификации.

Кто должен подтвердить диплом

Всего в 2018 году было рассмотрено 50500 запросов. В подавляющем большинстве речь шла о так называемых регламентированных специальностях (reglementierte Berufe). Эти специальности требуют процедуры государственного допуска, по ним в Германии невозможно работать без официального признания профессиональной квалификации. Прежде всего, это сферы медицины и образования. Для некоторых профессий, как врач или медсестра, стандарты разработаны на федеральном уровне, другие, как учитель или воспитатель, регулируются на уровне земель.

Для работы в Германии по нерегламентированной профессии формальное признание документов об образовании не требуется. К таким профессиям относятся, например, продавец, программист, офис-менеджер. Но можно добровольно заказать проверку на соответствие квалификации немецким стандартам. Так работодателю легче оценить знания и умения претендента. Подать заявку можно, находясь за рубежом. Проверить, обязательно ли вам подтверждать свой зарубежный диплом в Германии, можно на сайте www.anerkennung-in-deutschland.de в разделе Anerkennungsfinder.

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Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Куда обращаться Проверить, обязательно ли вам подтверждать свой зарубежный диплом для работы в Германии, можно на сайте www.anerkennung-in-deutschland.de в разделе Anerkennungsfinder. Здесь же размещены и адреса ведомств, которые рассматривают документы. Получить информацию можно и в службах, о которых мы рассказывали в статье "Признание квалификации в Германии: кто окажет первую помощь": https://p.dw.com/p/3Bjn6 Автор: Татьяна Вайнман



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