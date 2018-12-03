 Германия вдвое увеличивает взнос в климатический фонд ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.12.2018

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Мир

Германия вдвое увеличивает взнос в климатический фонд ООН

На климатической конференции ООН в польском Катовице немецкая делегация собирается объявить о существенном увеличении взноса в климатический фонд ООН. Берлин переведет фонду 1,5 миллиарда евро.

Плакат, призывающий к отказу от использования угля

Плакат, призывающий к отказу от использования угля

Германия собирается в два раза увеличить свой вклад в зеленый климатический фонд ООН - с 750 миллионов до полутора миллиарда евро. Об этом в интервью изданиям медиагруппы RND заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) – интервью с ним должно выйти в понедельник, 3 декабря.

Контекст

Германия настаивала на сокращении выбросов новыми автомобилями не более чем на 30 процентов, однако в итоге пошла на уступки. (10.10.2018)

Многие жители Германии готовы отказаться от полетов на самолете, но не от собственного автомобиля, свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Emnid. (14.10.2018)

Соответствующее объявление Мюллер собирается сделать на открывшейся в воскресенье в польском Катовице 24-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В интервью RND он отметил, что Германия собирается в ближайшие годы приложить усилия, чтобы исправить ситуацию с обязательствами по климатическим целям на 2020 год, осуществить которые у Берлина не получается. "Я уверен, что нам удастся преодолеть отставание в сокращении выброса углекислого газа - этого требует от нас ответственность и солидарность", - подчеркнул министр.

Накануне экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По данным организаторов, акция в Берлине собрала около 16 тысяч человек, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тысяч человек. В свою очередь, полиция заявила об "очень высоком числе участников" акции в Кельне и более 5 тысяч протестующих в Берлине. По словам представителя германского отделения международной организации Greenpeace, демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики ФРГ в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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DW публикует фотографии, предоставленные немецким географом Матиасом Ульрихом. Он наблюдает в Якутии за все более убыстряющимся процессом деградации вечной мерзлоты. (30.11.2018)  

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