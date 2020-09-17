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Георгий Гонгадзе

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20.07.2016 Investigators inspect a damaged car at the site where journalist Pavel Sheremet was killed by a car bomb in central Kiev, Ukraine, July 20, 2016. REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/V. Ogirenko

Почему преступления против журналистов в Украине часто не раскрывают 17.09.2020

Накануне Дня памяти журналистов украинские власти отчитались в том, чего достигли в деле защиты представителей СМИ. Между тем правозащитники указывают на безнаказанность нападений на журналистов.
FILE - This file photo taken in August 2000 shows journalist Heorhiy Gongadze, who wrote about top-level corruption during the term in office of former Ukrainian President Leonid Kuchma, in Kiev, Ukraine, just a month before his abduction and brutal killing. On Tuesday a Ukrainian court has convicted a former police general of killing an investigative journalist and sentenced him to life in prison. (AP Photo/Sergei Chuzavkov, File) |

Комментарий: 20 лет без Гонгадзе - невыученные уроки украинской истории 17.09.2020

Убийство Георгия Гонгадзе 20 лет назад изменило ход истории Украины, а также показало, что заниматься журналистикой в стране опасно - было и остается, уверен Сергей Руденко.
#50673294 - Old worn down eighties cassette with band pulled out © bramgino

Комментарий: Грозит ли Украине новый "кассетный скандал"? 02.12.2016

Беглый украинский депутат Александр Онищенко обвинил президента Порошенко в коррупции на основании имеющихся у него аудиозаписей. Журналист Сергей Руденко о компромате и последствиях нового "кассетного скандала".
20.07.2016 Investigators inspect a damaged car at the site where journalist Pavel Sheremet was killed by a car bomb in central Kiev, Ukraine, July 20, 2016. REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/V. Ogirenko

"Репортеры без границ" требуют независимого расследования убийства Шеремета 20.07.2016

Организация "Репортеры без границ" требует быстрой реакции властей в Киеве и не исключает, что Украина вновь опустится в реестре свободы печати, рассказал DW Кристоф Драйер.
20.07.2016 Forensic experts examine the wreckage of a burned car in Kiev, Ukraine, Wednesday, July 20, 2016. Pavel Sheremet, 44-year old Belarusian-born prominent journalist was killed in a car bombing in Ukraine's capital, Kiev. (AP Photo/Sergei Chuzavkov) | Copyright: picture-alliance/(AP Photo/S. Chuzavkov

Убийство Павла Шеремета: первые версии 20.07.2016

Власти и правоохранители демонстрируют намерение быстро раскрыть это преступление. Среди наиболее обсуждаемых версий - профессиональная деятельность Шеремета и диверсия иностранных спецслужб.
FILE - In this Aug. 2000 file photo, investigative journalist Heorhiy Gongadze is seen in the Ukrainian capital Kiev, a month before his abduction and killing. The lawyer for the family of a slain Ukrainian journalist said Friday, she doubts the recent arrest of a key suspect will help police track down those responsible for the crime. Valentina Telychenko, representing Heorhiy Gongadze's widow, said Friday, July 31, 2009, she doesn't trust Ukrainian investigators and believes the authorities are trying to conceal the true organizers of the grisly murder. Last week, authorities arrested former senior police officer Olexiy Pukach, the main suspect in the case who had been in hiding for several years. With his help coroners located what they believe are fragments of Gongadze's skull and are now trying to identify them. (ddp images/AP Photo/Sergei Chuzavkov, File)

Комментарий: Украина без Гонгадзе - четыре президента спустя 18.09.2015

Георгий Гонгадзе стал жертвой той системы, которая до сих пор существует в Украине. Не будь ее, давно были бы уже названы и заказчики убийства, и их пособники. Сергей Руденко специально для DW.
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. FEBRUARY 2, 2014. Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament) member Pyotr Poroshenko attends a rally in Kyiv's Independence Square. (Photo ITAR-TASS/ Zurab Dzhavakhadze)

Комментарий: Прокурорская ставка Порошенко 11.02.2015

От действий нового Генерального прокурора Украины Виктора Шокина зависит политическое будущее Петра Порошенко, считает Сергей Руденко. Комментарий украинского журналиста специально для DW.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Süddeutsche Zeitung: Идеалы Гонгадзе на Украине забыты 31.01.2013

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе стало одной из причин "оранжевой революции" на Украине. Однако его идеалы ныне забыты украинской властью, считает немецкая газета.
Former Interior Ministry General Alexei Pukach reacts inside a defendant's cage after the verdict was announced during a court session in Kiev January 29, 2013. The court announced the verdict to Pukach, who had been charged with murder of opposition journalist Georgiy Gongadze, a well-known reporter who criticized top-level authorities for corruption and fraud, according to local media. Gongadze was kidnapped in central Kiev in 2000 and found dead in a forest outside the capital more than a month later. Pukach was sentenced to life imprisonment, according to local media. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY)

Убийца Гонгадзе приговорен к пожизненному сроку, заказчики не названы 29.01.2013

Экс-генерал милиции Пукач приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе. Правозащитники критикуют власти за нежелание установить заказчиков преступления.
Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Убийца украинского журналиста Гонгадзе получил пожизненный срок 29.01.2013

Киевский суд обвинил Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
epa02648690 Nikolay Melnichenko, the former Ukrainian President Leonid Kuchma bodyguard answers questions of journalists before entering the general prosecutor's office in Kiev, Ukraine, 23 March 2011. Audio tapes allegedly recorded by Melnichenko, and made public by opposition politicians in October 2000, allegedly show Kuchma ordering his Interior Minister to eliminate Gongadze in a contract killing. Government prosecutors on 23 March 2011 began questioning Ukraine's second President Leonid Kuchma about his possible involvement in the killing of opposition journalist Georgy Gongadze, in a fresh step forward for the country's most scandalous murder case. Kuchma, Ukraine's leader from 1994 - 2005, told reporters at the entrance of the general prosecutor's office in Kiev he was innocent and confident the state investigation would prove his innocence in Gongadze's death. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Украина: дело Мельниченко вернулось к следователям 08.01.2013

Генпрокуратура Украины возобновила досудебное расследование по делу Николая Мельниченко, отменив прежнее обвинительное заключение.
epa02648685 Nikolay Melnichenko, the former Ukrainian President Leonid Kuchma bodyguard arrives at the general prosecutor's office in Kiev, Ukraine, 23 March 2011. Audio tapes allegedly recorded by Melnichenko, and made public by opposition politicians in October 2000, allegedly show Kuchma ordering his Interior Minister to eliminate Gongadze in a contract killing. Government prosecutors on 23 March 2011 began questioning Ukraine's second President Leonid Kuchma about his possible involvement in the killing of opposition journalist Georgy Gongadze, in a fresh step forward for the country's most scandalous murder case. Kuchma, Ukraine's leader from 1994 - 2005, told reporters at the entrance of the general prosecutor's office in Kiev he was innocent and confident the state investigation would prove his innocence in Gongadze's death. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

В аэропорту Киева задержан бывший охранник Леонида Кучмы 24.10.2012

Николай Мельниченко с осени 2011 года находился в международном розыске.
epa02648685 Nikolay Melnichenko, the former Ukrainian President Leonid Kuchma bodyguard arrives at the general prosecutor's office in Kiev, Ukraine, 23 March 2011. Audio tapes allegedly recorded by Melnichenko, and made public by opposition politicians in October 2000, allegedly show Kuchma ordering his Interior Minister to eliminate Gongadze in a contract killing. Government prosecutors on 23 March 2011 began questioning Ukraine's second President Leonid Kuchma about his possible involvement in the killing of opposition journalist Georgy Gongadze, in a fresh step forward for the country's most scandalous murder case. Kuchma, Ukraine's leader from 1994 - 2005, told reporters at the entrance of the general prosecutor's office in Kiev he was innocent and confident the state investigation would prove his innocence in Gongadze's death. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бывший охранник Кучмы Мельниченко задержан в Неаполе 04.08.2012

Его адвокат допускает, что экс-майора могут экстрадировать на Украину или в США.
Nowaja_Ermordete Kollegen.JPG - Die Fotos von den ermordeten Kollegen hängen an der Wand im Redaktionsraum der russischen Zeitung Nowaja Gazeta // Moskau, Juli 2010, Autorin: Olga Kapustina

Журналисты просят генпрокуратуру РФ обеспечить их безопасность 13.06.2012

Возле здания СКР было задержано пять оппозиционных журналистов.
A picture from summer 2002 shows murdered Ukrainian journalist Georgiy Gongadze in Kiev. Police in Ukraine on Tuesday, 01 March 2005 arrested a number of suspects in connection with the murder of an opposition journalist in 2000, with investigators also reportedly finding a long-missing portion of the reporter's remains. The murder of Georgy Gongadze, whose headless corpse was uncovered in a shallow grave in Kiev one month after his disappearance in September 2000, has been described as Ukraine's most notorious criminal case. EPA/DIMA GAVRISH +++(c) dpa - Bildfunk+++

Адвокаты и правозащитники упрекают украинские власти в попытке спустить дело Гонгадзе на тормозах 18.01.2012

В четверг, 19 января, должны продлиться заседания суда по делу экс-генерала милиции Алексея Пукача, обвиняемого в убийстве Георгия Гонгадзе. Правозащитники и адвокат говорят о признаках попрания принципов правосудия.
ARCHIV - Der ukrainische Innenminister Juri Luzenko, aufgenommen am 4. Oktober 2007 in Kiew, Ukraine. Sturzbetrunken sind Luzenko und dessen 19-jaehriger Sohn auf dem Frankfurter Flughafen aus der Rolle gefallen. Der Flugkapitaen ihrer gebuchten Maschine nach Seoul hatte sich am Montag, 4. Mai 2009, geweigert, sie an Bord zu lassen. (AP Photo/Sergei Chuzavkov) ** zu APD6053 ** --- FILE - Yuriy Lutsenko, leader of Our Ukraine Party-People's Self-defense party loyal to Viktor Yushchenko, answers questions during a news conference in Kiev, Ukraine, Thursday, Oct. 4, 2007. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)

Против Луценко в суде высказался только один свидетель из 50 опрошенных 11.01.2012

После двухнедельного перерыва в Киеве возобновились слушания в суде по делу экс-министра МВД Юрия Луценко. Первый свидетель, давший показания против обвиняемого, не смог обосновать свои слова.
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