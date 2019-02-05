Российские ракеты - за Урал: жизнеспособна ли идея немецких депутатов?

После того как США и Россия 2 февраля 2019 года запустили механизм выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в Германии думают о том, как избежать новой ядерной гонки вооружений в Европе. Конкретные предложения озвучили в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung двое депутатов бундестага из правящей коалиции. Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) из Христианско-демократического союза (ХДС) и социал-демократ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) предлагают РФ разместить новые ракеты средней дальности за Уралом. В качестве ответного шага США могли бы допустить российские инспекции элементов американской ПРО в Румынии, считают депутаты.

Мютцених: Цель - сломать недоверие между США и РФ

Предмет обвинений - российская ракета 9М729, январь 2019

Насколько жизнеспособна такая идея? Сложностей несколько. Первая состоит в том, что, согласившись на предложение немецких политиков, Россия признает обоснованность обвинений США и стран НАТО, заявляющих, что Москва нарушала ДРСМД. Вашингтон уверен, что дальность полета новой российской ракеты наземного базирования типа 9М729 значительно превышает разрешенные договором 500 километров. Москва говорит, что ракета существует, но летает она на 480 километров и ДРСМД не нарушает. Пока Россия официально объявила о начале разработки новых ракет средней дальности наземного базирования, на что уйдет несколько лет.

Рольф Мютцених признает, что при таком расхождении в оценках найти решение "будет не так просто". "Наше предложение скорее нацелено на слом недоверия, возникшего в последние годы между НАТО - в особенности, США - и Россией, - сказал политик в беседе с DW. - Независимо от того, как далеко ракеты летают. В итоге путем передислокации ракет куда бы то ни было можно начать переговоры о контроле над вооружениями и восстановить доверие".

Что скажут Китайи Япония?

Стивен Пайфер: "Администрация Трампа не заинтересована в творческом решении"

Следующий момент - предложение разместить новые ракеты за Уралом, в близости к Китаю. Пойдет ли на это Россия с учетом того, что между Москвой и Пекином сложились отношения, которые президент Владимир Путин охарактеризовал как "больше, чем просто стратегическое партнерство"? А что скажет Япония, с которой РФ ведет переговоры о мирном договоре? А другие страны региона? "В принципе, это предложение сводится к тому, чтобы Европа экспортировала свою проблему безопасности в Азию", - говорит DW Стивен Пайфер, эксперт вашингтонского аналитического центра Brookings Institution и Стэнфордского университета в Калифорнии. По его мнению, ни Китай, ни Япония не будут в восторге от этой идеи.

Возможная негативная реакция в Пекине Рольфа Мютцениха не смущает. "Если результатом будет то, что и Китай будет готов к переговорам о контроле над вооружениями и сокращению ракетных систем средней дальности, мы получим двойной эффект", - говорит немецкий депутат.

Почему Вашингтон и Москва вряд ли поддержат Берлин

Наконец, главный вопрос - согласятся ли на такой "размен" Россия и США? Эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) сомневается. "Зачем это России, которая потратила немалые средства на создание этих ракет? - задается вопросом эксперт. - Россия сделала их не для того, чтобы отодвинуть за Урал, а для того, чтобы иметь потенциал для угрозв Европе". Что касается США, то, по его словам, в случае инспекций американской ПРО в Румынии нужно иметь доступ к самим ракетам и программному обеспечению. "Не думаю, что американцы пойдут на это и откроют доступ к компьютерным компонентам своей ПРО", - говорит Меллинг.

Андрей Кортунов: "Обе стороны не готовы к уступкам"

Аналитик Стивен Пайфер считает, что Вашингтон не поддержит идею немецких политиков. "Очевидно, что администрация Трампа не заинтересована в творческом подходе к решению проблемы, а стремится положить конец нарушению ДРСМД со стороны России", - полагает эксперт. Кроме того, поскольку речь идет о мобильных ракетах, их перемещение за Урал даст Европе "фальшивое ощущение безопасности", а ракеты в случае кризиса могут быстро оказаться в европейской части России.

Похожие аргументы приводит и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Позиция США заключается в том, что эта ракета должна быть уничтожена, - отмечает эксперт. - Не думаю, что американцев устроит изменение географии". Что касается России, то она "много раз просила дать доступ ей доступ к носителям США в Румынии, но получала отказ", - добавляет Кортунов.

В целом Кортунов называет идею Мютцениха и Кизеветтера "разумной и в определенной степени реалистичной, но ее время пока не пришло". По его мнению, ни Россия, ни США не готовы к "серьезным уступкам". На будущее российский эксперт предлагает "мягкий контроль над вооружениями" - от контактов между военными до совместного обсуждения военных доктрин. Кортунов полагает, что это возможно осуществить, взяв за основу советско-американский опыт, когда некоторые аспекты сотрудничества выносились за скобки несмотря на общее противостояние.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

