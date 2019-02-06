 Генсек НАТО Столтенберг намерен спасти Договор о РСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.02.2019

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Мир

Генсек НАТО Столтенберг намерен спасти Договор о РСМД

Йенс Столтенберг надеется найти компромисс с Россией по ДРСМД, подключив к диалогу другие страны. В то же время он считает необходимыми дополнительные расходы альянса на структуру безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

НАТО будет и дальше прилагать усилия, чтобы спасти заключенный между США и Россией Договор о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности (ДРСМД) , а также усилить контроль над вооружениями. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), опубликованном в четверг, 7 февраля.

На вопрос о возможных причинах, по которым РФ производит запрещенные Договором о РСМД ракеты, генсек НАТО ответил, что Москва неоднократно выражала недовольство этим соглашением, запрещающим ей разрабатывать оружие, которое создают и размещают на своей территории такие страны, как Китай, Индия, Пакистан или Иран. "Но это не может служить оправданием нарушению договора. Наоборот, это должно стать поводом укрепить этот договор о разоружении и привлечь к нему больше партнеров", - подчеркнул Столтенберг.

У России есть шесть месяцев, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД

Напомнив, что у России есть еще шесть месяцев для того, чтобы вернуться к выполнению договора, Йенс Столтенберг призвал Москву воспользоваться этой возможностью. Со своей стороны НАТО тоже будет и дальше прилагать усилия к тому, чтобы спасти договор и усилить контроль над вооружением, сказал он.

Контекст

Несмотря на ожидаемое снижение налоговых поступлений, Берлин готов до 2024 года увеличить оборонные расходы. Это следует из документа, переданного представителем ФРГ генсеку НАТО Столтенбергу. (06.02.2019)

Глава МИД РФ рассказал об итогах встречи по ДРСМД с делегацией США в Женеве, а также сообщил, что брат задержанного в России американца приехал в Москву. (16.01.2019)

"Мы будем и дальше разговаривать с Россией", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО, отметив, что считает необходимым увеличить инвестиции стран-участниц альянса в систему обороны и безопасности. 

Комментируя предложение отдельных немецких депутатов перенести российские ракеты за Урал, Столтенберг отметил, что НАТО продолжит настаивать на полном запрещении ядерных ракет средней дальности.

В случае необходимости Москва сможет быстро перебросить эти мобильные установки с востока на запад России, указал политик.

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    Автор: Александра Елкина


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Ссылки в интернете

Интервью Йенса Столтенберга газете WAZ

Интервью Йенса Столтенберга газете WAZ

Российские ракеты - за Урал

Российские ракеты - за Урал  

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