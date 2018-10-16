Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности, который составляют эксперты Всемирного экономического форума (WEF), Германия заняла третье место вслед за США и Сингапуром. Как говорится в сообщении организации, обнародованном в среду, 17 октября, Германия также опередила США как наиболее благоприятная для инноваций страна по всему миру.

Авторы исследования обосновали свои выводы, в частности, большим количеством заявок на патенты, высоким качеством исследований, которые проводят компании и ученые, а также созданием международных сетевых структур. В чем экономика Германии особо отличается, полагают исследователи, - в управлении инновационными процессами от стадии идеи до коммерциализации.

Экономисты особое внимание уделили требованиям в эпоху цифровых технологий. По мнению экспертов, мировая экономика готова к дигитализации лишь частично. Инновации несут для многих стран большие затруднения, и даже у Германии и США есть пространство для роста - к примеру, ФРГ следует развивать мобильный интернет и широкополосные соединения.

Россия заняла в рейтинге конкурентоспособности 43-е место, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом.

Смотрите также:

Формат A4 и другие немецкие стандарты Какими должны быть конические штифты 22 декабря 1917 года в Берлине был создан Комитет по стандартизации немецкой промышленности – предшественник нынешнего Немецкого института по стандартизации (DIN). Уже десять недель спустя он обнародовал первый принятый им официальный стандарт. Он касался размеров конических штифтов для машиностроения. На сегодняшний день существует около 34 тысяч немецких промышленных стандартов.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Требования к пустышке Вот только один пример: соска-пустышка. DIN определяет разные стандарты для разных возрастов: для новорожденных, младенцев до 2 месяцев, от 2 до 6 месяцев и от 6 до 18 месяцев, для детей старше 18 месяцев. И это не просто так. От производителей требуют выпускать соски с широким щитком, чтобы их нельзя было проглотить, и вентиляционными отверстиями, чтобы малыш свободно дышал.

Формат A4 и другие немецкие стандарты А4 и другие форматы В документообороте большую роль играют форматы деловых бумаг и конструкторской документации. Раньше на разных фабриках были разные стандарты, что создавало немалые проблемы. В 1922 году в Германии этому был положен конец. Здесь приняли форматы, разработанные немецким инженером и математиком Вальтером Порстманом. Так, чертежный формат А4 и по российскому ГОСТу стал исходным.

Формат A4 и другие немецкие стандарты В поход - с надежным спальным мешком Стандарты DIN распространяются и на туристическое снаряжение, например, на спальные мешки. DIN предусматривает проведение стандартных температурных тестов спальных мешков на специально сконструированных манекенах, симулирующих "усредненного" мужчину или "усредненную" женщину. Спальный мешок, соответствующий немецким стандартам, можно использовать не менее 20 тысяч раз.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Чтобы гриль удался на славу Отличный вариант для воскресного пикника - сосиски на гриле. Для их прожарки на углях используется специальная решетка, обычно чугунная или из нержавеющей стали. Соответственно стандартам DIN, ширина между ее прутьями должна быть не более 20 миллиметров. Тогда сосиски не провалятся и не сгорят.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Выбираем правильную зубную щетку Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку раз в три месяца. Но какая зубная щетка лучше? Что говорят об этом нормы качества DIN? Согласно существующей методике, индекс жесткости щетины измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр. Так вот, по стандартам DIN, этот показатель должен соответствовать 15 ньютонам. Это оптимальная величина.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Стиральная машина с экоэтикеткой Совместно с Европейским комитетом по стандартизации немцы разрабатывают и требования к качеству электроприборов. Так, при покупке стиральной машины потребителю следует обращать внимание на ее маркировку. Если на машине есть стандартные "экологические" этикетки (например, о нормах потребления энергии), то машина собрана в соответствии с международными требованиями CEN и DIN.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Один из лидеров в разработке стандартов Главная задача Немецкого института по стандартизации (DIN) - разработка нормативно-технической документации. К работе над этим подключены 26 тысяч экспертов из разных областей науки и техники. DIN - один из мировых лидеров в деле разработки стандартов и прочих нормативных документов. На фото: так выглядел главный офис этой некоммерческой организации 100 лет назад. Автор: Наталия Королева

