Гельмут Шмидт в разгар кризиса: "Германия находится в полном дерьме"

Экс-канцлер позволял себе высказывания и похлеще! 23 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Гельмута Шмидта. Немцы высоко ценили его как решительного государственного деятеля.
Он всегда называл вещи своими именами. Порой демонстрировал упрямое самомнение. Возможно, именно поэтому во всех социологических опросах немцы называли Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt) самым любимым политиком послевоенного времени.
В разгар долгового и финансового кризиса в Европе ему в телеинтервью был задан вопрос о том, как справляется с кризисом канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Шмидт ответил: "Я не знаю, хватит ли времени, чтобы сформулировать дипломатический ответ". Редко он сдерживал себя, действуя по принципу "политики порой говорят одно, потом другое".
Сам Шмидт, особенно уйдя из большой политики, выражался гораздо резче. Какова ситуация в Германии? Бывший канцлер ответил: "Германия... находится в полном дерьме". А что он думает о политике ЕС по отношению к Украине? "Геополитический детский сад". Можно ли считать Барака Обаму великим президентом? "Я бы под этим не подписался".
Раз за разом Гельмут Шмидт критиковал развитие Евросоюза, резко высказывался о мультикультурном обществе в Германии, об участии войск ФРГ в операции в Афганистане. И всегда пользовался неизменно высоким уважением в обществе.
Бескомпромиссность в борьбе с "Фракцией Красной армии"
Многие немцы помнят, прежде всего, непримиримую позицию Гельмута Шмидта в борьбе с террористами из "Фракции красной армии" (RAF) осенью 1977 года. Террористы тогда взяли в заложники председателя Союза работодателей Ханса-Мартина Шляйера (Hanns-Martin Schleyer) и угнали в столицу Сомали Могадишо самолет компании Lufthansa "Ландсхут". Таким способом они пытались добиться освобождения из немецких тюрем своих товарищей-террористов. Канцлер Шмидт на шантаж не поддался.
Позже он объяснял свою непримиримую позицию так: "Надо было доказать, что государство способно защитить своих граждан". Для него это было главной целью, и это означало, что "террористов выпускать на свободу нельзя". Гельмут Шмидт принял решение провести чрезвычайно рискованную операцию. Немецкий спецназ в Могадишо освободил заложников. Как потом стало известно, если бы кто-то из заложников погиб, Шмидт готов был уйти в отставку с поста канцлера. Это было апогеем его политической карьеры.
Крутая политическая карьера Шмидта
Гельмут Шмидт вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) через год после окончания Второй мировой войны. А уже в 1962 году он стал известен на всю Германию как эффективный антикризисный менеджер. В Гамбурге было катастрофическое наводнение. Шмидт, будучи сенатором по внутренним делам, привлек для спасения города войска бундесвера, хотя тогдашние законы этого не позволяли.
В 1964 году Гельмут Шмидт возглавил фракцию СДПГ в бундестаге. А в 1969 стал министром внутренних дел в кабинете тогдашнего канцлера Вилли Брандта (Willi Brandt). Но в 1974 году Брандту пришлось уйти в отставку, потому что его личный референт Гюнтер Гийом (Günther Guillaume) был разоблачен как агент спецслужб ГДР. Преемником Брандта на посту канцлера стал Гельмут Шмидт. Он признавал, что получил тяжелое наследство: "Вилли Брандт пробудил у немцев невероятно высокие надежды". Разразившийся нефтяной кризис и последовавшая рецессия сделали их исполнение невозможным.
Но Шмидт решительно взялся за решение проблем. В корне улучшить экономическую ситуацию ему не удалось, но в самой Германии и за границей его - наполовину в шутку, наполовину всерьез - стали называть "мировым экономистом". Во всяком случае немецкие избиратели дважды - в 1976 и 1980 годах - выражали ему свое доверие.
Социал-демократ с консервативным уклоном
А вот отношения Гельмута Шмидта с его собственной Социал-демократической партией никогда не были безоблачными. Его считали лидером правого крыла партии. Порой он на посту канцлера шел вразрез с линией СДПГ. Например, в конце 1970-х - начале 80-х годов в ответ на возросшую советскую угрозу, он поддержал размещение дополнительных американских ракет с ядерными боеголовками на территории ФРГ.
Сопротивление в рядах СДПГ и массовые демонстрации протеста Гельмут Шмидт охарактеризовал как "наивность". Своих политических противников он ставил на место, указывая на то, что, если пытаться подменить скрепленное договором разоружение односторонним отказом от оружия, "то я могу напомнить по историческому опыту: одностороннее бессилие ни в коем разе не предотвращает агрессии со стороны превосходящей силы". Уговоры не помогли. Стоило Шмидту в 1982 году покинуть пост канцлера, и СДПГ отказалась от его позиции. Но она уже не была у власти.
Музыка, сигареты и ясный ум
Оставив пост канцлера, Гельмут Шмидт отошел от активной политической деятельности. Долгое время он был одним из издателей и авторов еженедельной газеты Die Zeit. По всему миру он читал лекции на политические и экономические темы. А еще, несмотря на глухоту, до глубокой старости продолжал музицировать и играть в шахматы.
Он оставался верен принципу выражать свое мнение прямо и резко, без оглядки на возможные обиды. Но именно эта ясность и прямота делали его желанным гостем всех политических передач на телевидении. Таким он и запомнится большинству сегодняшних немцев: с палочкой, а потом и в инвалидной коляске, седой, всегда немного саркастичный по отношению к собеседнику и с неизменной сигаретой в руке.