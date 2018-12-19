 Генсек Интерпола предупреждает о новой волне исламского терроризма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.12.2018

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Мир

Генсек Интерпола предупреждает о новой волне исламского терроризма

Осужденные пособники террористов выйдут на свободу через несколько лет, поскольку получили тюремные сроки без привязки к конкретным нападениям, заявил Юрген Шток.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток

Многим странам в мире может угрожать вторая волна исламского терроризма. Об этом генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток (Jürgen Stock) заявил в Париже в среду, 19 декабря. Подобную ситуацию "можно назвать "Исламским государством" версии 2.0", добавил он.

Пособники террористов отбывают относительно небольшие тюремные сроки, поскольку обвинительные приговоры им были вынесены без привязки к конкретным нападениям, подчеркнул генсек Интерпола. По его словам, поколение бывших сторонников терроризма "через несколько лет выйдет на свободу". Если бы джихадистская группировка была побеждена в географическом плане, ее сторонники попытались бы перебраться в иные регионы мира - например, в Юго-Восточную Азию или Африку, полагает Шток.

Контекст

Рождественские базары в Европе давно считаются потенциальными мишенями террористических атак. Но защитить их сложно. Примером того, как этого все же реально добиться, может стать Франция. (20.12.2016)

Число салафитов в Германии больше не увеличивается. Это связано с поражениями "Исламского государства" в Ираке и Сирии, объяснил в интервью DW исламовед Михаэль Кифер. (05.04.2018)

Тюрьмы по-прежнему играют значительную роль в формировании радикальных идеологий, подчеркнул эксперт. Генсек Интерпола привел в качестве примера декабрьское вооруженное нападение на рождественский рынок в Страсбурге.

Шекатт находился под подозрением полиции еще до нападения

11 декабря 29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям ярмарки, убив трех и ранив 11 человек. Два дня спустя  преступник был убит при задержании.

Ранее он уже находился под подозрением полиции и 27 раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году ФРГ депортировала Шекатта во Францию. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме Шекатт уделял большое внимание религии, его заподозрили в приверженности радикальным исламским взглядам.

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    Автор: Александра Елкина


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Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?

Контекст

10 самых громких терактов в Европе

Лондон, Париж, Берлин, а теперь и Манчестер. Европейские города все чаще становятся мишенью радикальных исламистов. Самые резонансные теракты в Европе за последние годы - в фотогалерее DW. (23.05.2017)  

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