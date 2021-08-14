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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Гендер".
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Международный союз конькобежцев опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую. Однако для этого им нужно выполнить ряд условий.
Подписав Стамбульскую конвенцию десять лет назад, европейские государства обязались бороться с домашним насилием и насилием в отношении женщин. Чего им удалось достичь за этот срок?
Сколько мужчин, столько и проявлений маскулинности. Провокационная выставка в Берлине не только играет мышцами, но и показывает "женские" стороны мужской натуры.
Граждане должны сами "создавать свою идентичность и жить в полной свободе и безопасности", заявила министр образования и культуры Нидерландов.
Конвенцию Совета Европы по борьбе с насилием против женщин Украина подписала еще в 2011 году, но так и не ратифицировала. Против выступают церковь и часть парламента. DW - о сути конфликта.
Движение бегинок возникло почти 900 лет назад. Вдовы, незамужние, одинокие женщины жили сообща, стараясь помочь себе и другим. И за ними охотилась инквизиция...
Тема опубликованной в Германии книги как в политическом, так и в историческом контексте неоднозначна и щекотлива. Речь идет о женщинах в ОУН и УПА.
Это одна из тем нового мужского журнала, который будет выходить в свет в Германии дважды в год.
Какое изобретение вы считаете самым полезным? Такой вопрос был поставлен перед участниками проведенного в Германии опроса. Его итоги только на первый взгляд кажутся удивительными.
Агентство ЕС по защите основных прав человека опубликовало результаты социологического исследования, посвященного насилию по отношению к женщинам. Самый высокий уровень насилия отмечен в Дании, самый низкий - в Польше.
Влиятельные инженеры-женщины в Германии – не редкость. Только общественности о них мало известно. У прекрасных дам, которые движут немецкой техникой, теперь есть свой VIP-список.
Разный подход государства к личности сказывается на гендерных моделях, работающих сегодня в России и Германии. В одном обществе тон задает патернализм, в другом - стремление к свободе.
В белорусском сегменте Всемирной паутины женщин больше, чем мужчин. При этом представительницы прекрасного пола меньше зарабатывают, однако более образованные. Об этом свидетельствуют данные проекта Gemius.
В Германии за последние 10 лет существенно сократилось количество женщин, имеющих полную занятность. Эксперты говорят о дискриминации по половому признаку при приеме на работу.
В Евросоюзе это закон: мужчины и женщины равны в своих правах. В жизни все выглядит несколько иначе. Особенно в странах, недавно вступивших в ЕС, велик разрыв между теорией и практикой.
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