 Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям | Германия | DW | 17.10.2018

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Германия

Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям

Лидеры мировой экономики, согласно рейтингу Всемирного экономического форума, - США, Сингапур и Германия. Главный плюс ФРГ - управление инновационными процессами.

Всемирный экономический форум (WEF)

Всемирный экономический форум (WEF)

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности, который составляют эксперты Всемирного экономического форума (WEF), Германия заняла третье место вслед за США и Сингапуром. Как говорится в сообщении организации, обнародованном в среду, 17 октября, Германия также опередила США как наиболее благоприятная для инноваций страна по всему миру.

Контекст

Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить. (04.01.2018)

Россия провозгласила курс на цифровизацию. Однако из-за нее многие работники станут ненужными. В Германии общество уже готовят к кардинальным изменениям на рынке труда. (17.10.2017)

Авторы исследования обосновали свои выводы, в частности, большим количеством заявок на патенты, высоким качеством исследований, которые проводят компании и ученые, а также созданием международных сетевых структур. В чем экономика Германии особо отличается, полагают исследователи, - в управлении инновационными процессами от стадии идеи до коммерциализации.

Экономисты особое внимание уделили требованиям в эпоху цифровых технологий. По мнению экспертов, мировая экономика готова к дигитализации лишь частично. Инновации несут для многих стран большие затруднения, и даже у Германии и США есть пространство для роста - к примеру, ФРГ следует развивать мобильный интернет и широкополосные соединения.

Россия заняла в рейтинге конкурентоспособности 43-е место, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом.

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    Автор: Наталия Королева


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Сокровища из отбросов: как немецкая промышленность экономит на импорте сырья

 

 

Контекст

Формат A4 и другие немецкие стандарты

Верное использование стандартов - важный экономический фактор. Платформа для их разработки в Германии - Немецкий институт по стандартизации (DIN), организация с вековой историей. (22.12.2017)  

Ссылки в интернете

These are the world’s most competitive economies

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