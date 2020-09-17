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Накануне Дня памяти журналистов украинские власти отчитались в том, чего достигли в деле защиты представителей СМИ. Между тем правозащитники указывают на безнаказанность нападений на журналистов.
Убийство Георгия Гонгадзе 20 лет назад изменило ход истории Украины, а также показало, что заниматься журналистикой в стране опасно - было и остается, уверен Сергей Руденко.
Беглый украинский депутат Александр Онищенко обвинил президента Порошенко в коррупции на основании имеющихся у него аудиозаписей. Журналист Сергей Руденко о компромате и последствиях нового "кассетного скандала".
Организация "Репортеры без границ" требует быстрой реакции властей в Киеве и не исключает, что Украина вновь опустится в реестре свободы печати, рассказал DW Кристоф Драйер.
Власти и правоохранители демонстрируют намерение быстро раскрыть это преступление. Среди наиболее обсуждаемых версий - профессиональная деятельность Шеремета и диверсия иностранных спецслужб.
Георгий Гонгадзе стал жертвой той системы, которая до сих пор существует в Украине. Не будь ее, давно были бы уже названы и заказчики убийства, и их пособники. Сергей Руденко специально для DW.
От действий нового Генерального прокурора Украины Виктора Шокина зависит политическое будущее Петра Порошенко, считает Сергей Руденко. Комментарий украинского журналиста специально для DW.
Убийство журналиста Георгия Гонгадзе стало одной из причин "оранжевой революции" на Украине. Однако его идеалы ныне забыты украинской властью, считает немецкая газета.
Экс-генерал милиции Пукач приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе. Правозащитники критикуют власти за нежелание установить заказчиков преступления.
Киевский суд обвинил Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Генпрокуратура Украины возобновила досудебное расследование по делу Николая Мельниченко, отменив прежнее обвинительное заключение.
Николай Мельниченко с осени 2011 года находился в международном розыске.
Его адвокат допускает, что экс-майора могут экстрадировать на Украину или в США.
Возле здания СКР было задержано пять оппозиционных журналистов.
В четверг, 19 января, должны продлиться заседания суда по делу экс-генерала милиции Алексея Пукача, обвиняемого в убийстве Георгия Гонгадзе. Правозащитники и адвокат говорят о признаках попрания принципов правосудия.
После двухнедельного перерыва в Киеве возобновились слушания в суде по делу экс-министра МВД Юрия Луценко. Первый свидетель, давший показания против обвиняемого, не смог обосновать свои слова.
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