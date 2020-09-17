Комментарий: Украина без Гонгадзе - четыре президента спустя

Георгий Гонгадзе стал жертвой той системы, которая до сих пор существует в Украине. Не будь ее, давно были бы уже названы и заказчики убийства, и их пособники. Сергей Руденко специально для DW.