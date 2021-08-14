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Гендер

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гендер".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

6495717 24.03.2021 Switzerland's Alexia Paganini skates her short program during the World Figure Skating Championships, in Stockholm, Sweden. Alexander Vilf / Sputnik

ISU позволил трансгендерам участвовать в состязаниях по фигурному катанию 14.08.2021

Международный союз конькобежцев опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую. Однако для этого им нужно выполнить ряд условий.
***Archivbild 25.11.2018*** Thousands of people protest against violence against women and femicide (the intentional killing of females) through the streets of Madrid. Women have made several marches around the world, to fight against sexist violence. November 24, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Patricio Realpe/ChakanaNews/PRESSOUTH/NurPhoto)

Стамбульской конвенции 10 лет. Насилия над женщинами в Европе стало меньше? 11.05.2021

Подписав Стамбульскую конвенцию десять лет назад, европейские государства обязались бороться с домашним насилием и насилием в отношении женщин. Чего им удалось достичь за этот срок?
Titel: Untitled 22 from the Christopher Street series, 1976 Rechte/Urheber: Sunil Gupta, Hales Gallery, Barbican Art Gallery Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Sertan Sanderson

Маскулинность? В Берлине разбираются, что значит быть мужчиной 30.10.2020

Сколько мужчин, столько и проявлений маскулинности. Провокационная выставка в Берлине не только играет мышцами, но и показывает "женские" стороны мужской натуры.
Piktogramm von Mann und Frau gemischt, Intersexualität | Verwendung weltweit

Нидерланды намерены исключить указание пола из удостоверений личности 04.07.2020

Граждане должны сами "создавать свою идентичность и жить в полной свободе и безопасности", заявила министр образования и культуры Нидерландов.
March 8, 2020, Kiev, Ukraine: Ukrainian police escort feminists and their supporters during the Women's March timed to the International Women's Day in Kiev, Ukraine, on 8 March 2020. Thousands participants of the feminist's Women's March combating violence against women and domestic violence.

Страсти по гендеру: что мешает Украине ратифицировать Стамбульскую конвенцию 21.05.2020

Конвенцию Совета Европы по борьбе с насилием против женщин Украина подписала еще в 2011 году, но так и не ратифицировала. Против выступают церковь и часть парламента. DW - о сути конфликта.
Rostock (Mecklenburg-Vorpommern): Monika Lehmann (Mitte hinten), Leiterin der Keramik-Werkstatt im Rostocker Beginenhof, hilft der zwölfjährigen Ines Brands (Mitte vorn), während die älteren Kursteilnehmer Renate Paesler (rechts) und Angelika Heyer (links) schon weitgehend selbständig arbeiten. Im Rostocker Beginenhof sind rund 30 Frauen integriert, die als Dauer- oder ABM-Beschäftigte in verschiedenen Bildungsbereichen, Hilfsdiensten, Handwerken und Künsten arbeiten. (ROS02-271196) |

Инквизиция в погоне за женщинами: не монахини, но бегинки 28.08.2019

Движение бегинок возникло почти 900 лет назад. Вдовы, незамужние, одинокие женщины жили сообща, стараясь помочь себе и другим. И за ними охотилась инквизиция...
Verbindungsfrauen der OUN/UPA-Leitung Thema: Frauen im ukrainischen nationalistischen Untergrund in den 1930-1950. (C): SBU-Archiv/ГДА СБУ, Ukraine Ukraine, OUN, UPA, Nationalistischer Untergrund, 1940, Frauen

В Германии вышла книга о роли женщин в украинском националистическом подполье 10.01.2019

Тема опубликованной в Германии книги как в политическом, так и в историческом контексте неоднозначна и щекотлива. Речь идет о женщинах в ОУН и УПА.
Paris01 - Tuileries Garden © Atlantis #40203327

Реплика: Чего не хватает немецким мужчинам? 29.09.2016

Это одна из тем нового мужского журнала, который будет выходить в свет в Германии дважды в год.
Verrückte Hausfrau in einem Interieur der Küche, Stock-Foto Colourbox/Andrey Armyagov Bild: #2144757

Стиральная машина для немцев важнее интернета 05.06.2015

Какое изобретение вы считаете самым полезным? Такой вопрос был поставлен перед участниками проведенного в Германии опроса. Его итоги только на первый взгляд кажутся удивительными.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann erhebt die Hand gegen seine Ehefrau, aufgenommen am 20.11.2001 in Stuttgart. Traumatologen fordern bessere Hilfen für Opfer von körperlicher und seelischer Gewalt. Die Herangehensweise an solche traumatisierten Opfer müsse grundlegend überarbeitet werden. Foto: Bernd Weißbrod dpa/lsn (zu dpa-Gespräch lsn vom 16.06.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Социологи: каждая третья женщина в ЕС - жертва насилия 05.03.2014

Агентство ЕС по защите основных прав человека опубликовало результаты социологического исследования, посвященного насилию по отношению к женщинам. Самый высокий уровень насилия отмечен в Дании, самый низкий - в Польше.
Bronzewoman deluxe © Martin Hahn #28607011 - Portfolio ansehen

Леди среди инженеров 29.05.2012

Влиятельные инженеры-женщины в Германии – не редкость. Только общественности о них мало известно. У прекрасных дам, которые движут немецкой техникой, теперь есть свой VIP-список.
Unter Zeitdruck © Ursula Deja #15351868 Quelle: http://de.fotolia.com/id/15351868

Немецкий мужчина стремится в декрет, российская женщина - в бизнес 18.05.2012

Разный подход государства к личности сказывается на гендерных моделях, работающих сегодня в России и Германии. В одном обществе тон задает патернализм, в другом - стремление к свободе.
Symbolbild Internetnutzung: Eine junge Frau sitzt an ihrem Notebook. Eingestellt am 17.1.2012, Frau in einem Cafe mit Notebook [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Tel. + 43 676 5103678.Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK nach AGBs auf bilderbox.com]. BilderBox-Bildagentur GmbH, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Österreich. Verwendung nur nach unseren AGBs. Date: 20070629 City: Country: ID: 1183478454 Credit: www.BilderBox.com Bild-Nummer: 70703270.JPG. Copyright: Bilderbox

Женщины в Байнете образованнее, но беднее мужчин 08.03.2012

В белорусском сегменте Всемирной паутины женщин больше, чем мужчин. При этом представительницы прекрасного пола меньше зарабатывают, однако более образованные. Об этом свидетельствуют данные проекта Gemius.
Exhausted woman at an office. picture-alliance / Lehtikuva / Hehkuva

Все меньше немецких женщин работают полный рабочий день 08.03.2010

В Германии за последние 10 лет существенно сократилось количество женщин, имеющих полную занятность. Эксперты говорят о дискриминации по половому признаку при приеме на работу.
Frau in einem Buero Quelle Bilderbox

Теория и практика равноправия полов в Европе 01.10.2006

В Евросоюзе это закон: мужчины и женщины равны в своих правах. В жизни все выглядит несколько иначе. Особенно в странах, недавно вступивших в ЕС, велик разрыв между теорией и практикой.