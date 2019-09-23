Генсек ООН объявил о создании конституционного комитета Сирии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в понедельник, 23 сентября, объявил, что властям Сирии и представителям оппозиции удалось достичь соглашения о создании конституционного комитета. "Я искренне верю, что создание конституционного комитета, организованного и возглавляемого сирийцами, может стать началом политического пути к решению проблемы", - приводит слова политика агентство AFP.

Гутерриш пояснил, что прорыв в вопросе создания конституционного комитета был достигнут после визита в Дамаск спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. В ближайшие недели он созовет первое заседание нового органа в Женеве.

Противостояние сил режима президента Башара Асада и оппозиции продолжается в Сирии уже более восьми лет (с марта 2011 года. - Ред.). На состоявшемся в ноябре 2018 года в Сочи "Конгрессе народов Сирии" было принято решение о создании конституционного комитета. В него должны были войти 50 представителей власти, столько же оппозиционеров и еще 50 членов гражданского общества. Задачей этого органа должна стать подготовка конституционной реформы в Сирии.

При этом, напоминает AFP, взгляды сторон на эту проблему значительно расходятся. Если оппозиция выступает за разработку полностью новой конституции страны, то правительство Башара Асада ратует лишь за внесение некоторых изменений в уже действующий основной закон.

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