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Наука о закономерности наследственности и изменчивости.
Значение генетики в современном мире огромно. В частности, в медицине уже установлено более 1000 наследственных заболеваний человека и разработаны методы предупреждения некоторых из них.
Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.
Мы до сих пор ощущаем на себе последствия доисторического рандеву с неандертальцем. Кому-то из нас в наследство перешли гены, повышающие риск тяжелого протекания COVID-19. Что говорят ученые?
Гены определяют внешность и даже характер человека. Но всякий ли узнает себя в портрете, который нарисуют с помощью его же ДНК?
Над первыми компьютерами тоже работали в гараже, говорят многие. Вот и у биохакеров есть будущее. Но пока все же больше вопросов.
Американские ученые разработали специальный чип, который способен перепрограммировать человеческую клетку для лечения болезней. Хотя пока опыты проводятся на животных.
Дискуссия о гомеопатии в России - спор о принуждении. Имеет ли право одна часть общества принуждать к чему-либо другую, спрашивает Иван Преображенский в специальном комментарии для DW.
Пару недель назад на крыше боннского музея приземлился космический корабль, с борта которого сошло семеро инопланетян. Им поручена важная миссия...
Фридрих Мишер открыл ДНК в 1869 году, когда работал в холодной лаборатории средневекового замка в Тюбингене. О значении его открытия мир узнал поколения спустя.
Знать, какая еда наиболее полезна, хотят все. Немецкие вузы помогают получить диплом не только с пользой для собственного и чужого здоровья, но и для карьеры.
Наследственная информация всех живых организмов закодирована в молекулах ДНК с помощью четырех букв генетического алфавита. Теперь ученые добавили к ним еще две буквы.
Четыре года назад было объявлено о создании первой искусственной бактерии. Теперь ученые добились крупного успеха в попытке синтезировать гораздо более сложный организм - дрожжи.
До сих пор у будущих родителей не было возможности оценить риск появления на свет ребенка с тяжелыми наследственными заболеваниями. Теперь такой тест в их распоряжении.
Синтетическая биология - это создание искусственных живых организмов с заданными свойствами. Похоже, такие организмы не обязательно должны строиться на основе ДНК.
Сразу два вуза в Баварии ввели новую модель Tenure Track. Теперь у молодых ученых есть шанс получить "пожизненную" ставку профессора. Двери открыты и для иностранцев.
Геном пшеницы намного сложнее не только геномов таких культур, как рис или кукуруза, но и генома человека. И все же ученым удалось его расшифровать. Пока, правда, лишь вчерне...
Соевая нематода - вредитель сои - с годами научилась преодолевать иммунную систему растений. Теперь американские ученые делают ставку на новый механизм в борьбе с паразитом.
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