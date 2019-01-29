 Генпрокурор Венесуэлы добивается следствия против Хуана Гуайдо | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.01.2019

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Мир

Генпрокурор Венесуэлы добивается следствия против Хуана Гуайдо

Генпрокурор ходатайствовал о том, чтобы заморозить счета и запретить выезжать за границу председателю парламента Венесуэлы, недавно объявившему себя временным президентом страны.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб подал запрос о запрете на выезд за границу председателя парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства. Кроме того, Сааб ходатайствовал во вторник, 29 января, перед Верховным судом о заморозке счетов Гуайдо и начале предварительного следствия против него.

Как депутат Национальной ассамблеи Гуайдо обладает иммунитетом против уголовного преследования, лишиться которого он может только по решению Верховного суда.

Контекст

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Политический кризис в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий глава государства Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года.

22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы венесуэльской столицы вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Мас также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых, честных президентских выборов в стране.

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    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

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    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

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