Генпрокурор Израиля готов вынести обвинения Нетаньяху

Генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит прислушается к рекомендациям полиции предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем разным коррупционным эпизодам. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщили в пресс-службе министерства юстиции страны.

Речь идет о возможном получении подарков стоимостью в десятки тысяч долларов от богатых меценатов, тайном сговоре с владельцем одной из израильских газет, а также о предоставлении правовых привилегий израильской телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на положительную информационную повестку в свой адрес.

В преддверии выборов

Вынесение обвинений может болезненно отразиться на имидже Нетаньяху в преддверии внеочередных парламентских выборов в апреле 2019 года. Обвинения будут предъявлены только после допроса, в ходе которого политик сможет высказать аргументы в свою защиту.

"Политическое преследование"

В партиb "Ликуд", председателем которой является Нетаньяху, назвали сложившуюся ситуацию "политическим преследованием". Сам премьер уже заявил, что не собирается подавать в отставку, и выступит с официальным заявлением в эфире одного из государственных каналов до конца дня 28 февраля.

Ранее полиция после проведения двухлетнего расследования уже рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции. Решение на этот счет выносит генпрокурор страны.

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