Генсек Совета Европы о том, останется ли Россия в СЕ

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд во время экстренной встречи Комитета министров Совета Европы - главного исполнительного органа организации, дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Об этом генсек сообщил сегодня, 12 октября, в Страсбурге, во время встречи с российскими журналистами.

Дело не в деньгах

"Говорят, что Совет Европы вроде бы умоляет Россию о деньгах. Это неправда. Дело не в бюджете, а в том, принадлежит ли Россия к европейской семье наций или нет?", - сказал генсек. При этом он перечислил все позитивные стороны сотрудничества РФ и Совета Европы и те преимущества, которые дает россиянам участие их страны в Европейской конвенции по правам человека.

Здание, где проходят заседания ПАСЕ в Страсбурге

Среди них - отмена смертной казни в России, усовершенствование правовой системы РФ, гуманизация Уголовного кодекса, отказ пенитенциарной системы "от сталинских стандартов" и переход "к современным европейским". Генсек отдельно подчеркнул, что благодаря возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), россияне получили возможность отстаивать свои права. Ягланд выразил сожаление, что российские политики и СМИ редко упоминают об этих фактах.

Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд подчеркнул, что проблема в отношениях СЕ с Россией "приобрела срочный характер". Поскольку в июне 2019 года истекает два года, на протяжении которых Россия не выплачивает взносы в бюджет организации. Согласно статье 9 Устава СЕ, Комитет министров имеет право лишить Россию права представительства в исполнительном органе СЕ, "после чего РФ попросят уйти из организации". Но Ягланд считает, что еще не поздно начать диалог между Москвой и СЕ и найти "общее решение на основании права стран-членов СЕ принимать равное участие в деятельности все уставных органов организации".

Москва продолжит бойкот ПАСЕ

Причиной, из-за которой активизировалась дискуссия о праве России оставаться в рядах СЕ, стало решение осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отложить рассмотрение резолюции об изменениях процедуры введения санкций против национальных организаций. Документ мог бы обеспечить возвращение депутатов Госдумы РФ в ПАСЕ в январе следующего года.

После аннексии Россией Крыма в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В знак протеста Россия не принимает участие в сессиях ПАСЕ с 2016 года, а в июне 2017 года прекратила выплачивать взносы в бюджет СЕ. Российские власти заявили, что возобновят исполнение своих финансовых обязательств, когда права делегации РФ в ПАСЕ будут возобновлены в полном объеме.

Турбьёрн Ягланд сообщил, что во время общения с представителями российской власти на этой неделе ему стало понятно, что Россия не будут направлять свою делегацию в ПАСЕ в следующем году, поскольку правила ассамблеи не изменились. По его словам, "простая логика говорит, что процедура прекращения членства России в СЕ может быть запущена уже в следующем году". При этом, он ушел от ответа о конкретных сроках завершения такой процедуры.

Отвечая на вопрос DW, о том, готовы ли в СЕ к тому, что Россия сама заявит о своем выходе из организации, не дожидаясь действий Комитета министров, Ягланд сказал, "что это свободная воля России, как и каждой из 47 стран-членов, решать оставаться или нет в рядах организации". И еще раз подчеркнул, что финансово СЕ готов к последствиям такого решения России. Взнос РФ в бюджет СЕ - около 33 миллионов евро. Это примерно 8 процентов от общего бюджета организации, который составляет 466 миллионов евро.

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