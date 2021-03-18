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Генетика

Наука о закономерности наследственности и изменчивости.

Значение генетики в современном мире огромно. В частности, в медицине уже установлено более 1000 наследственных заболеваний человека и разработаны методы предупреждения некоторых из них.

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Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует" 18.03.2021

Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.

29.09.2020, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Die Nachbildung des Neandertalers steht im Eingangsbereich des Museums. Der Neandertaler wird im LVR-Landesmuseum in Bonn neu präsentiert. Anlass für die Umgestaltung ist das 200-jährige Bestehen des Museums. (Zu dpa/lnw: Braune Augen und Vollbart - Neandertaler im neuen Gewand) Foto: Oliver Berg/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Опасное наследие неандертальца: какая связь с коронавирусом? 07.10.2020

Мы до сих пор ощущаем на себе последствия доисторического рандеву с неандертальцем. Кому-то из нас в наследство перешли гены, повышающие риск тяжелого протекания COVID-19. Что говорят ученые?
Heather Dewey-Hagborg & Chelsea Manning, ‘Probably Chelsea’ (2017), installation detail, Fridman Gallery New York

Трансгендер Мэннинг: ДНК-портрет информатора WikiLeaks показали в Берлине 07.02.2018

Гены определяют внешность и даже характер человека. Но всякий ли узнает себя в портрете, который нарисуют с помощью его же ДНК?
Der Incubator ein Brutkasten für Bakterien im Biolab der Toplab Biohacker in Berlin

Генная инженерия на кухне: как работают биохакеры 04.01.2018

Над первыми компьютерами тоже работали в гараже, говорят многие. Вот и у биохакеров есть будущее. Но пока все же больше вопросов.

Чип для перепрограммирования клеток (16.08.2017) 16.08.2017

Американские ученые разработали специальный чип, который способен перепрограммировать человеческую клетку для лечения болезней. Хотя пока опыты проводятся на животных.

28.08.2004 Das gestellte Foto zeigt neben einem homöopathischen Nachschlagwerk einen mineralischen Kristall und Mohnkapseln als Rohstoffe zur Gewinnung von natürlichen Medikamenten vor einem Futteral liegend, in dem Röhrchen mit verschiedenen homöopathischen Substanzen aufbewahrt sind, aufgenommen in der Praxis einer Berliner Heilpraktikerin. Als Ergänzung zu Behandlungsmethoden der Schulmedizin gewinnt die Homöopathie zunehmend an Bedeutung. Ihr Prinzip besteht darin, Symptome und Ursachen von Krankheiten mit Stoffen zu bekämpfen, die ähnliche Symptome hervorrufen. Der deutschen Arzt, Apotheker und Chemiker Samuel Hahnemann, der als Begründer der Homöopathie gilt, entwickelte Verfahren, die Ursubstanzen der Natur (tierische, pflanzliche, mineralische Stoffe und chemische Verbindungen natürlichen Ursprungs) zur Gewinnung von natürlichen Medikamenten zu gewinnen, die in Alkohol oder Wasser gelöst und verwirbelt und auch zu Globuli verarbeitet werden. Copyright: picture-alliance/ZB/H. Wiedl

Комментарий: Гомеопатия расколола общество, как политика 13.02.2017

Дискуссия о гомеопатии в России - спор о принуждении. Имеет ли право одна часть общества принуждать к чему-либо другую, спрашивает Иван Преображенский в специальном комментарии для DW.
***ACHTUNG: Das Bildmaterial darf nur zu Pressezwecken im Rahmen aktueller Berichterstattung über diese Ausstellung (i.d.R. vier Wochen vor und vier Wochen nach, sowie während der Laufzeit der Ausstellung) und unter Hinweis auf das Copyright verwendet werden!*** Veronika Hammel 2004 Ohrenkuss-Ausgabe „Mode“ Foto: © Mathias Bothor

Touchdown: жизнь с синдромом Дауна 21.11.2016

Пару недель назад на крыше боннского музея приземлился космический корабль, с борта которого сошло семеро инопланетян. Им поручена важная миссия...
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann betrachtet am 04.05.2011 in Hamburg ein DNA-Modell. Lange wurde das menschliche Erbgut als Wüste mit einigen bedeutsamen Abschnitten, den Genen, gesehen. Das Großprojekt «Encode» zeigt: Der vermeintliche Müll ist ein gewaltiger, komplex vernetzter Steuerapparat. Die Folgen für die medizinische Forschung sind groß. Foto: Angelika Warmuth dpa/lno (zu dpa «Mega-Datenbank zeigt: Fast alles Erbgut hat eine Funktion» vom 05.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/A. Warmuth

Как открыли строительный материал жизни 01.02.2016

Фридрих Мишер открыл ДНК в 1869 году, когда работал в холодной лаборатории средневекового замка в Тюбингене. О значении его открытия мир узнал поколения спустя.
Bildnummer: 59701579 Datum: 14.05.2013 Copyright: imago/Caro Berlin, Deutschland - In einem Veganz-Supermarkt für vegane Ernährung an der Warschauer Brücke. Eine junge Frau geht einkaufen. (QF, Ernährung, Ernährungsstil, Ernährungsweise, europäisch, Fachgeschäft, ernährungsbewusst) 0BG130514D008CARO.JPG MODEL RELEASE: YES, PROPERTY RELEASE: NO PUBLICATIONxNOTxINxPOL Symbolfoto xsp x0x indoor 2013 quer 20-30 Jahre Angebot Aufstrich Auslage Berlin bewusst Bioladen Brotaufstrich deutsch Deutschland Einkauf Einzelhandel Ernährung ernährungsbewusst Ernährungsstil Ernährungsweise Essen und Trinken Esskultur Europa europäisch Fachgeschäft fleischlos Food Frau Gesellschaft gesund Gesundheit innen Innenansicht Innenaufnahme Kaukasierin kaukasisch Konsum Ladenregal Lebensmittel Lebensstil Lebensweise Mensch Nahrung Nahrungsmittel Person Regal Supermarkt Supermarktregal vegan Veganer Veganerin Veganismus Veganz-Supermarkt Vielfalt Warenangebot Westeuropa Wirtschaft

Там, где учат правильно питаться 09.04.2015

Знать, какая еда наиболее полезна, хотят все. Немецкие вузы помогают получить диплом не только с пользой для собственного и чужого здоровья, но и для карьеры.
SPERRFRIST 05.09.2012 19:00 ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann betrachtet am 04.05.2011 in Hamburg ein DNA-Modell. Lange wurde das menschliche Erbgut als Wüste mit einigen bedeutsamen Abschnitten, den Genen, gesehen. Das Großprojekt «Encode» zeigt: Der vermeintliche Müll ist ein gewaltiger, komplex vernetzter Steuerapparat. Die Folgen für die medizinische Forschung sind groß. Foto: Angelika Warmuth dpa/lno (zu dpa «Mega-Datenbank zeigt: Fast alles Erbgut hat eine Funktion» vom 05.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Генетический алфавит пополнился двумя буквами 26.06.2014

Наследственная информация всех живых организмов закодирована в молекулах ДНК с помощью четырех букв генетического алфавита. Теперь ученые добавили к ним еще две буквы.
Chromosom der Hefe synthetisch hergestelltes Chromosom synIII der Hefe türkis: Insertion, rot: Verändertes Stop-Codon, blau: Codon Change, gelb: gelöschte Regionen

Искусственные дрожжи: первый шаг к цели 24.04.2014

Четыре года назад было объявлено о создании первой искусственной бактерии. Теперь ученые добились крупного успеха в попытке синтезировать гораздо более сложный организм - дрожжи.
FILE - A technician loads patient samples into a machine for testing at Myriad Genetics Friday, May 31, 2002, in Salt Lake City. DNA samples are moved from one tray to another by the eight-needle apparatus at left. The Supreme Court ruled Thursday, June 13, 2013 that Myriad Genetics Inc. cannot patent the BRCA genes, which are tested to check a woman’s risk for breast and ovarian cancer. Mutations in these genes are what led Angelina Jolie to have both her breasts removed because she had such a high cancer risk. Some experts think the court ruling may lead to lower cost testing because there could be more competition. (AP Photo/Douglas C. Pizac)

Тест выявит риск рождения тяжело больного ребенка 23.09.2013

До сих пор у будущих родителей не было возможности оценить риск появления на свет ребенка с тяжелыми наследственными заболеваниями. Теперь такой тест в их распоряжении.
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Ксено-нуклеиновые кислоты - синтетические конкуренты ДНК 18.07.2013

Синтетическая биология - это создание искусственных живых организмов с заданными свойствами. Похоже, такие организмы не обязательно должны строиться на основе ДНК.
Scientific microscope. © Kurhan #38422188

Прорыв в науке, или Новые возможности для ученых 04.01.2013

Сразу два вуза в Баварии ввели новую модель Tenure Track. Теперь у молодых ученых есть шанс получить "пожизненную" ставку профессора. Двери открыты и для иностранцев.
Wheat harvest on the Palouse, Idaho, USA Beschreibung English: Wheat harvest on the Palouse, Idaho, USA Datum vor Dezember 2004(2004-12) Urheber: unbekannt Quelle: Wikipedia Link: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wheat_harvest.jpg?uselang=de Rechte: This image or file is a work of a United States Department of Agriculture employee, taken or made during the course of an employee's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Генетики опубликовали черновой вариант генома пшеницы 12.12.2012

Геном пшеницы намного сложнее не только геномов таких культур, как рис или кукуруза, но и генома человека. И все же ученым удалось его расшифровать. Пока, правда, лишь вчерне...
This file picture shows a field of transgenic soy near Santa Fe city, some 500 Km northwest of Buenos Aires, Argentina, on April 10, 2012. The first trial in Argentina against agro producers for the use of agrochemicals is underway in Cordoba, which are considered to be the cause of malformations in infants, as well as numerous cases of cancer. The courts will hear the speech by the prosecution and defense on August 7, 2012, and are expected to deliver their verdict the following week. AFP PHOTO / Juan Mabromata (Photo credit should read JUAN MABROMATA/AFP/GettyImages)

Селекционеры наносят ответный удар 16.11.2012

Соевая нематода - вредитель сои - с годами научилась преодолевать иммунную систему растений. Теперь американские ученые делают ставку на новый механизм в борьбе с паразитом.
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