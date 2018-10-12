 Генсек Совета Европы о том, останется ли Россия в СЕ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 12.10.2018

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Европа

Генсек Совета Европы о том, останется ли Россия в СЕ

Совет Европы подготовит свой бюджет на 2019 год без учета взноса РФ, сообщил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд. Но он надеется, что компромисс по урегулированию кризиса все еще возможен.

Турбьер Ягланд

Турбьер Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд во время экстренной встречи Комитета министров Совета Европы - главного исполнительного органа организации, дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Об этом генсек сообщил сегодня, 12 октября, в Страсбурге, во время встречи с российскими журналистами.

Дело не в деньгах

"Говорят, что Совет Европы вроде бы умоляет Россию о деньгах. Это неправда. Дело не в бюджете, а в том, принадлежит ли Россия к европейской семье наций или нет?", - сказал генсек. При этом он перечислил все позитивные стороны сотрудничества РФ и Совета Европы и те преимущества, которые дает россиянам участие их страны в Европейской конвенции по правам человека.

Здание, где проходят заседания ПАСЕ в Страсбурге

Здание, где проходят заседания ПАСЕ в Страсбурге

Среди них - отмена смертной казни в России, усовершенствование правовой системы РФ, гуманизация Уголовного кодекса, отказ пенитенциарной системы "от сталинских стандартов" и переход "к современным европейским". Генсек отдельно подчеркнул, что благодаря возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), россияне получили возможность отстаивать свои права. Ягланд выразил сожаление, что российские политики и СМИ редко упоминают об этих фактах.

Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд подчеркнул, что проблема в отношениях СЕ с Россией "приобрела срочный характер". Поскольку в июне 2019 года истекает два года, на протяжении которых Россия не выплачивает взносы в бюджет организации. Согласно статье 9 Устава СЕ, Комитет министров имеет право лишить Россию права представительства в исполнительном органе СЕ, "после чего РФ попросят уйти из организации". Но Ягланд считает, что еще не поздно начать диалог между Москвой и СЕ и найти "общее решение на основании права стран-членов СЕ принимать равное участие в деятельности все уставных органов организации".

Москва продолжит бойкот ПАСЕ

Причиной, из-за которой активизировалась дискуссия о праве России оставаться в рядах СЕ, стало решение осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отложить рассмотрение резолюции об изменениях процедуры введения санкций против национальных организаций. Документ мог бы обеспечить возвращение депутатов Госдумы РФ в ПАСЕ в январе следующего года.

Контекст

Намерена ли ПАСЕ вернуться к вопросу об изменениях санкционного механизма, и сможет ли РФ возобновить свою деятельность в ассамблее в следующем году, рассказал DW Штефан Шеннах. (10.10.2018)

Утверждение резолюции об изменении регламента позволило бы России вновь стать участницей сессий ПАСЕ. За возвращение документа на доработку проголосовали 99 депутатов, против были 79. (09.10.2018)

ПАСЕ отложила до января вопрос об изменении регламента, что позволило бы делегации РФ вновь принимать участие в сессиях ассамблеи. DW о том, почему депутаты не стали голосовать. (09.10.2018)

После аннексии Россией Крыма в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В знак протеста Россия не принимает участие в сессиях ПАСЕ с 2016 года, а в июне 2017 года прекратила выплачивать взносы в бюджет СЕ. Российские власти заявили, что возобновят исполнение своих финансовых обязательств, когда права делегации РФ в ПАСЕ будут возобновлены в полном объеме.

Турбьёрн Ягланд сообщил, что во время общения с представителями российской власти на этой неделе ему стало понятно, что Россия не будут направлять свою делегацию в ПАСЕ в следующем году, поскольку правила ассамблеи не изменились. По его словам, "простая логика говорит, что процедура прекращения членства России в СЕ может быть запущена уже в следующем году". При этом, он ушел от ответа о конкретных сроках завершения такой процедуры.

Отвечая на вопрос DW, о том, готовы ли в СЕ к тому, что Россия сама заявит о своем выходе из организации, не дожидаясь действий Комитета министров, Ягланд сказал, "что это свободная воля России, как и каждой из 47 стран-членов, решать оставаться или нет в рядах организации". И еще раз подчеркнул, что финансово СЕ готов к последствиям такого решения России. Взнос РФ в бюджет СЕ - около 33 миллионов евро. Это примерно 8 процентов от общего бюджета организации, который составляет 466 миллионов евро. 

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