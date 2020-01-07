 Генсек ООН призвал остановить эскалацию конфликта в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2020

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Мир

Генсек ООН призвал остановить эскалацию конфликта в Сирии

Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии и заявил о недопустимости атак в отношении мирного населения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить бои на северо-западе Сирии, где в последние дни погибли сотни участников конфликта. "Генеральный секретарь серьезно обеспокоен продолжающейся военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к незамедлительному прекращению военных действий", - заявил представитель Гутерриша в субботу, 1 февраля.

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Одновременно Гутерриш подчеркнул, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, в частности объекты здравоохранения и образования, недопустимы.

Убиты несколько сотен участников конфликта

По данным базирующейся в Лондоне организации Сирийский наблюдательный совет по правам человека, на прошлой неделе было убито 205 сирийских военнослужащих и 220 повстанцев. При этом речь идет о неподтвержденных данных, которые невозможно проверить.

Поддерживаемые РФ правительственные войска Сирии наступают на удерживаемый повстанцами город Серакиб в провинции Идлиб. 28 января армия президента Башара Асада при поддержке российской авиации захватила стратегически важный город Маарет эн-Нуман на трассе, связывающей Дамаск с городом Алеппо.

Маарет эн-Нуман находился под контролем сирийской оппозиции с 2012 года. Захват этого города стал очередным военным триумфом армии Асада, которая за последние годы отвоевала у повстанцев и джихадистов обширные территории, восстановив контроль почти над всей территорией Сирии.

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