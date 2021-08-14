Страсти по гендеру: что мешает Украине ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Конвенцию Совета Европы по борьбе с насилием против женщин Украина подписала еще в 2011 году, но так и не ратифицировала. Против выступают церковь и часть парламента. DW - о сути конфликта.