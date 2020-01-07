Генсек ООН призвал остановить эскалацию конфликта в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить бои на северо-западе Сирии, где в последние дни погибли сотни участников конфликта. "Генеральный секретарь серьезно обеспокоен продолжающейся военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к незамедлительному прекращению военных действий", - заявил представитель Гутерриша в субботу, 1 февраля.

Одновременно Гутерриш подчеркнул, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, в частности объекты здравоохранения и образования, недопустимы.

Убиты несколько сотен участников конфликта

По данным базирующейся в Лондоне организации Сирийский наблюдательный совет по правам человека, на прошлой неделе было убито 205 сирийских военнослужащих и 220 повстанцев. При этом речь идет о неподтвержденных данных, которые невозможно проверить.

Поддерживаемые РФ правительственные войска Сирии наступают на удерживаемый повстанцами город Серакиб в провинции Идлиб. 28 января армия президента Башара Асада при поддержке российской авиации захватила стратегически важный город Маарет эн-Нуман на трассе, связывающей Дамаск с городом Алеппо.

Маарет эн-Нуман находился под контролем сирийской оппозиции с 2012 года. Захват этого города стал очередным военным триумфом армии Асада, которая за последние годы отвоевала у повстанцев и джихадистов обширные территории, восстановив контроль почти над всей территорией Сирии.

Смотрите также:

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Руины повсюду Одну часть Алеппо контролируют войска сирийского президента Башара Асада, другую - повстанцы. С обеих сторон - огромные разрушения. В результате бомбардировок стертыми с лица земли оказываются целые улицы. После каждого налета добровольцы помогают искать людей под завалами.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Вынужденная изобретательность Те, кто потерял дом, вынуждены искать новую крышу над головой. Люди размешаются не только в палатках: для некоторых жильем становятся сгоревшие автомобили и автобусы.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Жилье для переселенцев Сирийские власти призвали жителей районов, контролируемых повстанцами, покинуть свои дома и перейти на территории, подконтрольные войскам Асада. Их обещают разместить в таком жилье на севере города.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин На войне все средства хороши Повстанцы всеми силами пытаются предотвратить продвижение войск Асада. В подконтрольном оппозиции районе Алеппо Машхад жгут покрышки, чтобы черный дым закрывал обзор противнику.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Мечети под прицелом Это мечеть Омар бин аль-Хаттаб в районе Кафр Хамра. Ее купол пострадал от бомбежки правительственных войск в июле этого года.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин В поисках выживших Для расчистки завалов в одном из контролируемых повстанцами районов, пострадавшем от налета авиации Асада, нужна тяжелая техника. Иногда, чтобы найти погребенных под грудами мусора и бетона людей, спасатели разбирают завалы прямо руками.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Сад среди руин Житель Алеппо Абдулла эль-Ктмави разбил небольшой сад прямо среди развалин. Здесь он выращивает овощи, чтобы частично прокормить себя.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Очереди за хлебом Чтобы купить хлеба, нужно отстоять в очереди не один час. На фото - очередь за хлебом в подконтрольном повстанцам районе на севере города.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Отвлечься от войны В разгар войны мобильные игровые площадки - островки радости для детей.

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин Война - настоящая и игрушечная Дети играют в войну на одной из контролируемых повстанцами улиц. Автор: Кристиан Вольф, Ирина Филатова

