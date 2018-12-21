Гельмут Шмидт в разгар кризиса: "Германия находится в полном дерьме"

Он всегда называл вещи своими именами. Порой демонстрировал упрямое самомнение. Возможно, именно поэтому во всех социологических опросах немцы называли Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt) самым любимым политиком послевоенного времени.

В разгар долгового и финансового кризиса в Европе ему в телеинтервью был задан вопрос о том, как справляется с кризисом канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Шмидт ответил: "Я не знаю, хватит ли времени, чтобы сформулировать дипломатический ответ". Редко он сдерживал себя, действуя по принципу "политики порой говорят одно, потом другое".

Сам Шмидт, особенно уйдя из большой политики, выражался гораздо резче. Какова ситуация в Германии? Бывший канцлер ответил: "Германия... находится в полном дерьме". А что он думает о политике ЕС по отношению к Украине? "Геополитический детский сад". Можно ли считать Барака Обаму великим президентом? "Я бы под этим не подписался".

Раз за разом Гельмут Шмидт критиковал развитие Евросоюза, резко высказывался о мультикультурном обществе в Германии, об участии войск ФРГ в операции в Афганистане. И всегда пользовался неизменно высоким уважением в обществе.

Бескомпромиссность в борьбе с "Фракцией Красной армии"

Многие немцы помнят, прежде всего, непримиримую позицию Гельмута Шмидта в борьбе с террористами из "Фракции красной армии" (RAF) осенью 1977 года. Террористы тогда взяли в заложники председателя Союза работодателей Ханса-Мартина Шляйера (Hanns-Martin Schleyer) и угнали в столицу Сомали Могадишо самолет компании Lufthansa "Ландсхут". Таким способом они пытались добиться освобождения из немецких тюрем своих товарищей-террористов. Канцлер Шмидт на шантаж не поддался.

Позже он объяснял свою непримиримую позицию так: "Надо было доказать, что государство способно защитить своих граждан". Для него это было главной целью, и это означало, что "террористов выпускать на свободу нельзя". Гельмут Шмидт принял решение провести чрезвычайно рискованную операцию. Немецкий спецназ в Могадишо освободил заложников. Как потом стало известно, если бы кто-то из заложников погиб, Шмидт готов был уйти в отставку с поста канцлера. Это было апогеем его политической карьеры.

Крутая политическая карьера Шмидта

Гельмут Шмидт вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) через год после окончания Второй мировой войны. А уже в 1962 году он стал известен на всю Германию как эффективный антикризисный менеджер. В Гамбурге было катастрофическое наводнение. Шмидт, будучи сенатором по внутренним делам, привлек для спасения города войска бундесвера, хотя тогдашние законы этого не позволяли.

Гельмут Шмидт в 1980 году

В 1964 году Гельмут Шмидт возглавил фракцию СДПГ в бундестаге. А в 1969 стал министром внутренних дел в кабинете тогдашнего канцлера Вилли Брандта (Willi Brandt). Но в 1974 году Брандту пришлось уйти в отставку, потому что его личный референт Гюнтер Гийом (Günther Guillaume) был разоблачен как агент спецслужб ГДР. Преемником Брандта на посту канцлера стал Гельмут Шмидт. Он признавал, что получил тяжелое наследство: "Вилли Брандт пробудил у немцев невероятно высокие надежды". Разразившийся нефтяной кризис и последовавшая рецессия сделали их исполнение невозможным.

Но Шмидт решительно взялся за решение проблем. В корне улучшить экономическую ситуацию ему не удалось, но в самой Германии и за границей его - наполовину в шутку, наполовину всерьез - стали называть "мировым экономистом". Во всяком случае немецкие избиратели дважды - в 1976 и 1980 годах - выражали ему свое доверие.

Социал-демократ с консервативным уклоном

А вот отношения Гельмута Шмидта с его собственной Социал-демократической партией никогда не были безоблачными. Его считали лидером правого крыла партии. Порой он на посту канцлера шел вразрез с линией СДПГ. Например, в конце 1970-х - начале 80-х годов в ответ на возросшую советскую угрозу, он поддержал размещение дополнительных американских ракет с ядерными боеголовками на территории ФРГ.

Сопротивление в рядах СДПГ и массовые демонстрации протеста Гельмут Шмидт охарактеризовал как "наивность". Своих политических противников он ставил на место, указывая на то, что, если пытаться подменить скрепленное договором разоружение односторонним отказом от оружия, "то я могу напомнить по историческому опыту: одностороннее бессилие ни в коем разе не предотвращает агрессии со стороны превосходящей силы". Уговоры не помогли. Стоило Шмидту в 1982 году покинуть пост канцлера, и СДПГ отказалась от его позиции. Но она уже не была у власти.

Экс-канцлер Германии Гельмут Шмидт в 2015 году

Музыка, сигареты и ясный ум

Оставив пост канцлера, Гельмут Шмидт отошел от активной политической деятельности. Долгое время он был одним из издателей и авторов еженедельной газеты Die Zeit. По всему миру он читал лекции на политические и экономические темы. А еще, несмотря на глухоту, до глубокой старости продолжал музицировать и играть в шахматы.

Он оставался верен принципу выражать свое мнение прямо и резко, без оглядки на возможные обиды. Но именно эта ясность и прямота делали его желанным гостем всех политических передач на телевидении. Таким он и запомнится большинству сегодняшних немцев: с палочкой, а потом и в инвалидной коляске, седой, всегда немного саркастичный по отношению к собеседнику и с неизменной сигаретой в руке.

Как выбирают названия для немецких аэропортов Выбор имени Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

Как выбирают названия для немецких аэропортов Гамбург Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

Как выбирают названия для немецких аэропортов В честь художника Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

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Как выбирают названия для немецких аэропортов Двойные названия Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

Как выбирают названия для немецких аэропортов Код вместо названия В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали. Автор: Ксения Сафронова

