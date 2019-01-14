Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст выступили против закона о фейковых новостях

Введение ответственности за распространение недостоверных новостей в интернете невозможно без длительных лингвистических экспертиз, считают в Генпрокуратуре.
Генеральная прокуратура отказалась поддержать законопроекты, вводящие ответственность за публикацию в интернете недостоверных новостей, а также постов, оскорбляющих государственную власть. Об этом заявила в Госдуме в понедельник, 14 января, замначальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерина Артамонова.
"Формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат", - цитирует чиновницу информагентство "Интерфакс".
Кроме того, по словам директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерины Лариной, соответствующий законопроект не готовы поддержать ни министерство по связям и коммуникациям, ни Минюст, ни Роскомнадзор.
Наказание за распространение ложных новостей и оскорбление власти
Закон, запрещающий публикацию в сети фейковых новостей, должен был распространяться не только на обычных пользователей, но и на СМИ, в любой их форме. При этом новостью считается любая "общественно значимая информация".
За публикацию ложных новостей предполагалось введение штрафа: для обычных граждан на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.
Генпрокуратура наделялась в законопроекте правом блокировать фейковые новости в интернете, не дожидаясь решения суда, а Роскомнадзор - правом выносить предупреждения изданиям за злоупотребления свободой массовой информации. За два подобных нарушения в течение года организацию можно было бы лишить статуса СМИ.
Кроме того, предполагалось запретить распространение информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение" к президенту России, правительству, Госдуме и некоторым другим институтам власти.
Закон о "суверенном интернете"
В пакет законопроектов по регулированию интернета, внесенных на рассмотрение в думу в середине декабря, кроме постановления о фейковых новостях, входит также законопроект о "суверенном интернете", предполагающий техническое отделение российского сегмента сети от мирового интернета.
Одним из инициаторов изменений в законодательстве выступил предприниматель-миллионер, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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